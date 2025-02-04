TUSAŞ’tan ABD’ye Meksika sınırı için AKSUNGUR İHA teklifi

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Tam Boyutta Gör 2024 yılında TUSAŞ Havacılık ile 750 milyon dolar, TUSAŞ Motor ile 390 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 140 milyon dolar ihracat gerçekleştiren TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi (TUSAŞ), 2025’te ihracatını yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor. TUSAŞ’ın hedefinde Avrupa ve Amerika pazarları yer alıyor.

ABD’ye AKSUNGUR İHA’yı önerdiklerini vurgulayan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şunları söyledi:

“İhracat hedeflerimizi belirlerken herhangi bir bölge sınırlaması koymuyoruz. Amerika dahil her pazara açılma niyetindeyiz. Örneğin, Meksika sınırını koruma amacıyla ABD’ye AKSUNGUR İHA’yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir.” dedi.

2024'te en çok ihracat yapan yerli savunma ve havacılık firmaları 2 sa. önce eklendi

Daha önce ürün satmayan firmaların iş birliği teklifleri geldiğini ifade eden Demiroğlu, “daha önce Türkiye’ye ürün satmayan firmaların şimdi bizimle çalışmak istediğini görüyoruz. Örneğin, bize kamera satmayan bir firma, şimdi tekrar iş birliği teklif ediyor. Ancak artık ASELSAN kendi kameralarını üretiyor ve önceliğimiz yerli ürünler. Bu, Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktayı gösteriyor. Savunma sanayisi ihracatında Türkiye’nin en büyük avantajı, sadece ürün satışının ötesinde ülkelerin kendi sistemlerini geliştirmelerine de yardımcı olmamız. Örneğin, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yalnızca ürün satmakla kalmayıp bakım, onarım ve eğitim desteği de sunuyoruz. Bu, Türkiye’yi tercih edilen bir ortak haline getiriyor.” dedi.

AKSUNGUR havada 50 saat kalabiliyor

AKSUNGUR İHA, gücünü TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen yerli ve milli TEI-PD170 motorundan alıyor. 50 saat havada kalma süresi ile öne çıkıyor. Uzun hava kalma süresi sayesinde gözetleme ve gözlem amacıyla büyük avantaj sunuyor. Aksungur İHA, 6 Şubat depreminin ardından yoğun şekilde kullanıldı. Ekiplerin koordinasyonu ve harita oluşturulması için görüntü sağladı. Baz istasyonu özelliği sayesinde bölgedeki vatandaşlara mobil iletişim hizmeti sundu.

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