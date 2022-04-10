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    Yeni PES oyunu eFootball'un tam sürümünden 85 dakikalık oynanış videosu geldi

    Eylül ayında çıkışını yapan ancak hataları sebebiyle oyunculardan yoğun eleştiriler alan eFootball 2022'nin 1.0.0 güncellemesinden 85 dakikalık oynanış videosu geldi.
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    eFootball'un tam sürümünden 85 dakikalık oynanış videosu geldi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Konami Digital Entertainment'ın yaptığı popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu eFootball, daha doğrusu eFootball 2022, geçtiğimiz yılın eylül ayında çıkışını yapmıştı. Ancak oyun tam sürüm olarak çıkış yapmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de tam sürümden oynanış videosu geldi.

    Eylül 2021'de eFootball çıktığında ne yazık ki birçok hata barındırıyordu ve hem eksik içeriklerin hem de hataların çözümlerinin tam sürümle geleceğini söylemişlerdi. Geçtiğimiz saatlerde de tam sürümden oynanış videosu geldi. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    eFootball 2022'nin tam sürümü, yani 1.0.0 güncellemesi 14 Nisan'da ücretsiz olarak indirilmeye sunulacak. Oyunun kendisi de ücretsiz. Aşağıdaki videodan Konami'nin vaat ettiği tam sürüm düzeltmelerini yapıp yapmadığını kendiniz kontrol edebilirsiniz.

    eFootball 2022 Oynanış Videosu

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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