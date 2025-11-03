Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dan Houser, ABD dışında geçen bir GTA oyunu hazırlama ihtimali üzerine konuştu

    Rockstar Games'in kurucusu Dan Houser'a bir gün ABD dışında geçen bir GTA oyunu görüp görmeyeceğimiz soruldu. Houser, Rockstar Games'in bu konuda aldığı kararı açıkladı. 

    Dan Houser, ABD dışında geçen bir GTA oyunu hazırlama ihtimali üzerine konuştu Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi oyun dünyasında şu anda tüm gözler GTA 6'ya çevrilmiş durumda. Yeni bir ertelenme olmazsa yeni GTA oyunu 26 Mayıs 2026'da oyunseverlerle buluşacak. Vice City gibi, serinin yeni oyunu da ABD'nin Florida eyaletinden esinlenen Leonida'da geçecek. Böylece seri bir kez daha ABD sınırları içinde kalmış olacak. Üstelik gelen son açıklamalara bakılırsa, serinin ileride çıkacak oyun ve ek içeriklerinde de bu durum muhtemelen değişmeyecek.

    Rockstar Games'in kurucusu olan ve kardeşi Sam Houser ile birlikte uzun yıllar GTA serisine yön veren Dan Houser, bu hafta bir podcast'e konuk oldu. Burada GTA serisi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Houser, ABD dışında geçecek bir GTA oyunu hazırlama ihtimali üzerine de konuştu.

    Dan Houser, ABD Dışında Geçecek Bir GTA Oyunu Geliştirileceğini Düşünmüyor

    Yıllar önce PS1 için hazırladıkları GTA London ile buna benzer bir şey yaptıklarını söyleyen Houser, bir daha böyle bir proje hazırlanmasının pek olası olmadığını söylüyor. Çünkü Dan Houser'a göre Amerikan kültürü, GTA'nın özünü oluşturuyor. Silahların özgürce kullanımından aşırı karakterlerine kadar GTA her yönüyle Amerikan toplumunu yansıtıyor. Bu yüzden Houser, başka bir ülkede geçen bir oyunda, GTA'yı GTA yapan bu ruhun korunamayacağına inanıyor.

    Hâlâ Rockstar Games'te yönetici olduğu dönemde bu konuyu masaya yatırdıklarını söyleyen Dan Houser, günün sonunda ABD dışında geçen bir GTA oyununun seriye uygun olmadığına karar verdiklerini belirtiyor. Houser kardeşler artık Rockstar Games'ten ayrılmış olsa da alınan bu kararın değişmesi beklenmiyor. Çünkü Houser'ın bu konuda ortaya koyduğu argüman gerçekten ikna edici. Eski Rockstar yöneticisinin de dikkat çektiği üzere, Amerikan kültürü iyisiyle kötüsüyüle GTA'nın DNA'sını oluşturuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 9 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 16 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 2 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 3 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 3 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 3 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 3 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 3 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    a101 parfüm orjinal mi ptt tebligat dolandırıcılığı toyota corolla paket sıralaması hangi otellerde evlilik cüzdanı sorulmaz vw cc 1.4 tsi 160 hp kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum