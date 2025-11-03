Dan Houser, ABD dışında geçen bir GTA oyunu hazırlama ihtimali üzerine konuştu

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi oyun dünyasında şu anda tüm gözler GTA 6'ya çevrilmiş durumda. Yeni bir ertelenme olmazsa yeni GTA oyunu 26 Mayıs 2026'da oyunseverlerle buluşacak. Vice City gibi, serinin yeni oyunu da ABD'nin Florida eyaletinden esinlenen Leonida'da geçecek. Böylece seri bir kez daha ABD sınırları içinde kalmış olacak. Üstelik gelen son açıklamalara bakılırsa, serinin ileride çıkacak oyun ve ek içeriklerinde de bu durum muhtemelen değişmeyecek.

Rockstar Games'in kurucusu olan ve kardeşi Sam Houser ile birlikte uzun yıllar GTA serisine yön veren Dan Houser, bu hafta bir podcast'e konuk oldu. Burada GTA serisi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Houser, ABD dışında geçecek bir GTA oyunu hazırlama ihtimali üzerine de konuştu.

Dan Houser, ABD Dışında Geçecek Bir GTA Oyunu Geliştirileceğini Düşünmüyor

Yıllar önce PS1 için hazırladıkları GTA London ile buna benzer bir şey yaptıklarını söyleyen Houser, bir daha böyle bir proje hazırlanmasının pek olası olmadığını söylüyor. Çünkü Dan Houser'a göre Amerikan kültürü, GTA'nın özünü oluşturuyor. Silahların özgürce kullanımından aşırı karakterlerine kadar GTA her yönüyle Amerikan toplumunu yansıtıyor. Bu yüzden Houser, başka bir ülkede geçen bir oyunda, GTA'yı GTA yapan bu ruhun korunamayacağına inanıyor.

Hâlâ Rockstar Games'te yönetici olduğu dönemde bu konuyu masaya yatırdıklarını söyleyen Dan Houser, günün sonunda ABD dışında geçen bir GTA oyununun seriye uygun olmadığına karar verdiklerini belirtiyor. Houser kardeşler artık Rockstar Games'ten ayrılmış olsa da alınan bu kararın değişmesi beklenmiyor. Çünkü Houser'ın bu konuda ortaya koyduğu argüman gerçekten ikna edici. Eski Rockstar yöneticisinin de dikkat çektiği üzere, Amerikan kültürü iyisiyle kötüsüyüle GTA'nın DNA'sını oluşturuyor.

