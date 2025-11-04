Giriş
    Activision: Call of Duty Black Ops 7 çıkış tarihinde değişiklik yok

    Call of Duty: Black Ops 7'nin hikâye ve zombi modlarının multiplayer modundan daha erken geleceği, çıkış tarihinin de değiştiği yönünde söylentiler vardı. Activision, iddialara yanıt verdi.

    Call of Duty Black Ops 7 erken çıkış yapmayacak Tam Boyutta Gör
    Call of Duty Black Ops 7'nin PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için 14 Kasım'da çıkış yapacağı resmî olarak açıklanmıştı. Buna rağmen, son haftalarda internette, Activision'ın sürpriz bir kararla serinin yeni oyununu bu tarihten daha erken çıkaracağı yönünde yeni söylentiler dolaşmaya başladı. Bu söylentiler o kadar yaygınlaştı ki, Activision, açıklama yapmak zorunda kaldı.

    Call of Duty Black Ops 7, 14 Kasım'da çıkacak

    Güvenilir Call of Duty haber kaynağı CharlieINTEL, Black Ops 7’nin erken çıkacağına ilişkin söylentileri resmi X hesabında yaptığı son paylaşımla çürüttü. Paylaşımda, oyunun 14 Kasım Cuma günü çıkış yapacağı belirtiliyor. Erken erişim yok. Çıkış tarihinde herhangi bir değişiklik yok.

    Black Ops 7, oyuncuların birlikte ilerleyebileceği co-op hikaye modu sunacak. Çok oyunculu mod, başlangıçta 6’ya 6 oynanabilen 16 harita ve 20’ye 20 oynanabilen 2 harita içerecek. Tur tabanlı zombi modu da olacak.

