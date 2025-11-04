Activision: Call of Duty Black Ops 7 çıkış tarihinde değişiklik yok

Call of Duty Black Ops 7, 14 Kasım'da çıkacak
Güvenilir Call of Duty haber kaynağı CharlieINTEL, Black Ops 7’nin erken çıkacağına ilişkin söylentileri resmi X hesabında yaptığı son paylaşımla çürüttü. Paylaşımda, oyunun 14 Kasım Cuma günü çıkış yapacağı belirtiliyor. Erken erişim yok. Çıkış tarihinde herhangi bir değişiklik yok.
Black Ops 7, oyuncuların birlikte ilerleyebileceği co-op hikaye modu sunacak. Çok oyunculu mod, başlangıçta 6’ya 6 oynanabilen 16 harita ve 20’ye 20 oynanabilen 2 harita içerecek. Tur tabanlı zombi modu da olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: