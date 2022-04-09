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    Mart 2022'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: GTA 5 2. sırada

    PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Mart 2022 tarihinde PlayStation Mağazası'ndan en çok indirdiği oyunlar belli oldu. Listeleri haberimizde bulabilirsiniz.
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    Mart 2022'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indird
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    PlayStation Mağazası'nın mart ayı istatistikleri paylaşıldı ve mart ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.

    Listeye baktıüımızda GTA 5'in yeni nesil sürümü ile birlikte PS5 listesinde ikinci sırada olduğunu görüyoruz. PS5 tarafında ayrıca geçen ay çıkış yapan PlayStation özel oyunu Gran Turismo 7 de ilk sırada. Listeleri aşağıda bulabilirsiniz.

    PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5

    1. Gran Turismo 7
    2. Grand Theft Auto V
    3. ELDEN RING
    4. WWE 2K22
    5. FIFA 22
    6. F1 2021
    7. Tiny Tina’s Wonderlands
    8. Star Wars Jedi: Fallen Order
    9. Horizon Forbidden West
    10. Assassin’s Creed Valhalla

    PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4

    1. FIFA 22
    2. Gran Turismo 7
    3. ELDEN RING
    4. F1 2021
    5. Minecraft
    6. Grand Theft Auto V
    7. WWE 2K22
    8. Fall Guys
    9. Assassin’s Creed IV: Black Flag
    10. NBA 2K22
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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