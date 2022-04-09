Mart 2022'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: GTA 5 2. sırada

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PlayStation Mağazası'nın mart ayı istatistikleri paylaşıldı ve mart ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.

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Listeye baktıüımızda GTA 5'in yeni nesil sürümü ile birlikte PS5 listesinde ikinci sırada olduğunu görüyoruz. PS5 tarafında ayrıca geçen ay çıkış yapan PlayStation özel oyunu Gran Turismo 7 de ilk sırada. Listeleri aşağıda bulabilirsiniz.

PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5

Gran Turismo 7 Grand Theft Auto V ELDEN RING WWE 2K22 FIFA 22 F1 2021 Tiny Tina’s Wonderlands Star Wars Jedi: Fallen Order Horizon Forbidden West Assassin’s Creed Valhalla

PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4

FIFA 22 Gran Turismo 7 ELDEN RING F1 2021 Minecraft Grand Theft Auto V WWE 2K22 Fall Guys Assassin’s Creed IV: Black Flag NBA 2K22

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Mart 2022'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indird