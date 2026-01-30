Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify, grup mesajlaşma özelliğini kullanıma sunuyor

    Spotify, uygulama içi grup mesajlaşma özelliğini resmen kullanıma açtı. 10 kişiye kadar sohbet, içerik paylaşımı ve Jam entegrasyonuyla platform içi etkileşim güçleniyor.

    Spotify, grup mesajlaşma özelliğini kullanıma sunuyor Tam Boyutta Gör
    Spotify, kullanıcıların uygulama içinde daha fazla vakit geçirmesini hedefleyen yeni grup mesajlaşma özelliğini kullanıma sundu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, aynı anda en fazla 10 arkadaşlarıyla sohbet başlatabiliyor ve dinledikleri şarkıları, podcast’leri ya da çalma listelerini doğrudan Spotify içinden paylaşabiliyor. Özellik, geçtiğimiz yıl ilk kez tanıtılmıştı ve kademeli olarak geliştirildikten sonra artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılmış durumda.

    Spotify’da grup mesajlaşma dönemi başladı: 10 kişiye kadar sohbet

    Spotify’da grup sohbetleri, uygulama içinden başlatılıyor ve her sohbet en fazla 10 katılımcıyla sınırlı tutuluyor. Bu sınır, özelliğin daha çok yakın arkadaş gruplarına veya küçük topluluklara hitap ettiğini gösteriyor. Sohbetler üzerinden şarkılar, podcast bölümleri ve çalma listeleri paylaşılabiliyor. Paylaşılan içeriklere tek dokunuşla erişilebilmesi, kullanıcıların konuşma akışını bölmeden müziğe geçmesini sağlıyor.

    Spotify, mesajlaşma özelliğini gerçek zamanlı dinleme deneyimiyle de ilişkilendirmiş durumda. Kullanıcılar, sohbet katılımcılarını platformun işbirlikçi dinleme aracı olan Jam’e davet edebiliyor. Jam sayesinde birden fazla kişi aynı anda aynı içeriği dinleyebiliyor ve dinleme kontrolü grup içinde paylaşılabiliyor.

    Uygulama içi mesajlaşma, yalnızca Spotify’a özgü bir yönelim değil. İçerik platformlarının büyük bölümü, kullanıcıyı kendi ekosistemleri içinde tutmak için benzer adımlar atıyor. YouTube, geçtiğimiz yılın sonlarında uygulama içi DM sistemini yeniden test etmeye başlayacağını açıklamıştı. Platform, bu özelliği ilk kez 2017’de devreye almış, ancak 2019’da kaldırmıştı. Bu örnek, mesajlaşma araçlarının içerik platformları için hâlâ deneme-yanılma sürecinde olduğunu gösteriyor.

    Spotify’ın farkı ise mesajlaşmayı doğrudan içerik tüketimiyle iç içe sunması. Yeni özellikle birlikte kullanıcıların müzik dinlerken sohbet edebilmesi, paylaşım yapabilmesi ve aynı anda Jam üzerinden ortak dinleme başlatabilmesi, platformu klasik bir medya oynatıcının ötesine taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski kiracı ikametgahını almamış ne yapmalıyım köy evlerine kalorifer fiyatları wifi 6 modem 4k film dizel motor sıcakken zor çalışıyor sebebi ne olabilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum