Spotify, grup mesajlaşma özelliğini kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör Spotify, kullanıcıların uygulama içinde daha fazla vakit geçirmesini hedefleyen yeni grup mesajlaşma özelliğini kullanıma sundu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, aynı anda en fazla 10 arkadaşlarıyla sohbet başlatabiliyor ve dinledikleri şarkıları, podcast’leri ya da çalma listelerini doğrudan Spotify içinden paylaşabiliyor. Özellik, geçtiğimiz yıl ilk kez tanıtılmıştı ve kademeli olarak geliştirildikten sonra artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılmış durumda.

Spotify’da grup mesajlaşma dönemi başladı: 10 kişiye kadar sohbet

Spotify’da grup sohbetleri, uygulama içinden başlatılıyor ve her sohbet en fazla 10 katılımcıyla sınırlı tutuluyor. Bu sınır, özelliğin daha çok yakın arkadaş gruplarına veya küçük topluluklara hitap ettiğini gösteriyor. Sohbetler üzerinden şarkılar, podcast bölümleri ve çalma listeleri paylaşılabiliyor. Paylaşılan içeriklere tek dokunuşla erişilebilmesi, kullanıcıların konuşma akışını bölmeden müziğe geçmesini sağlıyor.

Spotify, mesajlaşma özelliğini gerçek zamanlı dinleme deneyimiyle de ilişkilendirmiş durumda. Kullanıcılar, sohbet katılımcılarını platformun işbirlikçi dinleme aracı olan Jam’e davet edebiliyor. Jam sayesinde birden fazla kişi aynı anda aynı içeriği dinleyebiliyor ve dinleme kontrolü grup içinde paylaşılabiliyor.

Uygulama içi mesajlaşma, yalnızca Spotify’a özgü bir yönelim değil. İçerik platformlarının büyük bölümü, kullanıcıyı kendi ekosistemleri içinde tutmak için benzer adımlar atıyor. YouTube, geçtiğimiz yılın sonlarında uygulama içi DM sistemini yeniden test etmeye başlayacağını açıklamıştı. Platform, bu özelliği ilk kez 2017’de devreye almış, ancak 2019’da kaldırmıştı. Bu örnek, mesajlaşma araçlarının içerik platformları için hâlâ deneme-yanılma sürecinde olduğunu gösteriyor.

Spotify’ın farkı ise mesajlaşmayı doğrudan içerik tüketimiyle iç içe sunması. Yeni özellikle birlikte kullanıcıların müzik dinlerken sohbet edebilmesi, paylaşım yapabilmesi ve aynı anda Jam üzerinden ortak dinleme başlatabilmesi, platformu klasik bir medya oynatıcının ötesine taşıyor.

