    Apple tasarım ekibi şekilleniyor: Halide'ın kurucusu dahil oldu

    Popüler iPhone kamera uygulaması Halide'nin geliştiricisi ve kurucularından Sebastiaan de With, sosyal medya hesaplarından Apple arayüz tasarım ekibine dahil olduğunu duyurdu.

    halide geliştiricisi apple tasarım ekibine dahil oldu Tam Boyutta Gör
    Halide ve Lux'un kurucu ortağı ve tasarımcısı Sebastiaan de With, Apple'ın insan arayüzü tasarım ekibine katıldığını duyurdu. Bu, daha önce Bul, MobileMe ve iCloud gibi projelerde freelance olarak çalışan With için Apple’a dönüş anlamına geliyor.

    Popüler iPhone kamera uygulamasının geliştiricisi

    De With, özellikle Halide üzerindeki çalışmaları sayesinde Apple ve fotoğrafçılık çevresinde büyük saygı görüyor. Uygulama, sade arayüzü, kontrolleri ve fotoğrafçılığın temellerine derinlemesine odaklanmasıyla övgü topladı. Tasarım yaklaşımı genellikle netlik, ölçülülük ve kullanıcı amacını vurguluyor; bu özellikler Apple'ın kendi tasarım felsefesiyle yakından örtüşüyor.

    With, bir dönem Apple için freelance olarak çalışmasının yanında Sony, Mozilla, Oracle ve HP gibi büyük teknoloji şirketleri için de tasarım çalışmaları yapmış bir isim.

    Sebastiaan de With'in Apple'a geçişi, Apple'ın tasarım organizasyonunda yaşanan daha geniş çaplı değişikliklerin olduğu sırada gerçekleşiyor. 2015'ten beri Apple'ın İnsan Arayüzü Tasarımından Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Alan Dye, Aralık ayında Meta'ya geçti. 26 yıllık Apple tasarım emektarı Stephen Lemay, Dye'ın yerini aldı. Ayrıca, Tim Cook'un Apple'ın tasarım ekiplerini perde arkasında yönetmesi için John Ternus'u görevlendirdiği biliniyor. Ternus, Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Apple CEO’su Tim Cook'un muhtemel halefi konumunda.

    Bu arada, Lux, Halide Mark III sürümünü tanıttı. Bu güncelleme, kamera uygulaması için bir sonraki büyük adımı temsil ediyor ve ekibin kurucularından birinin Apple'da yeni bir görev üstlenmesine rağmen ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor.

