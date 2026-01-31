Spotify'dan tarihi rekor: Müzik endüstrisinde zirveye yerleşti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Spotify, 2025 yılı itibarıyla küresel kayıtlı müzik gelirlerinin yaklaşık üçte birini tek başına oluşturduğunu açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıl hak sahiplerine toplam 11 milyar dolar ödeme yaptı. Bu rakam, müzik endüstrisi tarihinde bugüne kadar açıklanan en yüksek yıllık telif ödemesi oldu. 2017'den bu yana Spotify'ın sanatçılara ve plak şirketlerine yaptığı toplam ödeme ise neredeyse iki katına çıkarak 70 milyar dolara yaklaştı.

Müzik gelirlerinin üçte birine sahip

Şirket verilerine göre 2025'te Spotify üzerinden yapılan ödemeler yıllık bazda yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde dijital indirmeler ve fiziksel müzik satışları gibi diğer gelir kanalları ise yaklaşık yüzde 4 büyüdü. Bağımsız sanatçılar ve küçük plak şirketleri açısından da tablo dikkat çekici. Spotify, platform üzerinden dağıtılan telif gelirlerinin yaklaşık yarısının bağımsız müzisyenlere gittiğini belirtiyor.

Ayrıca yalnızca Spotify üzerinden yılda altı haneli gelir elde eden sanatçı sayısının önceki yıllara kıyasla artış gösterdiği paylaşıldı. Ancak Spotify'ın açıklamaları yalnızca gelir rakamlarıyla sınırlı değil. Platforma her gün 100 binden fazla yeni şarkı yüklenmesi, yeni sanatçıların görünürlük kazanmasını zorlaştırıyor.

En büyük paya ulaşan platform

Yakında devreye alınması planlanan SongDNA özelliği ise bu sorunu nispeten çözebilir. Bu özellik sayesinde dinleyiciler, şarkı yazarları, prodüktörler ve katkı sağlayan tüm isimleri detaylı biçimde görüntüleyebilecek. Bunun yanında, streaming dinleyicilerini canlı etkinliklere yönlendirmeyi amaçlayan yeni araçlar ve insan editörlerin daha aktif rol alacağı kürasyon sistemleri de gündemde.

Şirketin yol haritasındaki bir diğer önemli başlık ise yapay zekâ kaynaklı içerikler. Spotify, sistemleri manipüle etmeyi amaçlayan düşük kaliteli AI üretimi müziklere karşı daha sıkı doğrulama ve kredi sistemleri geliştireceğini açıkladı.

