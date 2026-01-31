Spotify'dan tarihi rekor: Müzik endüstrisinde zirveye yerleşti

Müzik gelirlerinin üçte birine sahip
Şirket verilerine göre 2025'te Spotify üzerinden yapılan ödemeler yıllık bazda yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde dijital indirmeler ve fiziksel müzik satışları gibi diğer gelir kanalları ise yaklaşık yüzde 4 büyüdü. Bağımsız sanatçılar ve küçük plak şirketleri açısından da tablo dikkat çekici. Spotify, platform üzerinden dağıtılan telif gelirlerinin yaklaşık yarısının bağımsız müzisyenlere gittiğini belirtiyor.
Ayrıca yalnızca Spotify üzerinden yılda altı haneli gelir elde eden sanatçı sayısının önceki yıllara kıyasla artış gösterdiği paylaşıldı. Ancak Spotify'ın açıklamaları yalnızca gelir rakamlarıyla sınırlı değil. Platforma her gün 100 binden fazla yeni şarkı yüklenmesi, yeni sanatçıların görünürlük kazanmasını zorlaştırıyor.
En büyük paya ulaşan platform
Yakında devreye alınması planlanan SongDNA özelliği ise bu sorunu nispeten çözebilir. Bu özellik sayesinde dinleyiciler, şarkı yazarları, prodüktörler ve katkı sağlayan tüm isimleri detaylı biçimde görüntüleyebilecek. Bunun yanında, streaming dinleyicilerini canlı etkinliklere yönlendirmeyi amaçlayan yeni araçlar ve insan editörlerin daha aktif rol alacağı kürasyon sistemleri de gündemde.
Şirketin yol haritasındaki bir diğer önemli başlık ise yapay zekâ kaynaklı içerikler. Spotify, sistemleri manipüle etmeyi amaçlayan düşük kaliteli AI üretimi müziklere karşı daha sıkı doğrulama ve kredi sistemleri geliştireceğini açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: