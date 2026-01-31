Gemini, Google Haritalar'ın yürüyüş ve bisiklet rotalarına geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google Haritalar, son dönemde duyurulan yapay zeka destekli özelliklerle daha kullanışlı hale gelmeye devam ediyor. Uygulama, park konumunu otomatik algılama gibi işlevlerin ardından bu kez Gemini destekli yeni bir özellik daha kazandı. Google, Haritalar'daki yapay zeka desteğini artık yalnızca sürüşle sınırlı tutmayacak.

Yürüyüş ve bisiklet rotalarına yapay zekâ desteği

Google, Gemini'yi Google Haritalar'da yürüyüş ve bisiklet navigasyonuna da entegre etmeye başladı. Daha önce yalnızca araçla navigasyon sırasında kullanılabilen yapay zeka destekli asistan, artık yaya ve bisiklet rotalarında da aktif olarak devreye giriyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, yürüyüş yaparken bulundukları semt hakkında bilgi alabiliyor, çevredeki yüksek puanlı restoranları sorabiliyor veya rota üzerindeki ilgi çekici noktaları öğrenebiliyor.

Google, Gemini'nin bu önerileri Haritalar'ın güncel ve kapsamlı gerçek dünya verilerine dayandırdığını belirtiyor. Bisiklet kullanıcıları ise hands-free kullanım desteğinden faydalanabilecek Gemini, sürüş sırasında tahmini varış süresini söyleyebiliyor, yaklaşan toplantıları hatırlatabiliyor ve kullanıcı adına mesaj gönderebiliyor. Bu da özellikle yoğun şehir içi kullanımda dikkat dağıtmadan bilgi almayı mümkün kılıyor.

Google tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, Gemini'nin kullanılabildiği tüm bölgelerde iOS ve Android için kademeli olarak dağıtılıyor. Her zamanki gibi tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

