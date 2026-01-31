Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gemini, Google Haritalar'ın yürüyüş ve bisiklet rotalarına geliyor

    Google Haritalar için Gemini desteği genişliyor. Daha önce sürüş sırasında kullanılabilen Gemini, artık yürüyüş ve bisiklet rotalarında da kullanıcılara sunulacak.

    Google Haritalar'da gemini desteği artık araçla sınırlı değil! Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar, son dönemde duyurulan yapay zeka destekli özelliklerle daha kullanışlı hale gelmeye devam ediyor. Uygulama, park konumunu otomatik algılama gibi işlevlerin ardından bu kez Gemini destekli yeni bir özellik daha kazandı. Google, Haritalar'daki yapay zeka desteğini artık yalnızca sürüşle sınırlı tutmayacak.

    Yürüyüş ve bisiklet rotalarına yapay zekâ desteği

    Google, Gemini'yi Google Haritalar'da yürüyüş ve bisiklet navigasyonuna da entegre etmeye başladı. Daha önce yalnızca araçla navigasyon sırasında kullanılabilen yapay zeka destekli asistan, artık yaya ve bisiklet rotalarında da aktif olarak devreye giriyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, yürüyüş yaparken bulundukları semt hakkında bilgi alabiliyor, çevredeki yüksek puanlı restoranları sorabiliyor veya rota üzerindeki ilgi çekici noktaları öğrenebiliyor.

    Google, Gemini'nin bu önerileri Haritalar'ın güncel ve kapsamlı gerçek dünya verilerine dayandırdığını belirtiyor. Bisiklet kullanıcıları ise hands-free kullanım desteğinden faydalanabilecek Gemini, sürüş sırasında tahmini varış süresini söyleyebiliyor, yaklaşan toplantıları hatırlatabiliyor ve kullanıcı adına mesaj gönderebiliyor. Bu da özellikle yoğun şehir içi kullanımda dikkat dağıtmadan bilgi almayı mümkün kılıyor.

    Google tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, Gemini'nin kullanılabildiği tüm bölgelerde iOS ve Android için kademeli olarak dağıtılıyor. Her zamanki gibi tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wifi sinyal güçlendirici tavsiye ford ecosport 1.0 ecoboost fen lisesinde eşit ağırlık var mı kredi kartsız araç kiralama gta san andreas türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum