Gemini, Google Haritalar'ın yürüyüş ve bisiklet rotalarına geliyor

Google, Gemini'yi Google Haritalar'da yürüyüş ve bisiklet navigasyonuna da entegre etmeye başladı. Daha önce yalnızca araçla navigasyon sırasında kullanılabilen yapay zeka destekli asistan, artık yaya ve bisiklet rotalarında da aktif olarak devreye giriyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, yürüyüş yaparken bulundukları semt hakkında bilgi alabiliyor, çevredeki yüksek puanlı restoranları sorabiliyor veya rota üzerindeki ilgi çekici noktaları öğrenebiliyor.
Google tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, Gemini'nin kullanılabildiği tüm bölgelerde iOS ve Android için kademeli olarak dağıtılıyor. Her zamanki gibi tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.