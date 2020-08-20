Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı

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ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu 1 Eylül'de tanıtacaj. Axon 20 5G isimi cihazın basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler akıllı telefonun çentiksiz ve deliksiz ön paneliyle gerçek anlamda "tam ekran" deneyimi sunuacağını gösteriyor.

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Buna ek olarak ZTE Axon 20 5G'nin diğer telefonlarla kıyaslandığı bir başka görüntü daha var. OPPO, Xiaomi ve diğer önde gelen üreticiler de bu teknoloji üzerinde çalışıyor ancak şu an için yalnızca ZTE, ekran altı kamera teknolojisini ticari bir cihazda sunulmaya hazır hale getirmeyi başarmış durumda.

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Ne kadar "görünmez" olacak?

Axon 20 5G'de ön kameranın gerçekte ne kadar "görünmez" olacağı henüz bilinmiyor. Mesela Oppo'nun prototipinde (aşağıdaki resim) sensör her ne kadar çok iyi gizlenmiş olsa da belirli açılardan bakılınca belli oluyordu.

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Bunun da kamera sensörünün daha fazla ışık alması için gerekli olduğu belirtildi. Çok yakında resmiyet kazanacak dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunun fiyat etiketi ise henüz bilinmiyor.

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