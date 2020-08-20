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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı

    Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunun basın görselleri internete sızdırıldı. Axon 20 5G'nin 1 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı
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    ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu 1 Eylül'de tanıtacaj. Axon 20 5G isimi cihazın basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler akıllı telefonun çentiksiz ve deliksiz ön paneliyle gerçek anlamda "tam ekran" deneyimi sunuacağını gösteriyor.

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    Buna ek olarak ZTE Axon 20 5G'nin diğer telefonlarla kıyaslandığı bir başka görüntü daha var. OPPO, Xiaomi ve diğer önde gelen üreticiler de bu teknoloji üzerinde çalışıyor ancak şu an için yalnızca ZTE, ekran altı kamera teknolojisini ticari bir cihazda sunulmaya hazır hale getirmeyi başarmış durumda.

    Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı
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    Ne kadar "görünmez" olacak?

    Axon 20 5G'de ön kameranın gerçekte ne kadar "görünmez" olacağı henüz bilinmiyor. Mesela Oppo'nun prototipinde (aşağıdaki resim) sensör her ne kadar çok iyi gizlenmiş olsa da belirli açılardan bakılınca belli oluyordu.

    Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı
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    Bunun da kamera sensörünün daha fazla ışık alması için gerekli olduğu belirtildi. Çok yakında resmiyet kazanacak dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunun fiyat etiketi ise henüz bilinmiyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    spencermila (Hasan Saltık) 1 gün
    ne farkı var üsten cıkan kameralı telefonlarda zaten böyle görünüyor tek farkı kamera ekrana gömülü olması
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    okancukur 1 gün
    zte güzel yapmış tanıtsın bir bakalım. Merakla bekleyeceğim bunu
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    kenbalx (f k) 1 gün
    Ekranın içindeki kamera resim çekerken, ekrandaki görüntü resmi etkilemeyecekmi. Bunlarda hep bir yenilik peşindeler ekranın üstünde olsun kamera ne fark ediyor ki :))
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 gün
    Gorunmez yapip da tam ekran kasa oranini saglayamamasi kotu olmus. Simetrik bile degil.
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    tiberyilmaz (Emre Fikret) 1 gün yeni yorumcu
    İşlemci, donanım ve fiyat performans olarak zte üreticileri xiomi cihazları gibi alternatifler piyasayı belirliyor artık. Şuan bu uçuk fiyatlar hep kurdan ötürü ama buna apple cihazlarını dahil edemeyeceğim :)
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    renega (Ömer Can IŞIK) 1 gün
    helal zte
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