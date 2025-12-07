Giriş
    Redmi Turbo 5 serisi: Yeni nesil Dimensity işlemcilerle geliyor

    Redmi Turbo 5 serisi, yeni Dimensity 8 ve 9 serisi işlemcilerle güçlenerek önemli bir performans sıçraması sunmaya hazırlanıyor. İşte Ocak ayında tanıtılması beklenen serinin detayları:

    Redmi Turbo 5 serisi: Yeni nesil Dimensity işlemcilerle geliyor Tam Boyutta Gör
    Redmi Turbo 5 serisi, marka için yeni bir performans odaklı dönem başlatmaya hazırlanıyor. Serinin merkezinde yer alan Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Pro, MediaTek’in gelişmiş Dimensity 8 ve 9 serisi yonga setleriyle desteklenerek kullanıcıların beklentilerini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. İlk sızıntılar, Ocak ayında tanıtılması beklenen bu modellerin seleflerine kıyasla belirgin tasarım değişiklikleri ve önemli teknik yükseltmeler getireceğini ortaya koyuyor.

    İşte Redmi Turbo 5 serisinin beklenen özellikleri:

    Redmi Turbo 5 serisinin tasarım tarafında önceki nesle göre gözle görülür bir değişim içerdiği belirtiliyor. Modellerin metal bir orta çerçeveye geçiş yapacağı ve daha büyük, yuvarlatılmış köşeli bir ekran kullanacağı ifade ediliyor. Özellikle Turbo 5 Pro modelinin ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüyle gelmesi, seriyi rakiplerinden farklılaştırabilecek yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Ekran tarafında her iki modelin de 1.5K çözünürlük sunan LTPS OLED panele sahip olacağı konuşuluyor. IP68/69 sertifikası ise cihazların toza ve suya karşı en üst seviyede dayanıklılık sunmasını mümkün kılıyor.

    Serinin en dikkat çeken kısmını ise batarya kapasitesi oluşturuyor. Sızıntılar, Redmi’nin marka tarihinde ilk kez 8.000 mAh kapasitenin üzerine çıkabileceğini söylüyor. Turbo 5 Pro’nun bazı pazarlarda Turbo 5 Pro Max ismiyle sunulabileceği iddiası da dikkat çekiyor. Bu modelin henüz duyurulmamış MediaTek Dimensity 9500e işlemciyi kullanması bekleniyor. Standart Turbo 5’in ise yakın zamanda tanıtılması beklenen Dimensity 8500 Ultra ile geleceği ifade ediliyor.

    Teknik detaylara bakıldığında, Dimensity 8500 işlemcisinin TSMC’nin 4 nm üretim süreciyle geliştirildiği ve ARM A725 tabanlı sekiz çekirdekli bir yapı sunduğu belirtiliyor. En yüksek frekansı 3,4 GHz’e ulaşan bu işlemci, selefine göre belirgin bir performans artışı sağlıyor. GPU tarafında ise Mali-G720 mimarisinin ölçeklendirilmiş bir versiyonu yer alıyor ve yaklaşık 1,5 GHz seviyesinde çalışıyor.

    Üst seviye modele güç vereceği iddia edilen Dimensity 9500e ise TSMC’nin 3 nm N3E teknolojisiyle üretiliyor. Bu işlemci, 3,73 GHz’e kadar çıkabilen Cortex-X925 çekirdeği ve gelişmiş çoklu çekirdek düzeniyle dikkat çekiyor. GPU tarafında G925 MP12 kullanıldığı belirtiliyor ve bu yapı, grafik performansında üst segment cihazlarla rekabet edebilecek bir seviyeye işaret ediyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 22 saat önce

    ileri casusluk ekipmanı...

