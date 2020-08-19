Amiral gemisi Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı

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Realme, yeni amiral gemisi telefonunun lansman tarihini açıkladı. Görünüşe bakılırsa Realme X7 isimli cihaz bu sonbaharda tanışacağımız ilk akıllı telefon olacak. Çinli üretici resmi Weibo hesabında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Seri kapsamında standart X7 ve X7 Pro olmak üzere iki farklı model duyurulacak. Her iki cihazın da 5G desteği ve 120 Hz ekranla geleceği bildiriliyor. Weibo'daki açıklamaya göre Realme X7 üst sınıf bir işlemciden (muhtemelen Snapdragon 865) güç alacak. Ayrıca 125W UltraDART hızlı şarj teknolojisi sunacağı söyleniyor.

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AMOLED ekran taşıyacak

Yayınlanan poster cihazın çentiksiz ve çerçevesiz bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koydu. Selfie kamerası büyük olasılıkla açılır-kapanır mekanizma ile karşımıza çıkacak. Akıllı telefonda Samsung üretimi AMOLED ekran kullanıldı.

Realme X7'nin teknik özellikleri hakkında bildiklerimiz bu kadar. 1 Eylül'de gerçekleştirilecek lansmanda geri kalan tüm detayları hep birlikte öğreneceğiz.

https://news.mydrivers.com/1/707/707317.htm

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