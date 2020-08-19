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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemisi Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı

    Realme yeni amiral gemisi telefonunun üzerindeki örtüyü iki hafta sonra kaldıracak. Realme X7 olarak resmiyet kazanacak cihazın lansman tarihi resmi olarak açıklandı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Amiral gemisi Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı
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    Realme, yeni amiral gemisi telefonunun lansman tarihini açıkladı. Görünüşe bakılırsa Realme X7 isimli cihaz bu sonbaharda tanışacağımız ilk akıllı telefon olacak. Çinli üretici resmi Weibo hesabında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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    Seri kapsamında standart X7 ve X7 Pro olmak üzere iki farklı model duyurulacak. Her iki cihazın da 5G desteği ve 120 Hz ekranla geleceği bildiriliyor. Weibo'daki açıklamaya göre Realme X7 üst sınıf bir işlemciden (muhtemelen Snapdragon 865) güç alacak. Ayrıca 125W UltraDART hızlı şarj teknolojisi sunacağı söyleniyor.

    Amiral gemisi Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı
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    AMOLED ekran taşıyacak

    Yayınlanan poster cihazın çentiksiz ve çerçevesiz bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koydu. Selfie kamerası büyük olasılıkla açılır-kapanır mekanizma ile karşımıza çıkacak. Akıllı telefonda Samsung üretimi AMOLED ekran kullanıldı.

    Realme X7'nin teknik özellikleri hakkında bildiklerimiz bu kadar. 1 Eylül'de gerçekleştirilecek lansmanda geri kalan tüm detayları hep birlikte öğreneceğiz.



    https://news.mydrivers.com/1/707/707317.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 1 gün (düzenlendi)
    şuan için 4000-4500 tl olursa alınır bunun üstünde fiyat olursa değer kabetmeyen iphone almak daha mantıklıXiaomi / Realme telefona 5000 -6000 tl veren olursa arkasından yemediği küfür kalmaz şimdi itiraz eden çok olur telefonu satılığa çıkardığında gerçekler acı olur
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    interwap (Volkan ) 1 gün
    Şarj 65W olarak düzeltildi.
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