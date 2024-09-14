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    Tecno Phantom V Flip2 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Tecno'nun yeni katlanabilir akıllı telefonu Phantom V Flip2 5G, iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü. İşte katlanabilir telefon sektöründe rekabeti artıracak cihazın özellikleri ve fiyatı:
    Tecno Phantom V Flip2 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tecno, katlanabilir telefon sektöründe rekabeti artırıyor. Motorola Razr 50 gibi cihazlarla rekabet etmeyi ve Samsung Galaxy Z Flip 6'ya daha uygun fiyatlı bir alternatif sunmayı amaçlayan şirket, yeni kapaklı katlanabilir akıllı telefonu olan Phantom V Flip2'yi tanıttı.

    İşte Tecno Phantom V Flip2 5G'nin özellikleri ve fiyatı:

    Tecno Phantom V Flip2 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tecno Phantom V Flip2, 2.000'den fazla uygulamayı destekleyen özelleştirilebilir 3,64 inçlik bir kapak ekranına sahip ve telefonu açmaya gerek kalmadan temel işlevlere hızlı bir erişim sağlamakta. 400.000 katlamaya dayanacak şekilde tasarlanmış havacılık sınıfı çelik menteşe ile gelen V Flip2, ayrıca 30 ila 150 derece arasında katlama açılarını destekleyerek çeşitli kullanım senaryoları için de esneklik sağlar.
    • Ekran: 6,9 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, 2160 Hz PWM karartma, 3,64 inç kapak ekranı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8020
    • Bellek: 16GB
    • Depolama: 256GB
    • Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 150 derece görüş alanına sahip 50 MP ultra geniş lens
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Pil: 70W hızlı şarj destekli 4.720mAh batarya
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HiOS
    • Renk: Traverten Yeşili, Ay Tozu Grisi

    Tecno Phantom V Flip2, 23 Eylül'den itibaren Afrika'da satışa sunulacak ve ardından Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'da piyasaya sürülecek. 699 Dolar ile satışa sunulan cihaz, ayrıca Traverten Yeşili ve Ay Tozu Grisi renk seçenekleriyle sunulmakta. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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