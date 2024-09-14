Tecno Phantom V Flip2 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Tecno Phantom V Flip2 5G'nin özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 6,9 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, 2160 Hz PWM karartma, 3,64 inç kapak ekranı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8020
- Bellek: 16GB
- Depolama: 256GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 150 derece görüş alanına sahip 50 MP ultra geniş lens
- Ön Kamera: 32 MP
- Pil: 70W hızlı şarj destekli 4.720mAh batarya
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HiOS
- Renk: Traverten Yeşili, Ay Tozu Grisi
Tecno Phantom V Flip2, 23 Eylül'den itibaren Afrika'da satışa sunulacak ve ardından Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'da piyasaya sürülecek. 699 Dolar ile satışa sunulan cihaz, ayrıca Traverten Yeşili ve Ay Tozu Grisi renk seçenekleriyle sunulmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.