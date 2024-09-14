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Tam Boyutta Gör Tecno, katlanabilir telefon sektöründe rekabeti artırıyor. Motorola Razr 50 gibi cihazlarla rekabet etmeyi ve Samsung Galaxy Z Flip 6'ya daha uygun fiyatlı bir alternatif sunmayı amaçlayan şirket, yeni kapaklı katlanabilir akıllı telefonu olan Phantom V Flip2'yi tanıttı.

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İşte Tecno Phantom V Flip2 5G'nin özellikleri ve fiyatı:

Tecno Phantom V Flip2, 2.000'den fazla uygulamayı destekleyen özelleştirilebilir 3,64 inçlik bir kapak ekranına sahip ve telefonu açmaya gerek kalmadan temel işlevlere hızlı bir erişim sağlamakta. 400.000 katlamaya dayanacak şekilde tasarlanmış havacılık sınıfı çelik menteşe ile gelen V Flip2, ayrıca 30 ila 150 derece arasında katlama açılarını destekleyerek çeşitli kullanım senaryoları için de esneklik sağlar.

Ekran: 6,9 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, 2160 Hz PWM karartma, 3,64 inç kapak ekranı

6,9 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, 2160 Hz PWM karartma, 3,64 inç kapak ekranı İşlemci: MediaTek Dimensity 8020

MediaTek Dimensity 8020 Bellek: 16GB

16GB Depolama: 256GB

256GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 150 derece görüş alanına sahip 50 MP ultra geniş lens

50 MP ana kamera, 150 derece görüş alanına sahip 50 MP ultra geniş lens Ön Kamera: 32 MP

32 MP Pil: 70W hızlı şarj destekli 4.720mAh batarya

70W hızlı şarj destekli 4.720mAh batarya İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HiOS

Android 14 tabanlı HiOS Renk: Traverten Yeşili, Ay Tozu Grisi

Tecno Phantom V Flip2, 23 Eylül'den itibaren Afrika'da satışa sunulacak ve ardından Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'da piyasaya sürülecek. 699 Dolar ile satışa sunulan cihaz, ayrıca Traverten Yeşili ve Ay Tozu Grisi renk seçenekleriyle sunulmakta.

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Tecno Phantom V Flip2 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı