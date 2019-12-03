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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak

    Çin, Güneş'ten enerji elde etmek için gözünü uzaya dikti. Ülke, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak
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    Yenilenebilir enerji alanında baş önemli gelişmelere imza atan Çin, bu alanda enerji elde etmek için gözünü uzaya dikti. Ülke, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor.

    200 ton ağırlığa sahip olacak istasyon, Güneş’ten yayılan ancak Dünya’ya ulaşması mümkün olmayan enerjiyi toplayıp gezegenimize iletecek. Çin Uzay Teknoloji Akademisi’nde görevli bilim insanı Wang Li’ye göre elde edilen enerji, mikrodalga ya da lazer biçiminde Dünya’ya yansıtılacak.

    Proje kapsamında konuşan Li, “uzayda kuracağımız güneş santrali sayesinde, uluslararası alandaki iş birliğini kuvvetlendirmek ve teknolojik ile bilimsel alanda yapacağımız devrimlerle insanların sonsuz temiz enerjiye erken bir dönemde ulaşma hayalini gerçekleştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, araç camlarını lazerle temizleyen bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu"

    Bilim insanına göre uzay temelli oluşturulan bu yöntem sayesinde uydular, doğal afetlerle boğuşan bölgeler ve izole kalmış yerler için sürekli bir enerji kaynağı çözümü üretilebilecek.

    Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak
    Tam Boyutta Gör

    Aslında Çin’in giriştiği bu projenin tohumları 1941 yılında ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov tarafından atılmış. O yıllarda yazar, uzay ortamında enerji üretimi fikrini ortaya attıktan sonra 1968 yılında Peter Glaaser isimli uzay mühendisi, uzayda güneş enerjisi temelli bir sitemin ana hatlarını belirlemiş.

    Proje ile ilgili testlerin yürütülebilmesi adına Çin’in 28.4 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu kapsamda yürütülecek testlerde yüksek güçte kablosuz enerji iletimi ve bunun çevremize olan etkileri incelenecek.



    https://asgardia.space/en/news/China-Plans-to-Put-a-Solar-Power-Station-in-Space-by-2035-What-will-it-take Yorum Yaz
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    omer1739 1 hf. en beğenilen
    Ondan sonra bi bakmışsın Çin yanlışlıkla ABD yi lazer sikahıyla vurmuş
    Yanıtla +5
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    FatihAsl 1 hf.
    dünyadaki istediği noktayı küle çevirebilir
    Yanıtla +4
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    gun 5 gün
    Bu teknolojiyi sadece araştırıyorlar ve geliştirmeye çalışıyorlar bence maliyeti yüzünden çalıştırmak sadece bilimsel gelişim için yapılabilecek birşey.
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    Galaxy. 1 hf.
    Adamlar nelerle uğraşıyor harbiden
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    nicosia 1 hf.
    Kendimi sosyalist hatta komünist dahi tanımlayabilirim ama bu Çin beni çok korkutuyor. Yüz tanıma sistemleri, Vatandaş Puanlama gibi manyaklıklarıyla beraber Nba gibi organizasyona özür diletip köpek yapma gücü olduğunu da gördük. Bu güç ve despotizmle nerelere varacak bakalım bu iş.
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    alaz1903 1 hf.
    Proje ile ilgili testlerin yürütülebilmesi adına Çin’in 28.4 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı belirtiliyor.

    Melih Gökçek'in Ankapark'a ve dinozor heykellerine harcadığı 750 milyon doları düşünüyorum da... Aman neyse.
    bbc.com/...
    Yanıtla +2
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Dünyanın dengesiyle oynamayın la ne olur ne olmaz yakmayın bizi. Zaten ettik içine!!
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    WB 1 hf.
    China is taking over..







    Sene 2000’de cin’in bu sekilde buyumeyi devam ettirirse 50 sene icerisinde amerika’yi sollayacagi soyleniyordu, 20 yili gecti, kaldi 30 yil bile diyemeyecegim..
    Yanıtla +1
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    antigravity74100 1 hf.
    Bu proje benim de öncelikli hayallerimden biridir. Öncelikle uzaya güneş paneli fabrikaları kurmak mümkün olsa daha da başarılı sonuçlar alınacağına inanıyorum.
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    FatihAsl 1 hf.
    dünyadaki istediği noktayı küle çevirebilir
    Yanıtla +4
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    omer1739 1 hf. en beğenilen
    Ondan sonra bi bakmışsın Çin yanlışlıkla ABD yi lazer sikahıyla vurmuş
    Yanıtla +5
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