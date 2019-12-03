Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak

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Yenilenebilir enerji alanında baş önemli gelişmelere imza atan Çin, bu alanda enerji elde etmek için gözünü uzaya dikti. Ülke, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor.

200 ton ağırlığa sahip olacak istasyon, Güneş’ten yayılan ancak Dünya’ya ulaşması mümkün olmayan enerjiyi toplayıp gezegenimize iletecek. Çin Uzay Teknoloji Akademisi’nde görevli bilim insanı Wang Li’ye göre elde edilen enerji, mikrodalga ya da lazer biçiminde Dünya’ya yansıtılacak.

Proje kapsamında konuşan Li, “uzayda kuracağımız güneş santrali sayesinde, uluslararası alandaki iş birliğini kuvvetlendirmek ve teknolojik ile bilimsel alanda yapacağımız devrimlerle insanların sonsuz temiz enerjiye erken bir dönemde ulaşma hayalini gerçekleştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmış.

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Bilim insanına göre uzay temelli oluşturulan bu yöntem sayesinde uydular, doğal afetlerle boğuşan bölgeler ve izole kalmış yerler için sürekli bir enerji kaynağı çözümü üretilebilecek.

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Aslında Çin’in giriştiği bu projenin tohumları 1941 yılında ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov tarafından atılmış. O yıllarda yazar, uzay ortamında enerji üretimi fikrini ortaya attıktan sonra 1968 yılında Peter Glaaser isimli uzay mühendisi, uzayda güneş enerjisi temelli bir sitemin ana hatlarını belirlemiş.

Proje ile ilgili testlerin yürütülebilmesi adına Çin’in 28.4 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu kapsamda yürütülecek testlerde yüksek güçte kablosuz enerji iletimi ve bunun çevremize olan etkileri incelenecek.

https://asgardia.space/en/news/China-Plans-to-Put-a-Solar-Power-Station-in-Space-by-2035-What-will-it-take