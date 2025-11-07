Giriş
    Ford, elektrikli F-150 Lightning’i üretimden tamamen kaldırabilir

    Ford, elektrikli F-150 Lightning’in üretimini tamamen durdurmayı değerlendiriyor. Şirket, milyarlarca dolarlık zarar ve zayıflayan EV talebi nedeniyle stratejisini yeniden şekillendiriyor.

    Ford, elektrikli F-150 Lightning üretimini sonlandırabilir Tam Boyutta Gör

    Ford Motor, son dönemde artan zararlar ve zorlaşan elektrikli araç pazarı koşulları nedeniyle tamamen elektrikli F-150 Lightning modelinin üretimini sonlandırmayı değerlendiriyor. WSJ’nin haberine göre henüz nihai bir karar alınmış değil. CNBC’ye konuşan bir kaynak da Ford’un kayıplar ve değişen piyasa dinamikleri nedeniyle elektrikli araç stratejisini yeniden gözden geçirdiğini doğruladı.

    Şirket sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında “Söyleyebileceğim şey, F-150 Lightning'in CyberTruck, Chevy, GMC, Hummer ve Rivian'ın yeni rekabetine rağmen ABD'de en çok satan elektrikli pikap kamyonet olduğu ve üçüncü çeyrekte rekor satış rakamlarına ulaştığıdır. Şu anda, Novelis'teki yangından kurtulurken F-150 ICE ve Hybrid üretimine odaklandık” dedi. Sözcü, üretimin geleceğine ilişkin görüşmeler hakkında ise yorum yapmadı.

    Elektrikli F-150’de fiş çekilebilir

    F-150 Lightning üretimi, alüminyum tedarikçisi Novelis’in tesisinde çıkan yangın sonrası geçen ay durdurulmuştu. Ford, üretim hattındaki bu kesintinin tedarik zincirini doğrudan etkilediğini doğrulamıştı. Ancak duraksamanın ötesinde şirketin, uzun vadeli üretim planlarını da tamamen gözden geçirdiği anlaşılıyor.

    Ford’un üçüncü çeyrek mali raporlarına göre elektrikli araç birimi Model e sadece bu dönemde 1,4 milyar dolar zarar yazdı. 2025’in ilk dokuz ayında toplam zarar 3,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, Lightning gibi büyük ve pahalı projeler yerine, Universal EV platformuna dayalı daha küçük ve uygun fiyatlı elektrikli modeller geliştirmeye yöneleceğinin sinyallerini veriyor.

    Bir dönem Henry Ford’un Model T’si kadar önemli olduğu söylenen F-150 Lightning, ne şirketin ne de pazarın beklentilerini tam olarak karşılayabildi. Model, piyasaya çıkmadan önce 200 binden fazla ön sipariş almıştı ancak bu rezervasyonların önemli kısmı satışa dönüşmedi. Yıl başından ekim sonuna kadar ABD’de satılan F-150 Lightning sayısı 24.577 adetle geçen yıla yakın seviyede kaldı. Modelin 2022’de satışa çıkmasından bu yana toplam satış adedi ise 100.000’in altında. Ek olarak ABD’de eylül ayında 7.500 dolarlık elektrikli araç teşvikinin bitmesi de işleri zorlaştırdı.

