    Hollanda, çip üreticisi Nexperia'nın kontrolünü yeniden Çin'e devredebilir

    Hollanda hükümeti, Çin'in Nexperia’nın ihracatına yeniden başlamasına izin vermesi durumunda şirketteki kontrolünü bırakabilir.                                 

    Hollanda, Nexperia'nın kontrolünü yeniden Çin'e devredebilir Tam Boyutta Gör
    Hollanda hükümeti, Çin'in Nexperia’nın ihracatına yeniden başlamasına izin vermesi durumunda şirketteki kontrolünü bırakabilir. Bloomberg’in haberine göre, Nexperia’nın ihracat sevkiyatlarının yeniden başladığı doğrulandıktan ve şirketin merkez ofisiyle Çin operasyonları arasındaki mali sorunlar çözüldükten sonra, firma üzerindeki devlet denetimi önümüzdeki hafta kaldırılabilir.

    Hollanda, çip üreticisi Nexperia'nın yönetimine el koymuştu

    Hollanda, Ekim ayı başında, şirketin en kritik teknolojilerinin Çinli ana şirketi Wingtech’e aktarılacağı yönündeki endişeler nedeniyle yonga üreticisinin kontrolünü ele almıştı. Çin hükümeti bu adıma karşılık olarak Nexperia'nın Çin’de ürettiği çiplerin ihracatını durdurdu. Bu üretim hattı, şirketin küresel üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyordu. Bu durum, Nexperia’nın otomobillerde kullanılan çiplerin neredeyse yüzde 40’ını tedarik etmesi nedeniyle, küresel otomotiv tedarik zincirini tehdit etti.

    Çin Ticaret Bakanlığı, Nexperia çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarında yumuşamaya gitse de, şirketlerin istisna başvurusu yapmasını şart koşan yeni düzenleme ek bürokratik engeller getiriyor ve izinler vaka bazında veriliyor.

    Krizin temelini ABD'nin yaptırımları oluşturuyor olabilir

    Krizin temeli, Aralık 2024’te ABD’nin Nexperia’nın ana şirketi Wingtech’i kara listeye almasına ve Eylül 2025’te “Bağlı Şirketler Kuralı”nı genişleterek, yüzde 50’den fazla Çin sahipliğine sahip tüm yan kuruluşları bu listeye dahil etmesine dayanıyor. Wingtech’in Nexperia’daki payı yüzde 75’in üzerinde olduğu için bu karar, şirket için ciddi sonuçlar doğurdu. Hollanda’nın şirkete el koymasının resmi gerekçesi CEO’ya yönelik mali usulsüzlük iddiaları olsa da, zamanlaması ve diğer raporlar, bu hamlede ABD’nin dolaylı bir etkisi olabileceğini düşündürüyor.

    Her ne kadar Hollanda’nın müdahalesinin ardındaki gerçek nedenler tam olarak bilinmese ve teknoloji transferi konusundaki endişeler hala giderilmemiş görünse de, Nexperia’nın otomotiv yarı iletken pazarındaki büyük payı göz önüne alındığında, çip tedarikinin yeniden başlamaması durumunda Avrupa ve Japonya’daki otomobil üreticilerinin üretimi kısmak ya da tamamen durdurmak zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Bu da yalnızca büyük üreticileri değil, binlerce küçük işletmeyi de olumsuz etkileyebilir.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/dutch-government-allegedly-folds-to-supply-chain-pressure-will-relinquish-control-of-nexperia-in-china-spat-reports-say-deal-contingent-upon-china-allowing-firm-to-resume-chip-exports https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-07/dutch-ready-to-drop-control-of-nexperia-if-chip-supply-resumes?embedded-checkout=true
