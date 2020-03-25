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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Mercedes-Benz EQV'nin kış testleri tamamlandı

    Alman otomotiv devi, elektrikli EQ ailesindeki ikinci model olan Mercedes-Benz EQV'nin kış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Aracın önümüzdeki yaz Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Mercedes-Benz EQV'nin kış testleri tamamlandı
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    Geçtiğimiz yıl resmi olarak tanıtılan elektrikli Mercedes-Benz EQV, seri üretim aşamasına bir adım daha yaklaştı. Geliştirme süreci devam eden aracın kış testleri tamamlandı. Mercedes-Benz EQV, 2020’nin ikinci yarısında Avrupa’da satışa sunulacak.

    Elektrikli Mercedes-Benz EQV’nin kış testleri, İsveç’in Arjeplog şehrindeki popüler test sahasında gerçekleştirildi. Mühendisler, EQV prototiplerini hava sıcaklıklarının eksi 30 dereceye kadar düştüğü bölgede haftalarca kullanarak buzlu ve yoğun karlı yollardaki sürüş tepkilerini takip etti. Ayrıca, araçtaki bileşenlerin düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı olup olmadığına ve şarj sisteminin sıcaklık fark etmeksizin doğru çalışıp çalışmadığına bakıldı.

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    Elektrikli Mercedes-Benz EQV'nin kış testleri tamamlandı
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    Mercedes-Benz’in [email protected] stratejisinin başındaki isim Benjamin Kaehler, yapılan testlerle alakalı “Kış testlerinin son aşamasında EQV’nin tüm sınırlarını zorladık ve mükemmel sonuçlar aldık. Bu testler, EQV’yi pazara sunmadan önceki son kilometre taşıydı. Özellikle elektrikli van modelleri için büyük önem taşıyan ısı yönetimi konusunda EQV’yi daha güvenli ve konforlu hale getirecek notlar aldık” açıklamasında bulundu.

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    Elektrikli Mercedes-Benz EQV neler sunuyor?

    Mercedes-Benz’in elektrikli EQ ailesinin ikinci üyesi olan EQV, iki farklı gövde uzunluğuyla tercih edilebiliyor. Üzerindeki bataryalarla birlikte 3,500 kg ağırlığa sahip olan aracın bagaj hacmi tercih edilen kombinasyona göre 1030 litreye kadar çıkıyor. 205 beygir güç ve 360 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip olan EQV maksimum 160 km/s hıza ulaşabiliyor. Araçtaki 90 kWh’lık lityum iyon bataryanın sağladığı sürüş menzili de 405 km. 110 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın %10’dan %80 doluma ulaşması 45 dakika sürüyor.



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