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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OİB, sağlık çalışanları için koruyucu kalkan maske üretecek

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İTÜ Arı Teknokent ile iş birliği yaparak sağlık çalışanları için 2 bin 500 adet plexiglass- koruyucu kalkan maske üretimi gerçekleştirecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Koronavirüsle mücadele kapsamında maske ve eldiven gibi ürünlerin üretimi büyük önem kazandı. Özellikle salgınla mücadele eden sağlık çalışanları için bu yönde büyük bir ihtiyaç söz konusu. Otomotiv sektörü de bu ihtiyacı karşılamak için elini taşın altına koydu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dezenfektan, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere 6 milyon TL'ye kadar destek

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İTÜ Arı Teknokent ile iş birliği yaparak sağlık çalışanları için 2 bin 500 adet plexiglass- koruyucu kalkan maske üretimi gerçekleştireceklerini açıkladı. Tasarımı eski OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Renault Global Başkan Yardımcısı Hakan Doğu’ya ait olduğu belirtilen maskeler, OİB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve İTÜ Ari Teknokent’te yer alan 3D yazıcılarla üretilecek.

    Ayrıca Bkz. "Dezenfektan, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere 6 milyon TL'ye kadar destek"

    Üretim için gerekli malzemelerin OİB tarafından karşılanacağını söyleyen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi süreci boyunca koronavirüs ile mücadelede ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Çelik, üretilen maskelerin en kısa zamanda Sağlık Bakanlığına teslim edileceğini de sözlerine ekledi.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli üreticilerden maske üretimine destek gelmeye devam ediyor. Özel tasarım ve el yapımı motosiklet üretimi yapan TT Motors da geçtiğimiz günlerde maske üretimine başladığını duyurmuştu.



    http://www.oib.org.tr/tr/basin-odasi-basin-bultenleri-oibden-saglik-calisanlari-icin-koruyucu-kalkan-maske.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot ( tunc) 2 sa.
    Herkese hazmat kostümü verilsin işte ne gerek var şöyle aksiyonlara
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    MaDMaxiBo 3 sa.
    Üretsin iyi de kafası açık kalmış, hapşıran öksüren hastaya karşı önlem ise orası eksik gibi.



    Önemli olan bu tür maskeler baret kask türü şeyler ağır oluyor, kafada en fazla 5-10 dakika rahat edebiliyor insan. Ne kadar hafif deseler de kumaş kadar hafif olmadıktan sonra çok kullanışsız çok rahatsız edici ürünler.



    Bir kumaş maskenin bile birkaç saat kullanımdan sonra nasıl derin izler bıraktığını hemşireler gösterdi fotoğraflarda.
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