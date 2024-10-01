Elektrikli Mercedes-Benz G 580, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz ikonik G Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu olan G 580'i Türkiye pazarında satışa sundu. Bugün gerçekleştirilen lansman etkinliğinde aracın fiyatı 13.540.500 TL olarak açıklandı. Elektrikli Mercedes G 580 lüks ve off-road performansını bir araya getiriyor.

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Geleneksel G Serisi’nin karakteristik çizgilerini koruyan araç, elektrikli güç ünitesiyle sıfır emisyon sunuyor. Alman üretici bu modelde 450 km'ye kadar menzil sağlayan 116 kWh kapasiteli bir bataryaya yer vermiş. Araç her biri ayrı tekerleğe güç veren dört elektrik motoru sayesinde 432 kW/587 bg güç üretiyor.

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Arazi performansı açısından da oldukça iddialı olan G 580'de zorlu arazi koşullarında bile üstün performans sergilemesine olanak tanıyan G-TURN, G-STEERING ve Offroad crawling gibi özellikler mevcut. Ayrıca 850 milimetrelik maksimum sudan geçiş derinliği ve 35 derece yan eğim kabiliyetiyle sınıfının en iyi modelleri arasında yer alıyor.

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Lüks ve teknolojiyi bir araya getiren iç mekan

EQ Teknolojisine sahip yeni Mercedes-Benz G 580'in iç mekanında, lüks ve teknoloji mükemmel bir uyum içerisinde bir araya getirilmiş. Standart olarak MBUX bilgi-eğlence sistemi, nappa deri çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve ambiyans aydınlatmasının yanında opsiyonel olarak da KEYLESS-GO, sıcaklık kontrollü bardak tutucular, Burmester 3D surround ses sistemi ve şeffaf kaput sunuluyor.

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Sınırlı sayıda üretilecek olan EDITION ONE paketinin, özel tasarım detayları ve zengin standart donanımlarıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Elektrikli G 580 ülkemizde hem şehir içinde hem de arazi koşullarında kullanılabilen lüks ve teknolojik bir SUV seçeneği olarak boy gösterecek.

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