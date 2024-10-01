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    Elektrikli Mercedes-Benz G 580, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Mercedes-Benz bugün düzenlediği lansman etkinliğinde ikonik G Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu olan G 580'i resmen Türkiye pazarına sundu. İşte araç için belirlenen fiyat etiketi.
    Elektrikli Mercedes-Benz G 580, Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz ikonik G Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu olan G 580'i Türkiye pazarında satışa sundu. Bugün gerçekleştirilen lansman etkinliğinde aracın fiyatı 13.540.500 TL olarak açıklandı. Elektrikli Mercedes G 580 lüks ve off-road performansını bir araya getiriyor.

    Elektrikli Mercedes-Benz G 580, Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Geleneksel G Serisi’nin karakteristik çizgilerini koruyan araç, elektrikli güç ünitesiyle sıfır emisyon sunuyor. Alman üretici bu modelde 450 km'ye kadar menzil sağlayan 116 kWh kapasiteli bir bataryaya yer vermiş. Araç her biri ayrı tekerleğe güç veren dört elektrik motoru sayesinde 432 kW/587 bg güç üretiyor.

    Elektrikli Mercedes-Benz G 580, Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Arazi performansı açısından da oldukça iddialı olan G 580'de zorlu arazi koşullarında bile üstün performans sergilemesine olanak tanıyan G-TURN, G-STEERING ve Offroad crawling gibi özellikler mevcut. Ayrıca 850 milimetrelik maksimum sudan geçiş derinliği ve 35 derece yan eğim kabiliyetiyle sınıfının en iyi modelleri arasında yer alıyor.

    Elektrikli Mercedes-Benz G 580, Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Lüks ve teknolojiyi bir araya getiren iç mekan

    EQ Teknolojisine sahip yeni Mercedes-Benz G 580'in iç mekanında, lüks ve teknoloji mükemmel bir uyum içerisinde bir araya getirilmiş. Standart olarak MBUX bilgi-eğlence sistemi, nappa deri çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve ambiyans aydınlatmasının yanında opsiyonel olarak da KEYLESS-GO, sıcaklık kontrollü bardak tutucular, Burmester 3D surround ses sistemi ve şeffaf kaput sunuluyor.

    Elektrikli Mercedes-Benz G 580, Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Sınırlı sayıda üretilecek olan EDITION ONE paketinin, özel tasarım detayları ve zengin standart donanımlarıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Elektrikli G 580 ülkemizde hem şehir içinde hem de arazi koşullarında kullanılabilen lüks ve teknolojik bir SUV seçeneği olarak boy gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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