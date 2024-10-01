Elektrikli Mercedes-Benz G 580, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

Geleneksel G Serisi’nin karakteristik çizgilerini koruyan araç, elektrikli güç ünitesiyle sıfır emisyon sunuyor. Alman üretici bu modelde 450 km'ye kadar menzil sağlayan 116 kWh kapasiteli bir bataryaya yer vermiş. Araç her biri ayrı tekerleğe güç veren dört elektrik motoru sayesinde 432 kW/587 bg güç üretiyor.
Arazi performansı açısından da oldukça iddialı olan G 580'de zorlu arazi koşullarında bile üstün performans sergilemesine olanak tanıyan G-TURN, G-STEERING ve Offroad crawling gibi özellikler mevcut. Ayrıca 850 milimetrelik maksimum sudan geçiş derinliği ve 35 derece yan eğim kabiliyetiyle sınıfının en iyi modelleri arasında yer alıyor.
Lüks ve teknolojiyi bir araya getiren iç mekan
EQ Teknolojisine sahip yeni Mercedes-Benz G 580'in iç mekanında, lüks ve teknoloji mükemmel bir uyum içerisinde bir araya getirilmiş. Standart olarak MBUX bilgi-eğlence sistemi, nappa deri çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve ambiyans aydınlatmasının yanında opsiyonel olarak da KEYLESS-GO, sıcaklık kontrollü bardak tutucular, Burmester 3D surround ses sistemi ve şeffaf kaput sunuluyor.
Sınırlı sayıda üretilecek olan EDITION ONE paketinin, özel tasarım detayları ve zengin standart donanımlarıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Elektrikli G 580 ülkemizde hem şehir içinde hem de arazi koşullarında kullanılabilen lüks ve teknolojik bir SUV seçeneği olarak boy gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu