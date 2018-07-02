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Yeni Mercedes-Benz A Serisi Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Mercedes-Benz A Serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Gerek tasarım gerekse teknoloji bakımından yenilenen A-Serisi'nde bir benzinli bir dizel motor bulunuyor. Peki yeni A-Serisi fiyatı ne kadar?
10 ay
19,1b
1
78
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Mercedes-Benz A Serisi Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri
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Alman otomobil devi, modern tasarımı ve yeni teknolojileriyle öne çıkan yeni Mercedes-Benz A Serisi’nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Selefine kıyasla daha sportif ve dinamik bir gövdeye sahip yeni A-Serisi, yapay zeka destekli bilgi-eğlence sistemi MBUX ile dikkat çekiyor. Türkiye satışına başlanan yeni Mercedes-Benz A Serisi’nin başlangıç fiyatı 193 bin 400 TL olarak açıklandı.

Yeni Mercedes-Benz A Serisi’nin yenilenen tasarım detayları arasında elmas görünümlü süslemelere sahip ön ızgara, gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlar, öne doğru uzatılan motor kaputu ve büyüyen çamurluklar yer alıyor. Mercedes, 0,25’lik hava sürtünme katsayısına sahip A-Serisi’ni sınıfının en aerodinamik otomobili olarak nitelendiriyor.

Uzun aks mesafesi, daha ferah yaşam alanı

Selefine kıyasla aks mesafesi arttırılan yeni Mercedes-Benz A Serisi’nin içinde daha ferah bir yaşam alanı ve bagaj hacmi sunuluyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında 29 litre artış gösteren bagaj hacmi 370 litreye ulaşmış durumda. Daha pratik bir kullanım için bagaj ağzı genişliği 20 cm arttırılan aracın bagaj zemini uzunluğu da 11,5 cm arttırılmış. Ayrıca vites konsolunun gerisindeki ve orta konsoldaki saklama alanları da genişletilmiş. Havalandırmalı ve masaj özelliğine sahip koltuklar da bu sınıfta ilk kez opsiyon listesine eklenmiş.

Yeni Mercedes-Benz A Serisi’nin kabin tarafında 64 farklı renk alternatifi sunan ambiyans aydınlatması bulunuyor. Yatay bir şekilde kesintisiz olarak konumlandırılmış dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı isteğe bağlı olarak 7 inç veya 10,25 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Yeni A-Serisi’nde yapay zeka destekli, kişiselleştirilebilen, doğal konuşma dilini anlayabilen bilgi-eğlence sistemi MBUX kullanılıyor.

S-Serisi'nden alınan gelişmiş teknolojiler 

Kompakt sınıfın temsilcilerinden yeni A Serisi’nde S-Serisi’nden transfer edilen teknolojiler bulunuyor. Belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş gerçekleştirebilen araçta gelişmiş kameralar ve radar sistemleri sürüş istikametindeki 500 metrelik mesafeyi tarıyor. Yeni A Serisi’nin sürüş destek sistemleri arasında Aktif takip yardımcısı, aktif acil durum fren yardımcısı, aktif şerit değiştirme yardımcısı, ve Pre-Safe Plus bulunuyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak sunulan MultiBeam LED farların her birinin içerisinde 18 adet LED bulunuyor.

Yeni A-Serisi motor seçenekleri 

Yeni Mercedes-Benz A Serisi Türkiye’de A 200 ve A 180 d olmak üzere biri benzinli biri dizel toplam iki motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. A 200 versiyonunda silindir kapatma özelliğine sahip 1,332 litre hacimli turbo benzinli motor bulunuyor. 163 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri DCT şanzıman ile birlikte 5,1 lt/100 km karma yakıt tüketimine sahip oluyor. Benzinli motorda standart olarak partikül filtresi bulunuyor.

Dizel cephesinde ise yeni 1,461 litre hacimli dizel motor 116 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. 7 ileri DCT şanzımanla eşlenen bu motorun karma yakıt tüketimi ise 4,1 lt/100 km olarak ölçülüyor. Bu motorda emisyon arındırma sistemi AdBlue teknolojisi ile destekleniyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi’nin Türkiye satış fiyatları şöyle:

Yeni A 200

  • Style                      193.400 TL
  • Progressive            202.800 TL
  • AMG                     213.200 TL

Yeni A 180 d      

  • Style                      199.600 TL
  • Progressive            208.000 TL
  • AMG                     222.500 TL


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Kaynak: mbusa.com/...
198.700 birim paraya Amerika'da, Mercedes-Maybach S 650 6.0 AMG V12 Biturbo 621 hp araba alabiliyorsun.
222.500 birim paraya Türkiye'de, Mercedes - A 180 d 1.4 163 hp araba alabiliyorsun.
Basit bir hesap yaparsak;
Türkiye de 2.000 birim maaş alan birisi, 111 ay çalışıp Mercedes - A180 d sahibi olabiliyor.
Amerika da 2.000 birim maaş alan birisi, 99 ay çalışıp Mercedes-Maybach S 650 sahibi olabiliyor.
Not: Birileri rahatsız olsada, bu kıyaslamaları yapmaya devam edeceğim.

(Özellikle amerikadan örnek verdim. Sonra alman malı almanya da ondan ucuz yeaa demesinler diye)
Kaynak:mbusa.com/...198.700 birim paraya Amerika'da, Mercedes-Maybach S 650 6.0 AMG V12 Biturbo 621 hp ...
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2 Yanıt Yanıtla +172
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MyWorldLife 10 ay
Offfff gelmiş yine fakirler.
Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Neymiş 220 bin eder miymiş......
Yine köpek gibi satacak. Anlayın işte fiyatlar pahalı değil. Siz fakirsiniz.
Bi bitmediniz..
Offfff gelmiş yine fakirler.Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Neymiş 220 bin eder miymiş......Yine köpek gibi satacak. Anlayın işte fiyatlar paha...
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1 Yanıt Yanıtla +48
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aycibin 10 ay
1 hafta önce millet devam dedi.o zaman kazığı yemeye devam.herşey güllük gülistanlık ne de olsa.yol yapıyolar ama üzerinde sürecek araba da lazım.
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finlower35 10 ay
Arkadaslar merhaba,arac yenı oldugu için merak eden bir çok arkadas olabılır.bugun aracın kaporasını vermıs bulunuyoruz.
arac a200 benızm jupiter kırmızısı+gece paketli -aracı haftasonu teslim alacagız.
ilk izlenimlerim (unutmuyalım her aracın + ve - si bulunmakta)
-mercedes a serisini teknelojiyle bulusturdugu bir model
-en dusuk segmenti olmasına ragmen serit takip ve aktif fren standart.(gecen hafta e kasa alınan aracta bu guvenlik özellikleri mevcut degil)
-mercedes bu aracı bir milat kabul ediyor.butun kasaları iç dizayn ve guvenlik a nın üzerine koyularak gelecek.
-aracta benı hayal kırıklıgına ugratan sinyal ve vites kolunun plastiginin kalitesi.bence daha iyi olabılırdı ama unutmuyalım bizim luks segmentte gordugumuz arac mercedesin baslangıc serisi.haftaya surus izlenimlerinide sizinle paylasırım
,
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yeniserdar 10 ay finlower35
Aracın arka tekerlekler torsiyon mu bağımsız süspansiyon mu öğrenebildiniz mi? Ben bazı videolarda 18 19 jantlar alınan benzinli modellerin tam bağımsız olduğunu duymuştum..
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PANTER_111 10 ay
haziran 2016 da 160.000tl olan Mercedes C180 AMG benzinli model şimdi 280.000tl
haziran 2016 asgari ücret 1300tl
haziran 2018 asgari ücret 1600tl
aracın fiyatı 120.000tl artmış ama asgari ücret 300tl artmış,parası olan yine alacaktır hiç düşünmeden ama fakir giderek dahada fakirleşiyor,
zenginde dahada zenginleşiyor malesef ülkemizde...
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S.Soylu 10 ay
1.6 tdi R Line paket Golf bile 210 bin lira iken A180 AMG paketin 220 bin lira olması gayet normal bence.
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S.Soylu 10 ay
1.6 tdi R Line paket Golf bile 210 bin lira iken A180 AMG paketin 220 bin lira olması gayet normal bence.
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S.Soylu 10 ay
1.6 tdi R Line paket Golf bile 210 bin lira iken A180 AMG paketin 220 bin lira olması gayet normal bence.
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yeniserdar 10 ay
Arabayı bugün test ettim. Ön konsol güzel fakat arabanın eski a dan çok farkı yok hele yandan hiç farkı yok.
Arka havalandırma yok. Arka kol dayama yok. Siyah tavanla iyice bunaltıcı olmuş.
20 30 40 km lerde frene tam basınca araba durmak yerine direkt abs yi devreye sokuyor buda bir diğer kötü yanı
Arkalar torsiyon ve çok bariz belli ediyor konfor bu anlamda sıfır desem yeridir.
Arka kapı içlerine Bi vurun kaliteyi zaten anlarsınız. Leon gibi kapı direklerinin renklerini metal kısmını kapı kapalıyken görebiliyorsunuz. A3 kalitesinde kesinlikle değil. 116 hp lik dizel motor güzel olmuş canlıydı. Ekran güzel fakat standart olan çok küçük mutlaka büyük ekran almak lazım.
Ama son söz olarak 230 bin gibi rakamlara alınır mı? Asla...
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haberelectro 10 ay yeniserdar
otomatik klima alınca arka havalandırma geliyor, kol dayama da opsiyon. Büyük ekran standart.
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silver1978 10 ay
Fazla söze gerek yok
Ürünlerin piyasada eder fiyatı vardır.
Bu fiyatlar eder fiyatların çok üstünde.
Hayat standartlarından vazgeçmeyen veya alıştırılmışlık sonucu bu fiyatlara alıp kullanılacak bu araçlar. Taki artık alamayacağımız duruma gelene kadar.
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Gatetrans 10 ay
30bin birim paralık arabayı nasılda yaslıyorlar güzel ülkemin kekolarına. Ohhhh, daha da derine yaslarlar inşallah. Bizim millet de bu bok kafa olduktan sonra.
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El Prezidente 10 ay
Yeni A 200
Style 193.400 TL
Progressive 202.800 TL
AMG 213.200 TL
Yeni A 180 d
Style 199.600 TL
Progressive 208.000 TL
AMG 222.500 TL




fiyatlara bak e350 fiyatına satıyorlar.
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay
Şu aracın çöp olduğunu düşünen tek ben miyim?
Not: Bedava verseler satar başka araba alırım

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