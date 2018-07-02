Yeni Mercedes-Benz A Serisi Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Mercedes-Benz A Serisi’nin yenilenen tasarım detayları arasında elmas görünümlü süslemelere sahip ön ızgara, gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlar, öne doğru uzatılan motor kaputu ve büyüyen çamurluklar yer alıyor. Mercedes, 0,25’lik hava sürtünme katsayısına sahip A-Serisi’ni sınıfının en aerodinamik otomobili olarak nitelendiriyor.
Uzun aks mesafesi, daha ferah yaşam alanı
Selefine kıyasla aks mesafesi arttırılan yeni Mercedes-Benz A Serisi’nin içinde daha ferah bir yaşam alanı ve bagaj hacmi sunuluyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında 29 litre artış gösteren bagaj hacmi 370 litreye ulaşmış durumda. Daha pratik bir kullanım için bagaj ağzı genişliği 20 cm arttırılan aracın bagaj zemini uzunluğu da 11,5 cm arttırılmış. Ayrıca vites konsolunun gerisindeki ve orta konsoldaki saklama alanları da genişletilmiş. Havalandırmalı ve masaj özelliğine sahip koltuklar da bu sınıfta ilk kez opsiyon listesine eklenmiş.
Yeni Mercedes-Benz A Serisi’nin kabin tarafında 64 farklı renk alternatifi sunan ambiyans aydınlatması bulunuyor. Yatay bir şekilde kesintisiz olarak konumlandırılmış dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı isteğe bağlı olarak 7 inç veya 10,25 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Yeni A-Serisi’nde yapay zeka destekli, kişiselleştirilebilen, doğal konuşma dilini anlayabilen bilgi-eğlence sistemi MBUX kullanılıyor.
S-Serisi'nden alınan gelişmiş teknolojiler
Kompakt sınıfın temsilcilerinden yeni A Serisi’nde S-Serisi’nden transfer edilen teknolojiler bulunuyor. Belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş gerçekleştirebilen araçta gelişmiş kameralar ve radar sistemleri sürüş istikametindeki 500 metrelik mesafeyi tarıyor. Yeni A Serisi’nin sürüş destek sistemleri arasında Aktif takip yardımcısı, aktif acil durum fren yardımcısı, aktif şerit değiştirme yardımcısı, ve Pre-Safe Plus bulunuyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak sunulan MultiBeam LED farların her birinin içerisinde 18 adet LED bulunuyor.
Yeni A-Serisi motor seçenekleri
Yeni Mercedes-Benz A Serisi Türkiye’de A 200 ve A 180 d olmak üzere biri benzinli biri dizel toplam iki motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. A 200 versiyonunda silindir kapatma özelliğine sahip 1,332 litre hacimli turbo benzinli motor bulunuyor. 163 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri DCT şanzıman ile birlikte 5,1 lt/100 km karma yakıt tüketimine sahip oluyor. Benzinli motorda standart olarak partikül filtresi bulunuyor.
Dizel cephesinde ise yeni 1,461 litre hacimli dizel motor 116 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. 7 ileri DCT şanzımanla eşlenen bu motorun karma yakıt tüketimi ise 4,1 lt/100 km olarak ölçülüyor. Bu motorda emisyon arındırma sistemi AdBlue teknolojisi ile destekleniyor.
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi’nin Türkiye satış fiyatları şöyle:
Yeni A 200
- Style 193.400 TL
- Progressive 202.800 TL
- AMG 213.200 TL
Yeni A 180 d
- Style 199.600 TL
- Progressive 208.000 TL
- AMG 222.500 TL
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Kaynak: mbusa.com/...
198.700 birim paraya Amerika'da, Mercedes-Maybach S 650 6.0 AMG V12 Biturbo 621 hp araba alabiliyorsun.
222.500 birim paraya Türkiye'de, Mercedes - A 180 d 1.4 163 hp araba alabiliyorsun.
Basit bir hesap yaparsak;
Türkiye de 2.000 birim maaş alan birisi, 111 ay çalışıp Mercedes - A180 d sahibi olabiliyor.
Amerika da 2.000 birim maaş alan birisi, 99 ay çalışıp Mercedes-Maybach S 650 sahibi olabiliyor.
Not: Birileri rahatsız olsada, bu kıyaslamaları yapmaya devam edeceğim.
(Özellikle amerikadan örnek verdim. Sonra alman malı almanya da ondan ucuz yeaa demesinler diye)
Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Neymiş 220 bin eder miymiş......
Yine köpek gibi satacak. Anlayın işte fiyatlar pahalı değil. Siz fakirsiniz.
Bi bitmediniz..