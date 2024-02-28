Skoda, yeni kompakt SUV modelinin ipucu görselini paylaştı

Skoda, Hindistan pazarında satışa sunulacak yeni bir SUV model üzerinde çalışıyor. Şirket bugün, 2025'in ilk yarısında tanıtılacak modelle ilgili ilk ipucunu paylaştı. Henüz adı açıklanmayan modelin uzunluğu 4 metrenin altında olacak. Bunun nedeni de ülkede 4 metreden kısa otomobillerin daha düşük vergiye tabi olması.
Skoda'nın yeni kompakt SUV modeli, bu pazar için özel olarak hazırlanan MQB-A0-IN platformunu kullanacak. Söz konusu model, Kushaq ve Slavia'nın ardından Çekyalı üreticinin Hindistan'a özel sunduğu üçüncü otomobil olacak. Hindistan'da 4 metreden kısa otomobillerin bulunduğu segment yoğun rekabet nedeniyle oldukça zorlu. Dolayısıyla Skoda, elini yeni bir modelle güçlendirmek istiyor.
MQB-A0-IN platformu, şirketin Avrupa ve diğer pazarlardaki altyapısını oluşturan MQB'nin daha düşük maliyetli versiyonu. Skoda Kushaq ve Slavia da aynı platformu kullanıyor. Bu modellerde 1.0 veya 1.5 litre benzinli motorlar, 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG kombinasyonuyla görev yapıyor. Yeni kompakt SUV'un teknik detayları belli değil ancak motor ve şanzıman seçenekleri buna çok benzer olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.