Skoda, Hindistan pazarında satışa sunulacak yeni bir SUV model üzerinde çalışıyor. Şirket bugün, 2025'in ilk yarısında tanıtılacak modelle ilgili ilk ipucunu paylaştı. Henüz adı açıklanmayan modelin uzunluğu 4 metrenin altında olacak. Bunun nedeni de ülkede 4 metreden kısa otomobillerin daha düşük vergiye tabi olması.

Skoda'nın yeni kompakt SUV modeli, bu pazar için özel olarak hazırlanan MQB-A0-IN platformunu kullanacak. Söz konusu model, Kushaq ve Slavia'nın ardından Çekyalı üreticinin Hindistan'a özel sunduğu üçüncü otomobil olacak. Hindistan'da 4 metreden kısa otomobillerin bulunduğu segment yoğun rekabet nedeniyle oldukça zorlu. Dolayısıyla Skoda, elini yeni bir modelle güçlendirmek istiyor.

Tam Boyutta Gör Şimdilik elimizde yeni modelin tasarımıyla alakalı tek bir resmi görsel var. Önden ufak bir bölümünü görebildiğimiz SUV'da kaslı ön kaput, ince LED gündüz farı ve geniş çamurluklar dikkat çekiyor. Yan aynalar da tıpkı bir dijital kamera gibi ince görünüyor ancak 4 metrenin altındaki segment oldukça uygun fiyatlı olduğu için gerçekte bunların yerine geleneksel yan aynaların kullanılması kuvvetle muhtemel.

Apple Car projesi iptal edildi: Bir rüya sona erdi 20 sa. önce eklendi

MQB-A0-IN platformu, şirketin Avrupa ve diğer pazarlardaki altyapısını oluşturan MQB'nin daha düşük maliyetli versiyonu. Skoda Kushaq ve Slavia da aynı platformu kullanıyor. Bu modellerde 1.0 veya 1.5 litre benzinli motorlar, 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG kombinasyonuyla görev yapıyor. Yeni kompakt SUV'un teknik detayları belli değil ancak motor ve şanzıman seçenekleri buna çok benzer olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Skoda, yeni kompakt SUV modelinin ipucu görselini paylaştı