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    Anlık Bildirim

    Skoda, yeni kompakt SUV modelinin ipucu görselini paylaştı

    Hindistan pazarına özel olarak geliştirilen yeni model, ülkede uygun fiyat nedeniyle oldukça popüler olan 4 metrenin altındaki otomobil segmentine girerek Skoda'nın en küçük modeli olacak.

    Skoda, Hindistan pazarında satışa sunulacak yeni bir SUV model üzerinde çalışıyor. Şirket bugün, 2025'in ilk yarısında tanıtılacak modelle ilgili ilk ipucunu paylaştı. Henüz adı açıklanmayan modelin uzunluğu 4 metrenin altında olacak. Bunun nedeni de ülkede 4 metreden kısa otomobillerin daha düşük vergiye tabi olması.

    Skoda'nın yeni kompakt SUV modeli, bu pazar için özel olarak hazırlanan MQB-A0-IN platformunu kullanacak. Söz konusu model, Kushaq ve Slavia'nın ardından Çekyalı üreticinin Hindistan'a özel sunduğu üçüncü otomobil olacak. Hindistan'da 4 metreden kısa otomobillerin bulunduğu segment yoğun rekabet nedeniyle oldukça zorlu. Dolayısıyla Skoda, elini yeni bir modelle güçlendirmek istiyor.

    Skoda, yeni kompakt SUV modelinin ipucu görselini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Şimdilik elimizde yeni modelin tasarımıyla alakalı tek bir resmi görsel var. Önden ufak bir bölümünü görebildiğimiz SUV'da kaslı ön kaput, ince LED gündüz farı ve geniş çamurluklar dikkat çekiyor. Yan aynalar da tıpkı bir dijital kamera gibi ince görünüyor ancak 4 metrenin altındaki segment oldukça uygun fiyatlı olduğu için gerçekte bunların yerine geleneksel yan aynaların kullanılması kuvvetle muhtemel.

    MQB-A0-IN platformu, şirketin Avrupa ve diğer pazarlardaki altyapısını oluşturan MQB'nin daha düşük maliyetli versiyonu. Skoda Kushaq ve Slavia da aynı platformu kullanıyor. Bu modellerde 1.0 veya 1.5 litre benzinli motorlar, 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG kombinasyonuyla görev yapıyor. Yeni kompakt SUV'un teknik detayları belli değil ancak motor ve şanzıman seçenekleri buna çok benzer olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    yanları al üstü kalsın alüminyum folyo yutulursa ne olur kurutma makinesi çamaşırları kokutuyor ekranda siyah kareler çıkıyor sogutucu az sogutucu koy opel astra

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