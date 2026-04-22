CATL'in yeni bataryası elektrikli araçların şarj sorununu bitiriyor: 6,5 dakikada tam şarj!

6 dakika 27 saniyede neredeyse tam dolum
Yeni batarya, BYD’nin büyük ses getiren Blade Battery 2.0 modelinden daha hızlı şarj değerleri sunuyor:
- %10 → %35: 1 dakika
- %10 → %80: 3 dakika 44 saniye
- %10 → %98: 6 dakika 27 saniye
- -30°C’de %20 → %98: 9 dakika
Üçüncü nesil Shenxing batarya, sadece 0,25 miliohm iç direnç değeriyle ultra hızlı şarj için oldukça düşük bir seviyeye ulaşıyor. Bu değer sektör ortalamasından %50 daha düşük.
Soğuk hava şarj sorununa çözüm olarak geliştirilen darbe (pulse) tabanlı ısıtma sistemi, geleneksel yöntemlerden farklı olarak harici altyapıya ihtiyaç duymadan bataryanın hızla ısınmasını sağlıyor. Böylece -30°C gibi zorlu koşullarda bile yüksek hızlı şarj mümkün oluyor.
Üçüncü nesil Qilin batarya
Şirket, batarya değişim ekosistemini de büyütmeye devam ediyor. Yeni tanıtılan Choco-Swap #26 batarya, 800 volt mimari üzerine inşa edildi ve farklı segmentlerdeki araçlara hitap edecek şekilde geliştirildi. CATL, halihazırda 1.400'den fazla batarya değişim istasyonu kurmuş durumda ve 2026 sonuna kadar bu sayıyı 4.000'e çıkarmayı planlıyor. Uzun vadede ise 100.000'den fazla enerji ikmal noktası kurarak hem şarj hem de batarya değişimini entegre eden dev bir altyapı ağı oluşturmayı hedefliyor.