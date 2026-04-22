CATL'in yeni bataryası elektrikli araçların şarj sorununu bitiriyor: 6,5 dakikada tam şarj!

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar yaygınlaşırken, batarya teknolojileri de hızla gelişmeye evam ediyor. Geçtiğimiz ay, sadece 9 dakikada şarj olan Blade 2.0 bataryalarını tanıtan BYD'den sonra, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL de yeni nesil batarya teknolojilerini tanıttı. Şirket, CATL Tech Day etkinliğinde yalnızca 6,5 dakikada neredeyse tamamen şarj olabilen üçüncü nesil Shenxing LFP (lityum demir fosfat) bataryasını tanıttı.

6 dakika 27 saniyede neredeyse tam dolum

Yeni batarya, BYD’nin büyük ses getiren Blade Battery 2.0 modelinden daha hızlı şarj değerleri sunuyor:

%10 → %35: 1 dakika

%10 → %80: 3 dakika 44 saniye

%10 → %98: 6 dakika 27 saniye

-30°C’de %20 → %98: 9 dakika

Üçüncü nesil Shenxing batarya, sadece 0,25 miliohm iç direnç değeriyle ultra hızlı şarj için oldukça düşük bir seviyeye ulaşıyor. Bu değer sektör ortalamasından %50 daha düşük.

Tam Boyutta Gör CATL bu performansı sağlamak için hücre omuz soğutma teknolojisiyle ısı yönetimini iyileştirirken, her hücrede çok noktadan ölçüm yapabilen hassas sıcaklık izleme sistemi kullanıyor. Batarya, 1.000 ultra hızlı şarj döngüsünden sonra bile %90’ın üzerinde sağlık seviyesini koruyor.

Soğuk hava şarj sorununa çözüm olarak geliştirilen darbe (pulse) tabanlı ısıtma sistemi, geleneksel yöntemlerden farklı olarak harici altyapıya ihtiyaç duymadan bataryanın hızla ısınmasını sağlıyor. Böylece -30°C gibi zorlu koşullarda bile yüksek hızlı şarj mümkün oluyor.

Üçüncü nesil Qilin batarya

Tam Boyutta Gör Etkinlikte CATL, aynı şarj hızına sahip üçüncü nesil Qilin NMC lityum pilini de tanıttı. Yeni nesil paket, 10C seviyesinde şarj hızına ulaşırken zirvede 15C değerini görebiliyor. Nikel kobalt manganez (NCM) kimyasına sahip batarya, 600 Wh/L hacimsel ve 280 Wh/kg gravimetrik enerji yoğunluğu ile sektörün en üst seviyelerine yerleşiyor.

BMW, batarya üretimi hızlandırmak için yapay zekayı kullanıyor 1 gün önce eklendi

Şirket, batarya değişim ekosistemini de büyütmeye devam ediyor. Yeni tanıtılan Choco-Swap #26 batarya, 800 volt mimari üzerine inşa edildi ve farklı segmentlerdeki araçlara hitap edecek şekilde geliştirildi. CATL, halihazırda 1.400’den fazla batarya değişim istasyonu kurmuş durumda ve 2026 sonuna kadar bu sayıyı 4.000’e çıkarmayı planlıyor. Uzun vadede ise 100.000’den fazla enerji ikmal noktası kurarak hem şarj hem de batarya değişimini entegre eden dev bir altyapı ağı oluşturmayı hedefliyor.

