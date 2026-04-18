BYD Atto 3 yenilendi: 5 dakikada yüzde 70 şarj, 630 km menzil

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi BYD, küresel pazarda Atto 3 olarak bilinen Yuan Plus modelinin kapsamlı şekilde güncellenmiş versiyonunu resmi olarak ortaya çıkardı. Çin’in Yeni Enerji Araçları Vergi Muafiyeti listesine giren model; batarya teknolojisi, şarj hızı ve boyutlar tarafında önemli iyileştirmelerle geliyor.

Yeni model, BYD’nin tamamen elektrikli arkadan itişli platformuna geçiş yaparken ikinci nesil Blade batarya teknolojisini de beraberinde getiriyor. Bu sayede hem verimlilik hem de şarj performansı ciddi şekilde artırılmış durumda.

Menzil 630 Km'ye çıkıyor

Güncellenen Atto 3, 57,5 kWsa ve 68,5 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. Bu bataryalar sırasıyla 540 km ve 630 km CLTC menzil değerleri sunuyor. Özellikle büyük batarya seçeneği, modelin menzil tarafında sınıf içinde daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlıyor.

Daha büyük gövde, artırılmış aks mesafesi

Yeni Atto 3, 4665 mm uzunluk, 1895 mm genişlik ve 1675 mm yükseklik ölçülerine sahip. 2770 mm aks mesafesiyle önceki modele kıyasla daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Artan boyutlar, hem iç mekân ferahlığını hem de genel kullanım pratikliğini iyileştirecek. Model ayrıca 18 ve 19 inç jant seçenekleri, yarı gizli kapı kolları ve kişiselleştirilebilir D sütunu tasarımıyla geliyor.

200 kW ve 240 kW motor seçenekleri

Performans tarafında araç, arkada konumlandırılan tek elektrik motoruyla sunuluyor. 200 kW (268 hp) ve 240 kW (322 hp) olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Bu yapı, hem verimlilik hem de sürüş dinamikleri açısından daha dengeli bir karakter vadediyor.

%10’dan %70’e yalnızca 5 dakikada şarj

Tam Boyutta Gör Yeni Atto 3’ün en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise “flash charging” teknolojisi. İkinci nesil Blade batarya sayesinde araç, %10’dan %70 doluluğa sadece 5 dakikada ulaşabiliyor. %10’dan %97’ye şarj ise yalnızca 9 dakika sürüyor. Üstelik -30°C gibi düşük sıcaklıklarda bile şarj süresi yalnızca 3 dakika uzuyor.

Model, BYD’nin güncel tasarım dilini korurken daha modern detaylarla güncellenmiş. Ön bölümde ince farlar ve sade bir panel tasarımı dikkat çekerken, arka tarafta boydan boya uzanan stop lambaları ve yeni tampon formu yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD Atto 3 yenilendi: 630 km menzil, süper hızlı şarj

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: