    BYD Atto 3 yenilendi: 5 dakikada yüzde 70 şarj, 630 km menzil

    BYD, Atto 3’ün güncellenmiş versiyonunu Çin’deki vergi muafiyeti listesine ekledi. Yeni model; ikinci nesil Blade batarya, arkadan itiş platformu ve “flash charging” teknolojisiyle öne çıkıyor.

    Çinli otomobil devi BYD, küresel pazarda Atto 3 olarak bilinen Yuan Plus modelinin kapsamlı şekilde güncellenmiş versiyonunu resmi olarak ortaya çıkardı. Çin’in Yeni Enerji Araçları Vergi Muafiyeti listesine giren model; batarya teknolojisi, şarj hızı ve boyutlar tarafında önemli iyileştirmelerle geliyor.

    Yeni model, BYD’nin tamamen elektrikli arkadan itişli platformuna geçiş yaparken ikinci nesil Blade batarya teknolojisini de beraberinde getiriyor. Bu sayede hem verimlilik hem de şarj performansı ciddi şekilde artırılmış durumda.

    Menzil 630 Km'ye çıkıyor

    Güncellenen Atto 3, 57,5 kWsa ve 68,5 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. Bu bataryalar sırasıyla 540 km ve 630 km CLTC menzil değerleri sunuyor. Özellikle büyük batarya seçeneği, modelin menzil tarafında sınıf içinde daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlıyor.

    Daha büyük gövde, artırılmış aks mesafesi

    Yeni Atto 3, 4665 mm uzunluk, 1895 mm genişlik ve 1675 mm yükseklik ölçülerine sahip. 2770 mm aks mesafesiyle önceki modele kıyasla daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Artan boyutlar, hem iç mekân ferahlığını hem de genel kullanım pratikliğini iyileştirecek. Model ayrıca 18 ve 19 inç jant seçenekleri, yarı gizli kapı kolları ve kişiselleştirilebilir D sütunu tasarımıyla geliyor.

    200 kW ve 240 kW motor seçenekleri

    Performans tarafında araç, arkada konumlandırılan tek elektrik motoruyla sunuluyor. 200 kW (268 hp) ve 240 kW (322 hp) olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Bu yapı, hem verimlilik hem de sürüş dinamikleri açısından daha dengeli bir karakter vadediyor.

    %10’dan %70’e yalnızca 5 dakikada şarj

    Yeni Atto 3’ün en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise “flash charging” teknolojisi. İkinci nesil Blade batarya sayesinde araç, %10’dan %70 doluluğa sadece 5 dakikada ulaşabiliyor. %10’dan %97’ye şarj ise yalnızca 9 dakika sürüyor. Üstelik -30°C gibi düşük sıcaklıklarda bile şarj süresi yalnızca 3 dakika uzuyor.

    Model, BYD’nin güncel tasarım dilini korurken daha modern detaylarla güncellenmiş. Ön bölümde ince farlar ve sade bir panel tasarımı dikkat çekerken, arka tarafta boydan boya uzanan stop lambaları ve yeni tampon formu yer alıyor.

