    Herkese saçma gelmişti: Ucuz Tesla Model Y'nin cam tavanı neden kapalı?

    Tesla Model Y Standard'ın panoramik cam tavanının kumaşla kapatılması herkese saçma gelmişti. Tesla'nın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı bu tercihin arkasındaki mantığı açıkladı.

    Ucuz Tesla Model Y'nin cam tavanı neden kapalı? İşte nedeni Tam Boyutta Gör

    Geride bıraktığımız haftanın en flaş haberlerinden biri de şüphesiz Tesla Model Y Standard'ın tanıtılmasıydı. Avrupa gibi bölgelerde satışları artırmak amacıyla piyasaya sürülen ucuz Model Y, 39.990 euro fiyatla satışa sunuldu. Maliyeti düşürmek adına birçok premium özellikten feragat edilen araçta hala panoramik cam tavan var, ama içeriden bir döşemeyle kapatılmış!

    Ucuz Tesla Model Y'nin cam tavanı neden kapalı? İşte nedeni Tam Boyutta Gör

    Tesla, ilk bakışta saçma gibi görünen bu kararının gerekçelerini açıkladı. Amerikalı şirketin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy, sosyal medya platformu X üzerinden konuya açıklık getirdi. Deneyimli yönetici kamuoyu tarafından "absürt" olarak değerlendirilen uygulamayı şu sözlerle savundu:

    "Tüm camlar aynı değil. Model Y Premium'un camı gümüş IR yansıtıcı kaplamalarla lamine edilmiştir. Bu sayede güneş ışınlarını geri yansıtarak çok daha konforlu bir ortam sağlar. Standard modelde kullanılan camda ise bu özellikle yok. Ayrıca, PEK ÇOK kişi kapalı tavan istemişti. Biz de her zaman kullanıcıları dinlemeye ve aynı zamanda yol gürültüsünü azaltmaya çalışıyoruz."

    Moravy'nin açıklamalarına bakıldığında Standard versiyonda iç mekanının aşırı ısınmasını önlemek ve daha konforlu bir deneyim sunmak için kumaş döşeme zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiş görünüyor. Peki, cam tavanı kapatmak yerine metal tavan kullanılamaz mıydı? Moravy'nin cevabı son derece net: Hayır.

    Ucuz Tesla Model Y'nin cam tavanı neden kapalı? İşte nedeni Tam Boyutta Gör

    Neden metal tavan kullanılmadı?

    Cevap, üretim süreçlerinde yatıyor. Model Y (tıpkı Model 3 gibi) en baştan cam tavanlı bir yapıya göre tasarlandı. Moravy, metal tavan kullanmanın "maliyet, tedarik zinciri ve fabrikalardaki üretim verimliliği" açısından daha pahalıya mal olacağını söylüyor. Cam tavanı korumak, aracın yapısını değiştirmekten çok daha ucuz ve pratik bir çözüm olmuş.

    Bu arada bir Tesla mühendisinin açıkladığına göre Model Y Standard'da kullanılan cam opak. Yani iç kısımdaki kumaş astarı sökseniz bile dışarısını göremiyorsunuz.

