Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeline ait ilk görüntüler ortaya çıktı

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Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeli ID.6 X için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanan aracın üretim versiyonuna ait ilk görüntüler internete sızdırıldı.

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Fotoğraflar Çin Sanayi Bakanlığı'nın web sitesinide ortaya çıktı. Otomobil, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Volkswagen ID.4'e çok benziyor. Ancak görünüşe bakılırsa daha büyük boyutta olacak.

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Maalesef sızıntı, aracın teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detay içermiyor. Ancak ID.6 X'in MEB platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Bu arada yeni SUV'nin 2019 yılında sergilenen ID. ROOMZZ konseptini temel aldığını belirtelim.

450 kilometre menzil sunacak

Volkswagen ID.6 X'in dört tekerlekten çekiş, üç sıra koltuk ve 82 kWh'lik bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Bu batarya paketi aracın tek şarjla 450 kilometre yol yapmasını sağlayacak.

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Volkswagen ID.6 X'in ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz kesin bir tarih yok. Alman marka büyük olasılıkla aracı önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

https://www.reddit.com/r/electricvehicles/comments/lbzcx1/first_pictures_of_volkswagens_new_id6_x/

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