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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeline ait ilk görüntüler ortaya çıktı

    Volkswagen'in önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni elektriki SUV modelinin üzerindeki örtü kalktı. ID.6 X'in üretim versiyonunu gösteren ilk görüntüler internete düştü.
    05 Şubat 2021, 12:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeline ait ilk görüntüler ortaya çıktı
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    Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeli ID.6 X için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanan aracın üretim versiyonuna ait ilk görüntüler internete sızdırıldı.

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    Fotoğraflar Çin Sanayi Bakanlığı'nın web sitesinide ortaya çıktı. Otomobil, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Volkswagen ID.4'e çok benziyor. Ancak görünüşe bakılırsa daha büyük boyutta olacak.

    Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeline ait ilk görüntüler ortaya çıktı
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    Maalesef sızıntı, aracın teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detay içermiyor. Ancak ID.6 X'in MEB platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Bu arada yeni SUV'nin 2019 yılında sergilenen ID. ROOMZZ konseptini temel aldığını belirtelim.

    450 kilometre menzil sunacak

    Volkswagen ID.6 X'in dört tekerlekten çekiş, üç sıra koltuk ve 82 kWh'lik bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Bu batarya paketi aracın tek şarjla 450 kilometre yol yapmasını sağlayacak.

    Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeline ait ilk görüntüler ortaya çıktı
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    Volkswagen ID.6 X'in ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz kesin bir tarih yok. Alman marka büyük olasılıkla aracı önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.



    https://www.reddit.com/r/electricvehicles/comments/lbzcx1/first_pictures_of_volkswagens_new_id6_x/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    fena durmuyorda fiyati 80bin avrodan assagi olmaz bunun. Ayni kategoride 50 civarlarina bir SUV alinabiliyor dizel sifir. 5008, taragona, vs vs tabi full en ust paket fiyati icin konustum. Keske 50ye en ust model full verseler ama vermezler galiba :D
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    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tesla hepinizi şamar manyaa yapacak
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    the_hornet (Mustafa Sancar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Son zamlardan sonra ülkenin Binde birine hitap eden bir haber
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) the_hornet
    Milyonda biri :)
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    Mr.Legend (Berkin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araçların bu kadar çirkin olmasının sebebini az çok tahmin ediyorum. Bana öyle geliyor ki petrol lobileri kötü tasarımlar için teşvik vs veriyor. Yoksa bu kadar çirkin olmalarının bi anlamı yo....


    Bi dk ya VW Golf 8'ün tasarımı da leş gibiydi değil mi :D

    Not : Bu mesajı başta ciddi ciddi düşünürken yazdım sonra silmek istemedim VWnin son araçlarının tasarımı kötü genel olarak
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli olunca neden böyle çirkin yapıyorlar bu arabaları anlamıyorum.
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    S scan (Sercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çirkin
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