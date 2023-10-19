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    Anlık Bildirim

    Huawei'nin yeni elektrikli SUV'u üretime girdi!

    Huawei ve Seres'in ortak girişimi Aito'nun amiral gemisi olan M9 üretime girdi. Aralık ayında piyasaya çıkacak olan SUV, elektrikli ve hibrit olmak üzere iki versiyona sahip olacak.

    Huawei'nin yeni elektrikli SUV'u üretime girdi! Tam Boyutta Gör

    Çinli Aito markasının SUV aracı Aito M9 üretim hattından çıkıyor. Aralık ayında Çin'de pazara çıkacak olan otomobil 68.400 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.

    Yılda 700 bin araç hedefleniyor

    Aito Huawei ve Seres'in ortaklığında kurulan bir otomobil iştiraki. Bu ortaklığa göre Seres üretimi üstleniyor iken, Huawei elektrik motorları, çipler, sensörler ve diğer bileşenleri sağlıyor. Aito'nun şuanda Çin'de M5 ve M7 model SUV'ları satışa çıkmış vaziyette. Aito 2023'ün ilk 9 ayında 37.407 araç satarak rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak yenilenen M7 modeli 40.000 sipariş alarak başarılı bir başlangıç yaptı. Firmanın amiral gemisi olacak olan M9 modeli Aralık ayında piyasaya çıkacak. İlk deneme ürünlerin üretim hattından çıktığı fabrikada yılda 700 bin araç üretilmesi planlanıyor.

    Huawei'nin yeni elektrikli SUV'u üretime girdi! Tam Boyutta Gör

    Çift motor toplam 530 beygir güç sağlayacak

    5230 mm uzunluğa, 1999 mm genişliğe, 1800 mm yüksekliğe ve 3110 mm dingil açıklığına sahip olan SUV rakibi Mercedes GLS'den daha büyük ölçülere sahip. Aracın iki farklı güç aktarım seçeneği bulunuyor. İlki tamamen elektrikli olan iki motorlu versiyon. Bu versiyonda toplamda 390 kW (530 beygir) güce sahip motorlarla donatılan otomobil CATL tarafından sağlanan NMC bataryalarla destekleniyor. İkinci versiyon ise menzil uzatıcılı hibrit model. Bu versiyonda ise 365 kW (496 beygir) güce sahip iki elektrikli motor bulunuyor. 40 kWh bataryayla desteklenen model 1.5 litre benzinli motora sahip. Aracın elektrikli menzili ise 167 km.

    Huawei'nin yeni elektrikli SUV'u üretime girdi! Tam Boyutta Gör

    Daha önce de dediğimiz gibi otomobil Aralık ayında Çin'de satışa sunulacak ve 68.400-82.100 dolar arası fiyata sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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