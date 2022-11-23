Elon Musk, 100 milyar dolar kaybeden ilk kişi oldu: Ancak halen daha en zengin insan

Tam Boyutta Gör Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, yeni bir rekorun sahibi oldu: Servetinden 100 milyar dolar kaybeden ilk insan. Bundan sadece bir yıl önce teknoloji hisseleri yükselirken Tesla’nın hisse senedi fiyatları Kasım 2021’de rekor 401 dolar seviyesini gördü. O tarihte Musk’ın net değeri yaklaşık 340 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı.

Twitter Blue çıkmazı 1 gün önce eklendi

Elon Musk istemediği bir rekorun sahibi oldu

Elon Musk, bu yıl içerisinde servetinden rekor seviyede100 milyar dolar kaybetmiş olsa da yine de dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor. Bloomberg ve Forbes'in tahminlerine göre Tesla CEO'sunun net serveti an itibarıyla 170 ila 182 milyar dolar arasında. Dünyanın en zenginleri sıralamasında ikinci sırada ise LVMH'nin kurucusu ve CEO'su Bernard Arnault (157 milyar dolar) yer alıyor. Jeff Bezos’un ise serveti yaklaşık 124 milyar dolar ve listede 4. sırada.

Tesla hisselerinin düşmesi Musk'ın servetini etkiledi

Tam Boyutta Gör Musk’ın serveti Kasım 2021’de zirveyi görüp 340 milyar dolar seviyesine ulaştığında o dönem en yakın rakibi Jeff Bezos'tu ve onun yaklaşık 200 milyar dolar serveti bulunuyordu. Ancak o zamandan beri küresel ekonomik durgunluk, Tesla’ya olan talebin görece azalması, piyasa şartları ve enflasyon yüzünden düşen güvenle birlikte Musk’ın serveti de eşi benzeri görülmemiş şekilde azaldı.

Esasında buradaki en büyük etki Tesla’dan kaynaklanıyor. Zira Musk, Tesla’nın yüzde 15’ine sahip. Bu yıl içerisinde Tesla, yüzde 59’dan fazla değerini kaybetti. Dolayısıyla bu sert düşüşler Musk’ın da servetini doğrudan etkiliyor.

Öte yandan Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk için çok endişelenmeye gerek yok. Anlık durumu itibariyle Irak’ın yıllık GSYİH'sına eşit miktarda net değeri bulunuyor. Musk eğer isterse 1,9 milyar varil petrol, 97,5 milyon ons altın ve hatta 10,5 milyon bitcoin alabilir.

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Elon Musk, 100 milyar dolar kaybeden ilk kişi oldu