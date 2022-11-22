Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter Blue süresiz ertelendi, Elon Musk işin içinden çıkamadı

    Twitter Blue aboneliği ile herkese mavi tik dağıtmak isteyen Elon Musk sert kayaya çarptı. Sahte hesapların tespit edilememesi mavi tik onayını da tehlikeye atıyor. 
    Oy Ver
    Twitter Blue Tam Boyutta Gör
    Twitter’ı satın aldıktan sonra adeta kaosa sürükleyen Elon Musk önce aşırı fazla çalışan olduğunu söyleyerek neredeyse yüzde 75’inin şirketi terk etmesine neden olmuştu. Sonrasında işler aksamaya başlayınca yeniden işe alımlara başladı. Twitter Blue hizmetinde de durum aynı.

    Twitter Blue yılan hikâyesine döndü

    Mavi tik onayını çok saçma bir sistem olarak tanımlayan Elon Musk, özellikle bot hesapların önüne geçmek amacıyla herkesin erişebileceği bir hale getirmiş ve Twitter Blue aboneliğine dahil etmişti. Ne var ki Twitter Blue çekirdek ekibi de şirketi terk edince işler karıştı.

    Normalde 29 Kasım tarihinde yeniden başlaması beklenen Twitter Blue aboneliği bu kez süresiz ertelendi. Elon Musk ilk önce sahte kullanıcıları önlemeleri gerektiğini belirtiyor. Zaten aynı kullanıcıya ait sahte hesapların da mavi tik alması eleştiriliyordu. Bununla birlikte resmi olarak doğrulanmış hesaplar kategorilerine göre farklı renklerde ve yeni bir rozet almaya başladı.

    Kritik ekiplerin firmayı terk etmesiyle sahte hesapların nasıl önleneceği merak konusu. Firma yeniden işe alımları başlatsa da yeni mühendislerin adaptasyonu da zaman alacaktır. Görünen o ki Twitter Blue aboneliği bu yılı kapattı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız