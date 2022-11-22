Twitter Blue süresiz ertelendi, Elon Musk işin içinden çıkamadı

Tam Boyutta Gör Twitter’ı satın aldıktan sonra adeta kaosa sürükleyen Elon Musk önce aşırı fazla çalışan olduğunu söyleyerek neredeyse yüzde 75’inin şirketi terk etmesine neden olmuştu. Sonrasında işler aksamaya başlayınca yeniden işe alımlara başladı. Twitter Blue hizmetinde de durum aynı.

Twitter Blue yılan hikâyesine döndü

Mavi tik onayını çok saçma bir sistem olarak tanımlayan Elon Musk, özellikle bot hesapların önüne geçmek amacıyla herkesin erişebileceği bir hale getirmiş ve Twitter Blue aboneliğine dahil etmişti. Ne var ki Twitter Blue çekirdek ekibi de şirketi terk edince işler karıştı.

Twitter mavi tik ne zaman başlıyor? 6 gün önce eklendi

Normalde 29 Kasım tarihinde yeniden başlaması beklenen Twitter Blue aboneliği bu kez süresiz ertelendi. Elon Musk ilk önce sahte kullanıcıları önlemeleri gerektiğini belirtiyor. Zaten aynı kullanıcıya ait sahte hesapların da mavi tik alması eleştiriliyordu. Bununla birlikte resmi olarak doğrulanmış hesaplar kategorilerine göre farklı renklerde ve yeni bir rozet almaya başladı.

Kritik ekiplerin firmayı terk etmesiyle sahte hesapların nasıl önleneceği merak konusu. Firma yeniden işe alımları başlatsa da yeni mühendislerin adaptasyonu da zaman alacaktır. Görünen o ki Twitter Blue aboneliği bu yılı kapattı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.