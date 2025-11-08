Giriş
    General Atomics, yeni otonom hava-yer dronu Gambit 6’yı tanıttı

    General Atomics, modüler yapılı Gambit ailesinin en yeni üyesi Gambit 6’yı tanıttı. Hava-yer görevleri, elektronik harp ve otonom operasyon kabiliyetleriyle 2027’de hizmete girmesi planlanıyor.

    General Atomics, yeni otonom hava-yer dronu Gambit 6’yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    General Atomics, modüler yapısıyla dikkat çeken Gambit insansız savaş uçağı ailesinin en yeni üyesi Gambit 6’yı tanıttı. Şirketin CCA (Collaborative Combat Aircraft- İşbirlikçi Savaş Uçağı) programı kapsamında geliştirilen model, hava-yer görevleri için optimize edilerek serinin yeteneklerini önemli ölçüde genişletiyor.

    Başlangıçta kanat arkadaşı (loyal wingman) konseptiyle tanıtılan bu tür otonom savaş dronları, pilotlu savaş uçaklarına destek veren düşük maliyetli, yapay zeka tabanlı sistemler olarak tasarlanmıştı. Ancak teknoloji geliştikçe, bu platformlar sadece kuvvet çarpanı olmaktan çıkıp bağımsız muharebe unsurları haline gelmeye başladı. Günümüzde CCA sınıfı insansız araçlar, farklı görev profillerine uyarlanabilen gelişmiş yapılarıyla savaş alanında çok yönlü roller üstleniyor.

    General Atomics, yeni otonom hava-yer dronu Gambit 6’yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Gambit serisinin evrimi 2022 yılında tanıtılan Gambit 1 ile başladı. Bu model, uzun süreli istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri için geliştirilmişti. Ardından hava-hava silahlarıyla donatılan Gambit 2, ileri muharebe eğitimi için tasarlanan Gambit 3, kuyruksuz ve süpürülmüş kanat tasarımıyla tanıtılan Gambit 4 keşif versiyonu ve uçak gemisi konuşlu görevler için geliştirilen Gambit 5 geldi. Gambit 6 tasarımı, en azından dışarıdan bakıldığında şirketin YFQ-42A'sına benziyor. YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri'nin CCA programının ilk aşaması veya 1. aşaması kapsamında geliştirilmekte olan iki mürettebatsız uçaktan biri. Diğeri ise Anduril tarafından geliştiriliyor. GA YFQ-42A, hava-hava görev tanımlıydı.

    Yeni tanıtılan Gambit 6, bu serinin en gelişmiş varyantı olarak hava-yer kabiliyeti kazanmış durumda. Platform, kara birliklerine yakın hava desteği sağlama, düşman hava savunmalarını imha etme, elektronik harp görevleri yürütme ve F-35 Lightning II ile F-47 gibi 5. ve 6. nesil savaş uçaklarıyla koordineli görev icra etme yeteneğine sahip.

    Gambit 6, selefleri gibi modüler mimari üzerine inşa edildi. Bu sayede görev gereksinimlerine göre kolayca uyarlanabiliyor. Ayrıca, iç silah istasyonu sayesinde radar kesit alanı azaltılmış, yani gizlilik (stealth) özellikleri artırılmış bir tasarıma sahip. Platform, ileri otonomi sistemleri, gelişmiş sensör entegrasyonu ve yapay zeka destekli görev yönetimi özellikleriyle tamamen dijital bir savaş ortamında bağımsız hareket edebiliyor.

    General Atomics, Gambit serisinin ticari olarak 2027’de satışa sunulacağını, Avrupa’ya özgü varyantların ise 2029’da hizmete gireceğini açıkladı. Ayrıca bölgesel savunma tedarik zincirlerini desteklemek amacıyla Avrupa’da lokal montaj merkezleri kurma seçenekleri değerlendiriliyor. Öte yandan Gambit 6, büyüyen CCA pazarına yeni bir oyuncu olarak giriyor. Piyasadaki diğer rakipler arasında Boeing’in MQ-28 Ghost Bat’ı, Anduril’in YFQ-44A’sı, Lockheed Martin’in Vectis’i ve Shield AI’in X-BAT’i bulunuyor.

    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

