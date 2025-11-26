Giriş
    Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, 15 milyar dolarlık yatırıma bakıyor

    Elon Musk’ın xAI’ı, Aralık’ta 15 milyar dolarlık yatırım turunu 230 milyar dolar değerlemeyle kapatmayı hedefliyor. Fon, yapay zeka modelleri için GPU yatırımlarında kullanılacak.

    Elon Musk’ın xAI şirketi 15 milyar dolarlık yatırıma bakıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın liderliğindeki yapay zeka şirketi xAI, önümüzdeki ay 15 milyar dolarlık bir yatırım turunu 230 milyar dolar ön değerlemeyle kapatmayı hedefliyor. Konuya yakın kaynakların CNBC’ye aktardığı bilgiye göre yatırım tahsisinin son tarihi 19 Aralık olarak belirlendi.

    xAI yeni yatırım arayışında

    Bu gelişme, şirketin daha önceki 15 milyar dolarlık fon toplama planlarını doğruluyor. Musk, bu haberin ardından sosyal medya platformu X üzerinde paylaşım yaparak yeni raporları “yanlış” olarak nitelendirmiş durumda. Kaynaklara göre xAI toplanacak fonun büyük bir kısmını büyük dil modellerini çalıştıracak grafik işlem birimlerinin finansmanına ayırmayı planlıyor.

    Daha önce Eylül ayında xAI’ın 200 milyar dolar değerleme ile 10 milyar dolarlık bir yatırım turu hedeflediği iddia edilmişti. Bu yatırım turu, yapay zeka alanındaki artan talebin ve şirketlerin yüksek değerlemelerle finansman sağlamasının yeni bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Örneğin OpenAI, geçen ay 500 milyar dolar değerlemeyle 6,6 milyar dolarlık hisse satışını tamamladı. Şirketin 1 trilyon dolarlık bir halka arzı planladığı da Reuters tarafından bildirildi. Benzer şekilde Anthropic, Eylül ayında 13 milyar dolarlık bir yatırım turunu tamamlayarak değerlemesini Mart ayına kıyasla yaklaşık üç kat artırdı.

    xAI, özellikle Grok chatbot ile tanınıyor. Şirket yakın zamanda Grokipedia isimli, Wikipedia’ya rakip bir yapay zeka destekli platformu da kullanıma sundu. Mart ayında Musk, xAI’ın sosyal medya platformu X ile birleşeceğini duyurmuş ve bu anlaşma platformun 33 milyar dolar değerlemeye ulaşmasını sağlamıştı.

