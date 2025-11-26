Giriş
    OpenAI, 2030’da 220 milyon ChatGPT abonesi bekliyor

    OpenAI, 2030’a kadar ChatGPT kullanıcılarının 220 milyonunun ücretli abonelikle platformu kullanmasını öngörüyor. Yeni özelliklerle gelir artışının desteklenmesi hedefleniyor.

    OpenAI, 2030’da 220 milyon ChatGPT abonesi bekliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, 2030 yılına kadar ChatGPT’nin abonelik gelirlerinin önemli ölçüde artacağını öngörüyor. Yapay zeka şirketi, haftalık kullanıcıları arasından 220 milyon kişinin ücretli abonelik kullanacağını tahmin ediyor. Bu rakam, toplam haftalık kullanıcı sayısının yaklaşık 2,6 milyar olacağı varsayımıyla, kullanıcıların yaklaşık yüzde 8,5’ine tekabül ediyor.

    Gelir de zarar da artıyor

    Uzmanlara göre bu durum, ChatGPT’yi dünyanın en büyük abonelik tabanlı hizmetlerinden biri haline getirebilir. 2025 Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 35 milyon kullanıcı, ChatGPT’nin “Plus” veya “Pro” planlarına abone olmuş durumda. Bu abonelikler sırasıyla aylık 20 ve 200 dolar seviyesinde fiyatlandırılıyor ve toplam haftalık aktif kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturuyor.

    OpenAI’ın yıllık gelirinin 2025 sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor ancak şirketin zararları da artmaya devam ediyor. Şirketin ilk altı ayda elde ettiği gelir 4,3 milyar dolar olarak kaydedilirken araştırma-geliştirme ve ChatGPT’nin işletme maliyetleri nedeniyle 2,5 milyar dolarlık zarar oluştu.

    Şirket, toplam gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini yeni ürünlerden elde etmeyi planlıyor. Bu kapsamda, reklam ve komisyon bazlı gelir yaratabilecek yeni özellikler arasında bu hafta tanıtılan kişisel alışveriş asistanı öne çıkıyor. Yapılan değerlendirmeler, OpenAI’ın gelir çeşitliliğini artırarak ChatGPT’yi sadece bir sohbet robotu olmaktan çıkarıp ticari ve reklam odaklı bir platforma dönüştürme hedefinde olduğunu gösteriyor.

    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

