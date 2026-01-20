Elon Musk neden Ryanair’i satın almak istiyor? Olayın perde arkası

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk ile Ryanair CEO’su Michael O’Leary arasında uçak içi Wi-Fi üzerinden başlayan tartışma, kısa sürede sosyal medyada küresel ölçekte yankı uyandıran bir polemiğe dönüştü. Starlink teknolojisi, sert açıklamalar ve kamuoyu yoklamaları derken Musk’ın Ryanair’i satın alma ihtimalini açıkça dillendirmesi havacılık dünyasını karıştırdı.

Her şey Starlink tartışmasıyla başladı

Gerilimin fitilini ateşleyen açıklama Michael O’Leary’nin Ryanair filosunda SpaceX’e ait Starlink uydu internet sistemlerinin kullanılmayacağını net bir dille ifade etmesi oldu. Ryanair’in 600’den fazla uçaktan oluşan filosu için bu teknolojinin uygun olmadığını belirten O’Leary, özellikle yakıt verimliliği ve işletme maliyetlerine dikkat çekti.

O’Leary’ye göre uçak gövdesine yerleştirilecek antenler, sürüklenmeyi artırdığı için yüzde 2 oranında ek yakıt tüketimine neden oluyor. Kısa menzilli, düşük maliyetli uçuşlar yapan Ryanair için bu durumun sürdürülebilir olmadığını savunan O’Leary, ortalama bir saatlik uçuşlarda yolcuların Wi-Fi için ödeme yapmaya istekli olmadığını vurguladı.

Ryanair CEO’su, Starlink’in şirkete yıllık 200 ila 250 milyon dolar ek maliyet getireceğini belirterek bunun, taşınan her yolcu için yaklaşık 1 dolarlık ekstra yük anlamına geldiğini söyledi.

X algoritması açık kaynak oldu: Önemli detaylar ortaya çıktı 6 sa. önce eklendi

Açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. O’Leary, Elon Musk’ın havacılık bilgisi olmadığını öne sürerek X platformunu “lağım çukuru” olarak nitelendirdi ve Musk’a yönelik sert ifadeler kullandı. O'Leary, geçen hafta sonu “Elon Musk'a asla kulak asmam, o bir aptal. Çok zengin ama yine de bir aptal” demişti.

Ryanair’in geçen yıl 206 milyon yolcu taşıdığı ve 15 sterline kadar düşen bilet fiyatlarıyla ultra düşük maliyetli yolculara hitap ettiğini de bu bağlamda vurgulayalım.

Musk’tan aynı dozda sert yanıt

Tam Boyutta Gör Bu sözler Elon Musk’ın tepkisini gecikmeden çekti. Starlink’i işleten SpaceX’in sahibi olan Musk, Ryanair’in internet sunmaması halinde müşteri kaybedeceğini savundu. O’Leary’nin yakıt tüketimi konusundaki değerlendirmelerini “yanlış bilgilendirme” olarak nitelendiren Musk, havayollarının değişen yolcu beklentilerine ayak uydurmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Musk ayrıca Starlink’in halihazırda United Airlines, Qatar Airways ve Lufthansa dahil olmak üzere 20’den fazla havayolu tarafından kullanıldığını hatırlattı.

Tartışmanın O’Leary’nin Musk’a “aptal” demesiyle yeni bir seviyeye taşınacağı aslında belliydi. Nitekim Musk da X üzerinden “Ryanair CEO’su tam bir aptal. Onu kovun” paylaşımını yaptı. Bir kullanıcının Musk’a Ryanair’i satın alıp O’Leary’i görevden almasını önermesi üzerine Musk’ın “İyi fikir” yanıtı vermesi, süreci bambaşka bir noktaya taşıdı.

Bunun ardından Musk, Ryanair’e doğrudan seslenerek “Sizi satın almak ne kadara mal olur?” sorusunu yöneltti. Kısa süreli X kesintisinin ardından Ryanair’in Musk’la dalga geçen “Belki Wi-Fi’a ihtiyacın vardır” paylaşımı da tartışmayı daha da viral hale getirdi. Musk ise buna yanıt olarak “Ryan Air'i satın alıp, gerçek adı Ryan olan birini başa getirmeli miyim?” ifadesini kullandı.

X’te sabitlediği ankette ise kullanıcılara Ryanair’i satın alıp almaması gerektiğini sordu. Yüzde 76 oranında “evet” sonucu çıktı.

Satın alma gerçekçi mi?

Ryanair Holdings plc’nin halka açık bir şirket olması olası bir satın alma sürecini karmaşık hale getiriyor. Musk’ın şirketi doğrudan kontrol altına alabilmesi için hissedarlara resmi bir teklif sunması ya da düşmanca bir devralma (hostile takeover) girişiminde bulunması gerekiyor. Şirketin Mart 2025’te sona eren mali yıl verilerine göre, Ryanair Holdings’in toplam faaliyet giderleri yaklaşık 12,39 milyar euro seviyesinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Elon Musk neden Ryanair’i satın almak istiyor? İşte perde arkası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: