Fizikçiler atom saatlerini kullanarak zamanın kuantum doğasını test etmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Klasik fizikte zaman her yerde aynı hızda akan sabit bir olgu olarak ele alınırken, Albert Einstein’ın görelilik teorisi bu anlayışı kökten değiştirmişti. Göreliliğe göre zaman; hız, hareket ve kütleçekim gibi faktörlere bağlı olarak farklı gözlemciler için farklı hızlarda akabiliyor. Nitekim son yıllarda atom saatleri kullanılarak yapılan deneyler de bu etkinin gerçek olduğunu doğruladı. Ancak fizikçilerin hâlâ yanıt aradığı daha temel bir soru var: Eğer evrenin temelinde kuantum mekaniği yatıyorsa, zamanın kendisi de kuantum kurallarına tabi olabilir mi?

"Zamanın Kendisi de Bir Kuantum Nesnesi Gibi Davranabilir"

Einstein'in görelilik teorisi ile kuantum mekaniğini aynı çatı altında buluşturan yeni bir araştırma, bu soruyu artık teorik bir tartışma olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Kısa süre önce *Physical Review Letters* dergisinde yayımlanan çalışma, zamanın kendisinin de bir kuantum nesnesi gibi davranabileceğini ve aynı anda birden fazla durumda bulunabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılara göre gelişmiş atom saatleri ve kuantum teknolojileri sayesinde bu sıra dışı fikir ilk kez deneysel olarak test edilebilir hâle geliyor.

Araştırmanın başında, Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde teorik fizik alanında çalışan Igor Pikovski yer alıyor. Pikovski’ye Colorado Eyalet Üniversitesi'nden Christian Sanner ile ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden (NIST) Dietrich Leibfried'in liderlik ettiği deney ekipleri eşlik ediyor. Ekip, kuantum etkilerinin zaman akışı üzerindeki olası etkilerini inceleyerek atom saatlerinin bu fenomenleri gözlemlemek için nasıl kullanılabileceğini araştırdı.

Araştırmanın merkezindeki fikir oldukça ilginç. Kuantum mekaniğine göre bir parçacık aynı anda birden fazla durumda bulunabiliyor; buna süperpozisyon deniyor. Örneğin bir elektron aynı anda iki farklı konumda var olabiliyor. Araştırmacılara göre eğer bir saat de kuantum kurallarına tabi şekilde hareket ediyorsa, onun hareketi birden fazla durumda bulunabilir. Bu durumda ölçtüğü zaman da teorik olarak aynı anda farklı hızlarda akabilir. Bu durum, Schrödinger’in meşhur düşünce deneyindeki kedinin aynı anda hem canlı hem ölü olması fikrine benzetiliyor. Ancak burada söz konusu olan kedinin durumu değil, doğrudan zamanın kendisi. Araştırmacılar buna bir tür “kuantum zaman süperpozisyonu” gözüyle bakıyor.





Bu fikir aslında görelilik ve kuantum mekaniğinin kesişiminden doğuyor. Görelilik teorisine göre hareket eden her saat zamanı farklı ölçer. Örneğin saniyede 10 metre hızla hareket eden bir saat, durağan bir saate kıyasla yaklaşık 57 milyon yıl sonunda 1 saniye geri kalır. Bu fark gündelik ölçekte fark edilemeyecek kadar küçük olsa da, günümüzün ultra hassas atom saatleri bunu ölçebilecek noktaya ulaştı.

Bu durum genellikle “ikizler paradoksu” ile açıklanır. Bu düşünce deneyinde uzaya yüksek hızla gidip dönen bir ikiz, Dünya’da kalan kardeşinden daha genç kalır. Yeni çalışma ise bunun daha sıra dışı bir versiyonunu gündeme getiriyor: Eğer bir saat kuantum süperpozisyonunda farklı hareket durumlarında bulunuyorsa, aynı anda farklı zaman çizgileri deneyimleyebilir mi? Araştırmacılar bunun teorik olarak mümkün olduğunu savunuyor. Ancak şimdiye kadar bu etkiler ölçülemeyecek kadar küçük kabul ediliyordu. Yeni nesil atom saatleri ise bu durumu değiştirebilir.

Atom Saatleri, Hapsedilmiş İyon Teknolojisine Dayanıyor

Tam Boyutta Gör Bu deneylerde kullanılan sistemler, kuantum bilgisayarlarda da sıkça kullanılan "hapsedilmiş iyon" teknolojisine dayanıyor. Bu yöntemde alüminyum veya iterbiyum gibi iyonlar elektromanyetik alanlar içinde tutuluyor, neredeyse mutlak sıfır sıcaklığına kadar soğutuluyor ve lazerlerle kuantum durumları hassas şekilde kontrol ediliyor. Bu sayede son derece hassas zaman ölçümleri yapılabiliyor. Araştırmacılara göre atom saatlerinin hassasiyeti artık öyle bir noktaya geldi ki, yalnızca atomların çok düşük sıcaklıklardaki termal titreşimlerinden kaynaklanan zaman farklarını bile algılayabiliyorlar. Daha da ilginci, araştırmacılar mutlak sıfırda bile kuantum dalgalanmalarının zaman ölçümünü etkilemeye devam edeceğini söylüyor.

Ekip bunun için daha ileri bir yöntem de öneriyor. Normalde atomları yalnızca soğutmak yerine, kuantum vakumunun kendisini manipüle ederek “sıkıştırılmış durumlar” adı verilen özel durumlar oluşturmayı planlıyorlar. Bu durumlarda saatin konumu ve hareketi daha belirgin kuantum özellikler sergiliyor. Böylece tek bir saatin kendi zaman akışını aynı anda farklı hızlarda ölçmesi ve hatta kendi hareketiyle kuantum dolanıklık kurması mümkün olabilir. Araştırmanın öncülerinden Christian Sanner, gerekli teknolojinin büyük ölçüde hazır olduğunu söylüyor. Araştırmacılara göre şu anda hem gereken “sıkıştırma” teknikleri mevcut hem de iyon saatlerinin hassasiyetini bu deneyleri mümkün kılacak seviyeye çıkarmak için net bir yol haritası bulunuyor.

Bu deney başarıyla gerçekleştirilebilirse, yalnızca zaman kavrayışımız değil, kuantum mekaniği ile görelilik arasındaki ilişkiye dair anlayışımız da önemli ölçüde değişebilir. Çünkü modern fiziğin en büyük problemlerinden biri olan kuantum mekaniği ile genel göreliliği birleştirme çabasında zamanın rolü hâlâ tam olarak anlaşılmış değil.

