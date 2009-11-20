Elpida ürün gamının ilk GDDR5 bellek yongasını geliştirdi

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Qimonda'nın krize girmesiyle birlikte gündeme gelen yeni nesil ekran kartları için GDDR5 kıtlığı doğar mı sorusuna, dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Elpida cevap verdi ve ürün gamının ilk GDDR5 bellek yongasını geliştirdiğini duyurdu. Üç ay önce Qimonda'nın GDDR üretimiyle ilgili varlıklarını lisanslayan Elpida'nın geliştirdiği ilk GDDR5 bellek yongası EDW1032BABG kod adını taşıyor.

İki adet I/O konfigürasyonuna sahip olan ve 1Gb GDDR5 yongasınnın grafik kartları, oyun konsollaroı ve HPC yani yüksek performans bilgi-işlem çözümlerindeki komponentlerde kullanılacağı açıklandı. Çalışma frekansının 6GHz'e kadar çıkabileceği açıklanan GDDR5 bellek yongası için örneklendirme Aralık ayında, hacimli üretimin ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlayacak.

Elpida'nın GDDR5 üretimine Winbond firmasının Taichung, Tayvan'daki fabrikasında başlaması bekleniyor.