Tam Boyutta Gör Emirates Grup, Türkiye’deki IT profesyonellerini birlikte çalışmaya davet ediyor. Emirates Grup bünyesindeki Emirates ve seyahat hizmetleri sağlayıcısı şirketi dnata’nın IT biriminde çalışacak kişiler aranıyor. Açık pozisyonlar ve başvuru kriterleri için buraya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

800’den fazla IT personeli alınacak

Emirates Grup, Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirdiği özel bir bilgilendirme oturumu ile işe alım süreçlerine başladı ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde yazılım mühendisliği, DevOps, hibrit bulut, çevik teslim, teknik ürün yönetimi, dijital işyeri, siber güvenlik, IT mimarisi, inovasyon ve hizmet yönetimi alanlarında çeşitli roller için 800’den fazla IT uzmanını işe alacak.

Tam Boyutta Gör

Emirates Group'un IT ekibine katılmak için en önemli 10 neden

Havacılık alanındaki heyecan verici ve zorlu projelerin bir parçası olun Son teknoloji ve araçlar ile çalışın İnovasyon ve dönüşüm kültüründe gelişin Çok yönlü eğitim ve gelişim fırsatlarıyla ilerleyin Cazip ücret, yan haklar ve iş-yaşam dengesinin tadını çıkarın Aileniz ve arkadaşlarınızla Emirates'in global uçuş ağında indirimli biletlerle dünyayı dolaşın Grubun Najm programı aracılığıyla motive olun, ödüllendirilin ve takdir edilmeye devam edin Aktif ve güçlü topluluklara katılın, liderler tarafından tam olarak desteklenin Önde gelen iki global marka olan Emirates ve dnata'nın büyümesine ve genişlemesine ortak olun Dünyanın en gözde ve ikonik şehirlerinden biri olan Dubai'de yaşayın ve çalışın

Emirates'e sorduk!

Emirates Kıdemli Başkan Yardımcısı Jake Sims ve Emirates Grup IT alanında Baş Kalite Mühendisi Serhat Bolsu’ya sorduk. Emirates IT çalışanlarına sunulan imkanlar, kullanılan teknolojiler ve deneyimlerini aktardılar.

1. Emirates’in teknolojik gelişmelere bakış açısı hakkında bilgi alabilir miyiz?

Tam Boyutta Gör

Jake Sims: "Global bir havayolu olarak, hizmetlerimizi ve operasyonlarımızı teknoloji aracılığı ile sürekli iyileştirmek için çalışıyoruz. Uzmanlarımızın becelerini geliştirirken aynı zamanda gelişen son teknolojilerden de yararlanarak geleceğe yatırım yapıyoruz.

İnovasyon, deney ve ilerleme Emirates IT için kilit değerlerdir, bu nedenle operasyonları ve müşteri deneyimini iyileştirmek, ticari hedefleri desteklemek ve maliyetleri düşürmek için teknolojiyi nasıl kullanacağımızı her zaman araştırıyoruz.

Düzenli olarak yeni teknolojiler sunuyoruz. Yakın zamanda, veri bilimcilerimizin belirli operasyonel süreçleri desteklemek için ML ve AI kullanarak modeller oluşturmasına olanak tanıyan Veri Bilimi platformu kurdu.

Emirates Grup, ürün ve hizmetlerinde yeniliklere öncülük etme konusunda müthiş bir üne sahip. Grup, start-up’lar, ölçek büyütmeler ve çığır açan yenilikler için sektör lideri programlar olan Intelak ve Aviation X-Lab’a yatırım yapıyor, kritik operasyon alanları için aktif olarak yazılım ve donanım geliştiriyor, dronları ve robotları entegre ediyor, Metaverse ve diğer Web 3.0 teknolojileri kullanıyor.

Teknoloji çalışanlarımız, havayolu operasyonlarına ileri teknolojiler ve en yeni uygulamaları tanıtma, müşteriye dönük esnek, kullanıcı dostu uygulamalar geliştirme, gelişmiş veri analitiği yeteneklerinden yararlanma veya endüstri liderleriyle ortaklaşa makine öğrenimi ve robotik çözümleri uygulama fırsatlarına sahip.

Aynı zamanda Dubai hükümeti, Blockchain, Kripto, AI, robotik, VR ve 3D baskı gibi gelişmekte olan teknolojilere yönelik girişimleri yönlendiriyor ve önde gele teknoloji ekosistemine sahip bir şehir olarak küresel ilgi görüyor. Grubun IT ekibi genelde Dubai ve tüm dünyadaki 40’tan fazla marka ve işletme için B2C, B2B, destek birimleri ve operasyonlarda son teknoloji projeler üzerinde çalışıyor."

2. IT ekibinin kullandığı teknolojiler ve yazılım araçları nelerdir?

Serhat Bolsu: "Bulut hizmetleri, mikro hizmetler, API yönetimi, etkinlik yayını, robotik, DevOps, yüz tanıma dâhil biyometrik, web tabanlı ve yerel mobil uygulama geliştirme ve ReactJS, full stack Java, NET ve Python gibi modern programlama dilleri IT ekibine sunulan gelişmiş araçlar, teknolojiler ve kalıplardan bazılarıdır."

Jake Sims: "Biyometri, self servis kiosk ve self servis bagaj bırakma çözümlerimiz sorunsuz bir yolcu deneyimi sağlar. Bu çözümleri başlangıçta Dubai'deki merkezimize uyguladık, ancak şimdi global ağımıza da genişletiyoruz. Bu çözümleri şirket içinde oluşturduğumuzdan, yolcu ihtiyaçlarına ve pazar talebine yanıt olarak ürünleri hızla geliştirebiliriz. Örneğin pandemi sırasında self servis kioskumuz ve bagaj bırakma için yenilikçi, temassız bir çözüm geliştirdik, bu da yolcuların check-in, koltuk seçimi ve bagaj etiketi yazdırma işlevlerini herhangi bir dış yüzeye dokunmaya gerek kalmadan doğrudan cep telefonlarından gerçekleştirmelerini sağladı.

Her iş yükü için en uygun hedefi, özel veya genel bulutu seçmemizi sağlayan karma bir bulut stratejimiz var. Her bir iş yükü için bulut geçişi yaklaşımımızı bilgilendirmek için 6-R çerçevesini kullanıyoruz, veri gizliliği ve düzenleyici gereklilikler, ölçeklenebilirlik ve ağ gecikmesi gibi işlevsel olmayan hususlar, teknoloji stratejimiz, mimari ilkelerimiz ve iş yükünü buluta taşıma ekonomisi gibi ek faktörleri değerlendiriyoruz."

3. IT ekibi hangi projeler üzerinde çalışıyor/çalışacak?

Jake Sims: "Hazırlık aşamasında olan bir dizi heyecan verici ve zorlu, teknoloji ve inovasyon projelerimiz var. Bunlardan bazıları günlük süreç ve faaliyetimizi şekillendirecek.

IT ekibinin gerçekleştirdiği yakın tarihli projeler arasında Emirates Premium Economy Class hizmetinin satışa sunulması, yapay zekâ modelleri kullanarak catering faaliyetlerinin optimize edilmesi, check-in için biyometrik teknolojisinin süreçlere dâhil edilmesi ve self-servis bagaj teslim hizmetinin devreye sokulması ile dnata’nın kargo ve kaynak yönetim sistemleri üzerine yaptıkları çalışmalar yer alıyor.

DevOps, otomasyon ve kaliteli mühendislik araçlarının benimsenmesi yoluyla Sürekli Teslimat yeteneklerimizi olgunlaştırıyoruz. Pazara sunma süremizi iyileştirmek için geliştirme, dağıtım ve test süreçlerimizdeki israfı durmaksızın ortadan kaldırıyoruz.

Web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı da aktif olarak modernize ediyoruz. Eski kod tabanlarını React, node ve Swift gibi daha modern dillere dönüştürüyoruz. Ayrıca, mobil uygulamamızda Sunucu Odaklı Kullanıcı Arayüzü ve web görünümleri gibi yaklaşımları denerken kullanıcı arayüzlerini duyarlı tasarım odağında güncelliyoruz.

Uygulama ve entegrasyon mimarimizi mikro hizmetlere ve API'lere kaydırıyoruz. Bunun bir parçası olarak, eski ara katman yazılımı teknolojisini değiştirdik ve bir API Ağ Geçidi sunduk. Bu yeni yetenekler, uygulamaları daha hızlı oluşturmamıza ve kanal eşliğini daha kolay elde etmemize olanak tanıyor."

4. Emirates, IT çalışanlarının gelişimi ve eğitimi için nasıl çalışmalar yürütüyor?

Jake Sims: "Ekip, operasyonların yönetilmesine, gelirlerin artırılmasına, maliyetlerin sadeleştirilmesine, işletmenin ve çalışanların verimliliklerinin en üst düzeye çıkarılmasına ve şirket içi bağlılık sağlanmasına yardımcı olmak için gerçek katkılarda bulunan yazılım ve sistemleri tasarlar, kurar ve etkin şekilde yönetir.

Çalışan mükemmelliğini ve olağanüstü katkılarını tanıma programımız olan Najm, çalışanlarımızı güçlendirir ve ilham verir. BT meslektaşlarımızın birçoğunun, bazı olağanüstü, ezber bozan projeler için en yüksek tanınırlık seviyelerine layık görüldüğünü söylemekten mutluluk duyuyorum.

Teknoloji çalışanları ayrıca aktif ve sağlam bir kodlayıcı topluluğunun, bir BT katılım merkezinin, bir teknoloji akademisinin, bir siber güvenlik forumunun veya veri bilimi uygulamasının bir parçası olabilir ve DevRel programımıza katkıda bulunabilirler. Çalışanlar ayrıca Aviation College ve LinkedIn kurslarında ücretsiz eğitime erişebilirler. Ayrıca Emirates Havacılık Üniversitesi tarafından yürütülen eğitim programlarında önemli indirimler alırlar. Ayrıca, belirli teknolojiler ve platformlar etrafında eğitim ve sertifika programlarından yararlanmak için stratejik teknoloji sağlayıcılarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Sunulan eğitim, becerilerin geliştirilmesini ve çapraz beceri edinmeyi sağlayan bir dizi araç, teknoloji, teknik konu ve çevik teslimden oluşan derinlemesine derslerden oluşur. Ayrıca e-eğitim de sunan Emirates Grup teknolojide kadınları destekliyor. Bu dersler , bilgi paylaşım oturumları, teknoloji sohbetleri, hackathon’lar, kodlama festivalleri ve eğitim kamplarıyla destekleniyor."

Tam Boyutta Gör

5. Emirates çalışanlarına sunulan ayrıcalıklar nelerdir?

Serhat Bolsu: "Emirates Grup'ta çalışarak, arkadaşlarımın çoğunun seyahat ettiği Emirates'in uçtuğu tropik adalara ve birçok muhteşem noktaya personel seyahati avantajlarından yararlanabiliyorsunuz. Seyahat etmeyi seviyorsanız, tüm Emirates uçuş noktaları için indirimli biletler alıyorsunuz. Bununla birlikte, kariyerinize bağlı olarak, kendiniz ve aileniz için fazlasıyla avantajlı bir yan haklar paketi de alıyorsunuz. Emirates Platinum kartı BAE'de ve yurt dışında yüzlerce mağzada ve konaklama seçeneklerinde bize indirim sağlıyor.

Yaşadığım şehir çocuklarım için iyi bir eğitim imkanı sağlamalı, yaşamak için iyi bir topluluk, açık hava etkinlikleri ve yelkencilik olmalı… Dubai bunların hepsini ve daha da fazlasını sunuyor. Yıl boyunca her gün güneş ışığı alıyorsunuz, bu güzel bir güne başlamak için harika bir duygu. Temiz ve canlı bir şehir. Kendi kendinize "Sadece birkaç yıl kalacağım" diyorsunuz ve çok geçmeden kendinizi evinizde hissetmeye başlıyorsunuz. Canınız bir yolculuğa çıkmak istediğinde, BAE sahile gitmek veya sadece Fujeirah'a [başka bir emirlik/eyalet] gitmek için mükemmel bir yerdir. En güzel sahilleri burada bulabilirsiniz."

Türkiye’de yaşayan ve kariyerlerinde çıtayı daha da yükseğe taşımak isteyen teknoloji profesyonelleri, Emirates Grup bünyesindeki mevcut iş ilanlarına buradan başvuru yapabilirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Diğer Yazılım Haberleri

Emirates Group'un IT ekibine katılmak için en önemli 10 neden