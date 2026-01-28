En çok satan televizyon markaları açıklandı: TCL zirveye çıkıyor

En çok satan televizyon markaları açıklandı
Counterpoint Research tarafından paylaşılan güncel verilere göre, küresel TV sevkiyatları yıllık bazda yüzde 1 geriledi. Buna rağmen pazar liderliği yarışında sürpriz bir değişim yaşanıyor. TV pazarının ilk sırasında bulunan Samsung, yüzde 17 pazar payı ile liderliğini sürdürse de, geçen yıla kıyasla sevkiyatlarında yüzde 3'lük bir düşüş yaşadı.
TCL ise yüzde 16'lık paya ulaşarak Samsung'un hemen arkasına yerleşti. Çinli üreticinin yıllık bazda yüzde 20'lik sevkiyat artışı yakaladığını söyleyelim. Listenin devamında Hisense yüzde 10 pazar payı ile üçüncü sırada yer alırken, şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 13 geriledi. Bu düşüşte, Çin pazarındaki yüzde 24'lük daralma belirleyici oldu.
- Samsung
- TCL
- Hisense
- LG
- Walmart
- Diğer
TCL'nin yükselişinde, MiniLED gibi yeni nesil teknolojileri daha erişilebilir fiyatlarla sunması önemli rol oynuyor. Şirketin özellikle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda hızla büyüdüğünü belirtelim. Ayrıca Sony'nin ev eğlence bölümünde kontrolü TCL'ye devretmeye hazırlanması, TCL'nin küresel ölçekteki etkisini daha da artırabilir.