Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En çok satan televizyon markaları açıklandı: TCL zirveye çıkıyor

    Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research dünyanın en çok satan televizyon markalarını paylaştı. Peki listenin ilk sırasında hangi marka bulunuyor? İşte sıralama...

    En çok satan televizyon markaları açıklandı: TCL zirveye çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Televizyon pazarında farklı segmentlere hitap eden çok sayıda marka bulunuyor. Bu nedenle zirvedeki rekabet sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak pazar araştırmalarıyla öne çıkan Counterpoint Research, satış paylarına göre dünyanın en çok satan televizyon markalarını açıkladı. Bu yıl Samsung, TCL, Hisense, LG ve Xiaomi öne çıkan markalar arasında.

    En çok satan televizyon markaları açıklandı

    Counterpoint Research tarafından paylaşılan güncel verilere göre, küresel TV sevkiyatları yıllık bazda yüzde 1 geriledi. Buna rağmen pazar liderliği yarışında sürpriz bir değişim yaşanıyor. TV pazarının ilk sırasında bulunan Samsung, yüzde 17 pazar payı ile liderliğini sürdürse de, geçen yıla kıyasla sevkiyatlarında yüzde 3'lük bir düşüş yaşadı.

    TCL ise yüzde 16'lık paya ulaşarak Samsung'un hemen arkasına yerleşti. Çinli üreticinin yıllık bazda yüzde 20'lik sevkiyat artışı yakaladığını söyleyelim. Listenin devamında Hisense yüzde 10 pazar payı ile üçüncü sırada yer alırken, şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 13 geriledi. Bu düşüşte, Çin pazarındaki yüzde 24'lük daralma belirleyici oldu.

    En çok satan televizyon markaları açıklandı: TCL zirveye çıkıyor Tam Boyutta Gör
    LG ise yüzde 9 pay ile dördüncü sırada bulunuyor. Marka, Çin'de sınırlı varlık göstermesine rağmen Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 29'luk büyümeyle kaybını dengeledi. İlk beşi tamamlayan Walmart ise, Vizio'yu 2,3 milyar dolara satın almasının ardından yüzde 5 pazar payına ulaştı.
    1. Samsung
    2. TCL
    3. Hisense
    4. LG
    5. Walmart
    6. Diğer

    TCL'nin yükselişinde, MiniLED gibi yeni nesil teknolojileri daha erişilebilir fiyatlarla sunması önemli rol oynuyor. Şirketin özellikle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda hızla büyüdüğünü belirtelim. Ayrıca Sony'nin ev eğlence bölümünde kontrolü TCL'ye devretmeye hazırlanması, TCL'nin küresel ölçekteki etkisini daha da artırabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    passat b8 akü adam yaralama cezası 18 yaş altı mercedes c200 4matic yorum peugeot 408 ilk bakım kaç km vergi barışı nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum