En çok satan televizyon markaları açıklandı: TCL zirveye çıkıyor

Tam Boyutta Gör Televizyon pazarında farklı segmentlere hitap eden çok sayıda marka bulunuyor. Bu nedenle zirvedeki rekabet sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak pazar araştırmalarıyla öne çıkan Counterpoint Research, satış paylarına göre dünyanın en çok satan televizyon markalarını açıkladı. Bu yıl Samsung, TCL, Hisense, LG ve Xiaomi öne çıkan markalar arasında.

En çok satan televizyon markaları açıklandı

Counterpoint Research tarafından paylaşılan güncel verilere göre, küresel TV sevkiyatları yıllık bazda yüzde 1 geriledi. Buna rağmen pazar liderliği yarışında sürpriz bir değişim yaşanıyor. TV pazarının ilk sırasında bulunan Samsung, yüzde 17 pazar payı ile liderliğini sürdürse de, geçen yıla kıyasla sevkiyatlarında yüzde 3'lük bir düşüş yaşadı.

TCL ise yüzde 16'lık paya ulaşarak Samsung'un hemen arkasına yerleşti. Çinli üreticinin yıllık bazda yüzde 20'lik sevkiyat artışı yakaladığını söyleyelim. Listenin devamında Hisense yüzde 10 pazar payı ile üçüncü sırada yer alırken, şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 13 geriledi. Bu düşüşte, Çin pazarındaki yüzde 24'lük daralma belirleyici oldu.

Tam Boyutta Gör LG ise yüzde 9 pay ile dördüncü sırada bulunuyor. Marka, Çin'de sınırlı varlık göstermesine rağmen Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 29'luk büyümeyle kaybını dengeledi. İlk beşi tamamlayan Walmart ise, Vizio'yu 2,3 milyar dolara satın almasının ardından yüzde 5 pazar payına ulaştı.

TCL'nin yükselişinde, MiniLED gibi yeni nesil teknolojileri daha erişilebilir fiyatlarla sunması önemli rol oynuyor. Şirketin özellikle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda hızla büyüdüğünü belirtelim. Ayrıca Sony'nin ev eğlence bölümünde kontrolü TCL'ye devretmeye hazırlanması, TCL'nin küresel ölçekteki etkisini daha da artırabilir.

