Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, birinci şahıs simülasyon oyunu Electrician Simulator olacak. Oyunda oyuncular, elektrik sorunlarını teşhis ediyor, bozuk ekipmanları değiştiriyor, priz ve anahtarlar takıyor ve tamir işlerini büyüttükçe giderek daha karmaşık hale gelen kablolama sorunlarıyla uğraşıyorlar. Ayrıca bu hafta, World of Warships için Epic Yıl Dönümü Tachibana Paketi paketi de ücretsiz olarak sunulacak.

Yeni oyunlara ek olarak, 19 Mart'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Cozy Grove ve Isonzo'yu kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var

