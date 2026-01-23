TCL televizyonlara Android 14 güncellemesi: İşte modeller

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör TCL, yeni Google TV modellerini Android 12'den Android 14'e yükseltecek bir yazılım güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. FlatPanelsHD'ye göre, TCL, MediaTek Pentonic 700 işlemcili Google TV modellerini 590 sürümüne güncelleyecek.

Sony, Bravia televizyonlarının kontrolünü TCL’ye devrediyor 2 gün önce eklendi

Pentonic 700 çipini kullanan TCL TV'ler Android 14'e güncellenecek

Android 14 güncellemesi, C8K, QM8K, C7K, QM7K, C6K, QM6K, C855, C845, QM851G, C805, QM751G ve "Frame" benzeri TCL NXTVISION TV de dahil olmak üzere markanın ürün gamındaki diğer modelleri içeren Pentonic 700 çipini kullanan TV'leri kapsıyor. Bu modellerin tümü, Google TV deneyiminin altında Android 12 çalıştırırken, daha yeni TCL TV’ler kutudan çıktığı gibi Android 14 ile çalışıyor.

Android 14 güncellemesi neler getirecek?

TCL Google TV modelleri için Android 14 güncellemesi, HDMI 2.1 Hızlı Medya Değiştirme (QMS) dahil olmak üzere az sayıda yeni özellik ekleyecek ve Ayarlar menüsünde “Harici Girişler” bölümünden erişilebilecek. Bu özellik, HDMI cihazları için yenileme hızı geçişini, oynatılan içeriğe uyacak şekilde iyileştiriyor ve bu cihazlarda sıkça görülen “siyah ekran” geçişini sınırlıyor.

Bunun dışında, Android 14 güncellemesi, TV’lere yeni enerji modları, daha iyi resim içinde resim desteği ve uygulamalar için iyileştirmeler getiriyor, çok büyük değişiklikler içermiyor.

TCL, TV’leri için Android 14 güncellemesini resmi olarak duyurmadı. Kullanıcı raporlarına göre, yazılım, şu anda manuel güncelleme dosyası olarak mevcut ancak yakında doğrudan TV üzerinden güncellemeyi yüklemek mümkün olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Android 14 güncellemesi alacak TCL TV modelleri belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: