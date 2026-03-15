Tam Boyutta Gör Amazon, video platformu Amazon Prime Video için yeni bir abonelik düzenlemesine gitti. Şirket, reklamsız izleme deneyimi sunan üst planın adını Prime Video Ultra olarak değiştirdi. Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak olan Amazon Prime Video Ultra paketi'ne ek olarak planın fiyatında da artış yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre Prime Video Ultra aboneliği aylık 4,99 dolar olacak. Bu fiyat daha önce 2,99 dolar seviyesindeydi. Plan, Amazon Prime aboneliğine ek olarak satın alınıyor. ABD'de standart Amazon Prime aboneliği aylık 14,99 dolar olarak sunuluyor ve temel Prime Video erişimini içeriyor. Amazon, fiyat artışına rağmen Ultra planına bazı önemli özellikler eklediğini belirtiyor.

Yeni planla birlikte kullanıcılar 4K / UHD çözünürlükte içerik izleyebiliyor ve isteğe bağlı olarak Dolby Vision ile Dolby Atmos desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca aynı anda kullanılabilen cihaz sayısı da artırıldı. Prime Video Ultra aboneliğinde eş zamanlı izleme limiti beş cihaza çıkarıldı. Bunun yanında çevrimdışı izleme için indirilebilecek içerik sayısı 100'e kadar yükseltildi.

Amazon Prime Gaming (Luna) Mart 2026 oyunları açıklandı 1 hf. önce eklendi

Amazon yalnızca üst planı değil, temel Prime Video paketini de kısmen güncelledi. Amazon Prime aboneliğine dahil olan standart plan hâlâ 1080p çözünürlük ile sınırlı kalıyor ve reklam içermeye devam ediyor. Ancak bazı içeriklerde Dolby Vision desteği sunulmaya başlanacak. Öte yandan Dolby Atmos ses desteği yalnızca Prime Video Ultra planına özel kalacak. Standart plandaki çevrimdışı indirme limiti ise 25 içerikten 50 içeriğe çıkarıldı. Yeni abonelik modelinin ilk etapta ABD'de kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Amazon Prime Video Ultra geliyor: 4K ve Dolby Atmos desteği

