En popüler mobil işletim sistemleri açıklandı: Android kan kaybediyor

HarmonyOS’un yükselişi devam ediyor
Counterpoint Research'e göre, Android ve iOS'a karşı HarmonyOS’un benimsenme oranı hızla artmaya devam ediyor. Çin’de 2023’ün ilk çeyreğinde %8 olan HarmonyOS’un pazar payı, 2024’ün son çeyreğinde %17’ye yükseldi. Aynı dönemde iOS’un payı %16’ya gerilerken, Android pazar lideri konumunu korumayı sürdürdü.
Küresel ölçekte ise %4 seviyesini koruyan işletim sistemi, Çin’de ise Apple’ın iOS platformunu dört çeyrek üst üste geride bırakmayı başardı. Tabii ki özellikle Çin hükümetinin yerli akıllı telefon markalarına sağladığı teşvikler, HarmonyOS’un büyümesini destekleyen en önemli faktörlerden biri. Huawei’nin tedarik zincirini yerelleştirme hamlesiyle birlikte, HarmonyOS’un pazar payının 2025’te daha da artması bekleniyor.
|Küresel Pay
|2023 1.çeyrek
|2023 2.çeyrek
|2023 3.çeyrek
|2023 4.çeyrek
|2024 1.çeyrek
|2024 2.çeyrek
|2024 3.çeyrek
|2024 4.çeyrek
|Android
|%78
|%81
|%81
|%74
|%77
|%80
|%80
|%74
|iOS
|%20
|%17
|%16
|%23
|%19
|%16
|%16
|%22
|Harmony
|%2
|%2
|%3
|%3
|%4
|%4
|%4
|%4
|Toplam
|%100
|%100
|%100
|%100
|%100
|%100
|%100
|%100
Öte yandan, ABD’de Motorola ve Google’ın satışları, pazardaki genel düşüşü dengeledi. Küçük üreticilerin çift haneli düşüşler yaşamasına rağmen iPhone satışları yalnızca %1’lik bir gerileme gösterdi. Hindistan’da ise eski model iPhone’lara olan talep rekor seviyeye ulaştı ve 2024’ün son çeyreğinde satılan her üç iPhone’dan ikisi önceki nesil modellerden oluştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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