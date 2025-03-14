En popüler mobil işletim sistemleri açıklandı: Android kan kaybediyor

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Tam Boyutta Gör Araştırma firması Counterpoint Research, en popüler mobil işletim sistemlerini açıkladı. Huawei HarmonyOS, iOS'u geride bırakarak Çin'de ikinci en büyük mobil işletim sistemi oldu. Android ise rakibi iOS karşısında kullanıcı kaybetti.

HarmonyOS’un yükselişi devam ediyor

Counterpoint Research'e göre, Android ve iOS'a karşı HarmonyOS’un benimsenme oranı hızla artmaya devam ediyor. Çin’de 2023’ün ilk çeyreğinde %8 olan HarmonyOS’un pazar payı, 2024’ün son çeyreğinde %17’ye yükseldi. Aynı dönemde iOS’un payı %16’ya gerilerken, Android pazar lideri konumunu korumayı sürdürdü.

Küresel ölçekte ise %4 seviyesini koruyan işletim sistemi, Çin’de ise Apple’ın iOS platformunu dört çeyrek üst üste geride bırakmayı başardı. Tabii ki özellikle Çin hükümetinin yerli akıllı telefon markalarına sağladığı teşvikler, HarmonyOS’un büyümesini destekleyen en önemli faktörlerden biri. Huawei’nin tedarik zincirini yerelleştirme hamlesiyle birlikte, HarmonyOS’un pazar payının 2025’te daha da artması bekleniyor.

Mobil işletim sistemleri ve küresel kullanım oranları Küresel Pay 2023 1.çeyrek 2023 2.çeyrek 2023 3.çeyrek 2023 4.çeyrek 2024 1.çeyrek 2024 2.çeyrek 2024 3.çeyrek 2024 4.çeyrek Android %78 %81 %81 %74 %77 %80 %80 %74 iOS %20 %17 %16 %23 %19 %16 %16 %22 Harmony %2 %2 %3 %3 %4 %4 %4 %4 Toplam %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

Tam Boyutta Gör Android'e gelirsek, küresel çapta hala en büyük mobil işletim sistemi olsa da belirli pazarlarda pazar payında gerileme yaşandı. 2024’ün son çeyreğinde ABD ve Hindistan gibi büyük pazarlarda Android’in kullanım oranı, tarihinin en düşük seviyesine indi.

Öte yandan, ABD’de Motorola ve Google’ın satışları, pazardaki genel düşüşü dengeledi. Küçük üreticilerin çift haneli düşüşler yaşamasına rağmen iPhone satışları yalnızca %1’lik bir gerileme gösterdi. Hindistan’da ise eski model iPhone’lara olan talep rekor seviyeye ulaştı ve 2024’ün son çeyreğinde satılan her üç iPhone’dan ikisi önceki nesil modellerden oluştu.

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