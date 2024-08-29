En Uygun Konut Kredisi Hangisi? - Tüm Bankalar

Artık sıfır veya ikinci el bir konut sahibi olmak, bankaların avantajlı konut kredisi seçenekleriyle çok daha kolay. Teklifimgelsin.com ’un konut kredisi aracını kullanarak bankaların güncel faiz oranlarını ve vadelerini karşılaştırarak bütçene en uygun konut kredisini tercih edebilirsin.

Bu yazımızda 2024 yılı konut kredisi faiz oranları, en uygun konut kredisi seçme kriterleri, konut kredisi veren bankalar, orta gelirli konut kredisi ve faizsiz konut kredisi veren bankalar gibi konulara değineceğiz.

Konut Kredisi Faiz Oranları 2024

Konut kredisi faizleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. 2024 yılında konut kredisi konusunda özellikle öne çıkan bankalar arasında İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Akbank, Vakıf Katılım, Albaraka yer alır.

İş Bankası %3,05 faiz oranıyla, Vakıfbank %3,30 faiz oranıyla, Halkbank %3,40 faiz oranıyla, Ziraat Bankası %3,49 faiz oranıyla, Kuveyt Türk %3,09 faiz oranıyla, Akbank %4,35 oranıyla, Vakıf Katılım %3,09 oranıyla, Albaraka %3,05 faiz oranıyla konut kredisi imkanı sunmaktadır.

En Uygun Konut Kredisi Nasıl Seçilir?

Konut kredisi seçerken en çok merak edilen konu en uygun konut kredisinin nasıl seçileceği ve konut kredisi seçerken nelere dikkat edileceğidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ilk nokta faiz oranları ve vade süreleridir.

Konut kredisi faiz oranları bankalar arasında değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar dönem dönem düşük faiz imkanları sunar. Bu dönemleri takip etmek ve bankalar arası faiz oranlarını karşılaştırmak ağır faizlerden kaçınmayı sağlayacaktır. Benzer şekilde uzun vadeli krediler aylık düşük ödeme tutarları sunuyor gibi görünse de toplam geri ödeme miktarını büyük ölçüde artırmaktadır.

En uygun konut kredisi seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise toplam maliyet hesabıdır. Kredi maliyeti denince akla sadece faiz oranı gelse de arka planda dosya masrafları, sigorta ve diğer ücretler de yer alır. Bu tür masraflar genellikle kullanıcılar tarafından göz ardı edilir ancak kredi tutarına eklenen bu ücretler oldukça yüksek olabilir.

Bankalar konut kredisi verirken genellikle konutun değerini hesaba katarak bir kredi tutarı belirlerler. Düşük ücretli konutlar için daha yüksek faiz oranlarına sahip krediler verilirken yüksek değerli konutlar için daha düşük faiz oranına sahip krediler sunulur.

En uygun konut kredisi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise online karşılaştırma araçlarını kullanmaktır.

Konut Kredisi Veren Bankalar 2024

Günümüzde pek çok banka konut kredisi imkanı sunmaktadır. Peki 2024 yılında hangi banka hangi konut kredisi avantajlarıyla hizmet vermektedir?

İş Bankası Konut Kredisi

İş Bankası konut kredisi, 120 aya varan vade seçenekleri ve %3,05 faiz oranları ile ev sahibi olmak isteyenler için destek sunmaktadır.

Vakıfbank Konut Kredisi

Vakıfbank sıfır konutlara özel SarıPanjur konut kredisi sunmaktadır. Bu kredi türü sadece sıfır konutlar için geçerli olup 120 aya kadar vade seçeneği ve %3,30 faiz oranıyla sunulmaktadır.

Halkbank Konut Kredisi

Halkbank, ev almak isteyenlere %3,40 faiz oranı ve 120 aya varan vadelerle konut kredisi desteği sağlamaktadır. Halkbank ile aylık taksitleri eşit miktarlara bölebilir ya da kendi belirleyeceğin bir tutarla kredi ödemelerini yapabilirsin.

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası’nın sunmuş olduğu Konut Kredisi ile 120 aya varan vade seçenekleri ve %3,49 faiz oranları ile dilediğin eve sahip olabilirsin. Ziraat Bankası aynı zamanda konut kredisi kullanan kişilere hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası gibi çeşitli sigorta hizmetleri de sunar.

Kuveyt Türk Konut Kredisi

Kuveyt Türk sıfır ya da ikinci el ev almak isteyenlere %3,09 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleri ile konut kredisi sunmaktadır.

Akbank Konut Kredisi

Akbank konut sahibi olmak isteyen kişilere %4,35 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleri ile ilk evim konut kredisi sunmaktadır. Gelirini belgeleyebilen, 23 ile 65 yaşları arasında olan ve kredi sicilinde olumsuz bir kayıt bulunmayan kişiler Akbank konut kredisi için başvuru yapma hakkına sahiptir.

Vakıf Katılım Konut Kredisi

Vakıf Katılım konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyen kişilere %3,09 faiz oranı ve 12 aydan 120 aya varan vade seçenekleri ile konut kredisi imkanı sunmaktadır. Vakıf Katılım konut kredisi ipotek zorunluluğu bulunan bir konut kredisi sağlar.

Albaraka Konut Kredisi

Albaraka konut kredisi, 120 aya kadar taksitlendirilebilir ve ödemeler aylık eşit taksitlerle veya değişken tutarlarda yapılabilir. Albaraka konut kredisi %3,05 faiz oranı ile kullanıcılara sunulmaktadır. Albaraka konut kredisini kullanmak için konutun kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusunu sunmak gerekir.

Orta Gelirli Konut Kredisi Nedir?

Orta gelirli konut kredisi, orta gelir seviyesine sahip bireylerin daha uygun faiz oranları ve vade seçenekleriyle ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla sunulmuş bir finansman türüdür. Orta gelirli konut kredileri sadece belli gelir aralığında bulunan kişileri kapsar. Orta gelirli konut kredisi faiz oranı ise piyasadaki konut kredisi faiz oranlarına göre çok daha düşük seyirdedir ve bu sayede ev satın almayı daha erişilebilir hale getirir.

Orta Gelirli Konut Kredisi Şartları Nelerdir?

Orta gelirli konut kredisine başvuru yapabilmek için kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Kişinin üzerine kayıtlı bir konut olmamalıdır.

Başvuran kişinin eşinin üzerine kayıtlı bir konut olmamalıdır.

18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Son 1 yıl içinde konut satışı yapılmamış olmalıdır.

Son 1 yıldır konut alınmak istenen ilde ikamet etmek gerekir.

Birinci bölge iller için yıllık gelirin 80 bin TL'yi, ikinci bölge iller için 65 bin TL'yi ve üçüncü bölge iller için 45 bin TL'yi geçmemesi gerekmektedir​

Faizsiz Konut Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

Faizsiz konut kredisi imkanları genellikle devlet destekli bankalar ve katılım bankaları tarafından belirli kampanya dönemlerinde sunulmaktadır. Buradaki amaç devlet katkısı sayesinde ev sahibi olmayanlara ev alma imkanı verilmesidir.

Bu kapsamda Ziraat Katılım, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım gibi katılım bankaları, faizsiz konut kredisi seçenekleri sunmaktadır. Bu bankalar, faiz yerine kar payı uygulayarak müşterilere konut finansmanı desteği verir. Aynı zamanda Ziraat Katılım, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım konut kredileri için 120 ay vade imkanı sağlamaktadır.

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En Uygun Konut Kredisi Hangisi? - Tüm Bankalar