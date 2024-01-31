Yemeksepeti'nin ödeme hizmeti Yemekpay'a TCMB'den faaliyet izni

Yemekpay ile ödeme yapılacak
Yemeksepeti, Yemekpay hizmeti sayesinde müşteriler doğrudan Yemekpay aracılığıyla ödeme yapabilecek. Yemekpay çeşitli indirimler ve hediye para avantajları sunacak. Yemekpay için henüz bir lansman yapılmadı. Bu nedenle tam olarak hangi hizmetleri sunacağı bilinmiyor.
Yemekpay için devreye alınan yemekpay.com web sayfasında, “Yakında Sizlerleyiz” notu bulunuyor. Bu sitede Yemekpay’ın logosunu görebiliyoruz.
TCMB tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ şöyle:
“20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;
Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. “Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.