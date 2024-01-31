Tam Boyutta Gör Yemeksepeti, yeni hizmeti Yemekpay için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldı. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Yemekpay ile ödeme yapılacak

Yemeksepeti, Yemekpay hizmeti sayesinde müşteriler doğrudan Yemekpay aracılığıyla ödeme yapabilecek. Yemekpay çeşitli indirimler ve hediye para avantajları sunacak. Yemekpay için henüz bir lansman yapılmadı. Bu nedenle tam olarak hangi hizmetleri sunacağı bilinmiyor.

Yemekpay için devreye alınan yemekpay.com web sayfasında, “Yakında Sizlerleyiz” notu bulunuyor. Bu sitede Yemekpay’ın logosunu görebiliyoruz.

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TCMB tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ şöyle:

“20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. “

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Yemeksepeti'nin ödeme hizmeti Yemekpay'a TCMB'den faaliyet izni