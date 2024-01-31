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    Yemeksepeti'nin ödeme hizmeti Yemekpay'a TCMB'den faaliyet izni

    Yemeksepeti'nin ödeme ve elektronik para kuruluşu Yemekpay A.Ş., TCMB'den faaliyet izni aldı. Yemekpay'ın yakında kullanıma sunulması bekleniyor.                 
    Yemeksepeti'nin ödeme hizmeti Yemekpay'a TCMB'den faaliyet izni Tam Boyutta Gör
    Yemeksepeti, yeni hizmeti Yemekpay için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldı. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

    Yemekpay ile ödeme yapılacak

    Yemeksepeti, Yemekpay hizmeti sayesinde müşteriler doğrudan Yemekpay aracılığıyla ödeme yapabilecek. Yemekpay çeşitli indirimler ve hediye para avantajları sunacak. Yemekpay için henüz bir lansman yapılmadı. Bu nedenle tam olarak hangi hizmetleri sunacağı bilinmiyor.

    Yemekpay için devreye alınan yemekpay.com web sayfasında, “Yakında Sizlerleyiz” notu bulunuyor. Bu sitede Yemekpay’ın logosunu görebiliyoruz.

    TCMB tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ şöyle:

    “20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

    Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. “

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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