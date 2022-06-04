Endüstriyel Sektörlerde SEO Rehberi 2022

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Çeşitli endüstrilerin sahipleri için bir şirketi endüstriyel bir web sitesi kullanarak İnternet'te tanıtmak çok faydalı olabilir. Çünkü internet kullanıcılarının sayısı sürekli artıyor ve sektör sahiplerinin bu alanda bir şube geliştirmeyi düşünmeleri gerekiyor.

Bir sanayi web site tasarlamak bunun ilk adımıdır, ancak müşterilerin sizi büyük web dünyasında bulabilmesi için endüstriyel SEO hakkında düşünmeniz gerekir. Çünkü bu önemli konuyu görmezden gelmek arama motorlarının web sitenizi tanınmasına neden olacak ve müşteri sizi bulmakta zorlanacak.

Neden Endüstriyel SEO?

Sanayi sitesi açmanın amacı markalaşmak ve satışları artırmaktan başka bir şey değildir. Söylediğimiz gibi internette bu hedefe ulaşmanın en önemli yollarından biri SEO kurallarını kullanmaktır. Aslında bu kuralları dikkate almadan bir web site kurmak zaman ve para kaybından başka bir şeyle sonuçlanmayacaktır. Bu nedenle sanayi sitesini optimize ederek varlığınızdan başkalarını bilgilendirebilirsiniz.

Endüstriyel SEO, Google'da yüksek sıralamalar elde etmenize yardımcı olur. Tek yapmanız gereken işi saygın uzmanlara bırakmak ve biraz sabırlı olmak. Bilgisine sahip profesyonel bir ekip, arama motorlarında web site ziyaretlerinizi ve bunun sonucunda işletmenizde daha fazla satış yapmanızı sağlayacaktır.

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Endüstriyel Siteyi Optimize Etmenin Önemi

Şehirlerde ve hatta başka ülkelerde yaşayan müşterilerle bağlantılarınızın olduğu bir sektörünüz varsa, endüstriyel SEO size yardımcı olabilir, Çünkü bunu yaparak müşterilerinize kendinizi tanıtabilir ve onları hizmetlerinizi kullanmaya teşvik edebilirsiniz.

Müşteriler şu anda ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlayan şirketleri bulmak için interneti araştırıyorlar. Bu yüzden sitenizin sıralamasını yükseltmeye çalışmalısınız ki ilk 5 Google sıralamasından biri değilseniz en azından ilk sayfada görünsün.

Endüstriyel site tasarım sürecini yapmak sizin daha çok satış yapmanız için en önemli kısımdır ancak SEO kurallarına uymadığınız sürece İnternet vatandaşı olarak tanımazsınız. Bu kuralları doğru bir şekilde takip ettiğinizde sitenizin sıralaması yükselecek ve internette daha fazla kitle sizi bulacaktır.

Endüstriyel Sektörler İçin 10 SEO İpucu

İyice anahtar kelime araştırması yapın.Hedefinizle alakalı ve uygun anahtar kelimeler seçmeniz gerektiğini unutmayın. Rakiplerinizi araştırın ve SEO'da ne kadar başarılı olduklarını inceleyin.Google'dan Ne Kadar Trafik Alıyorlar? Anahtar kelimeleri nelerdir? Google'da hangi sıralamaları aldılar? ??Rakiplere göre en iyi içeriği üretin. İyi içerik, kullanıcıya belirli bir konu hakkında en kapsamlı bilgiyi sağlayan içeriktir. Arama motorları için değil, insanlar için içerik oluşturun. Sayfa başlığında, açıklamasında, adreste, görsellerin ALT etiketlerinde ve metinde seçilen anahtar kelimeyi kullanın. Gerçek ve hedeflenmiş iç linkler kullanın. Çalışma alanınızla ilgili konular hakkında blog yazıları yazın ve uygun anahtar kelimeyle önemli sayfalarınıza link verin. Sitenin hızına özellikle dikkat edin. Endüstriyel site SEO'sunun teknik yönlerini unutmayınız. Yerel veya Ulusal SEO çok önemlidir. Başarıyı Öncü Büyüme Olarak Ölçün. 404 Sayfaları Temizleyin.

Endüstriyel Web Siteni SEO İşlerini Yapmak Ne Kadar Sürer?

SEO geçici bir proje değildir. Site sıralamanızı korumak veya artırmak için sitenizi her zaman yeni algoritmalara uyacak şekilde optimize etmelisiniz. Bu nedenle bunun için belirli bir zaman belirlenemez.

SEO Daha Mı İyi? Yoksa Google AdWords'te Reklam Mı?

SEO web sitenin arama motorlarındaki sıralamasını yükseltmeye yardımcı olur ve Google'a ödeme yapılmaz, ancak Google AdWords 'te reklam vermek ücretli bir reklam yöntemidir ve işletmelerin reklamlarını arama sonuçlarında gösterme şansına sahip olmalarını sağlar.

SEO Sonuçları Nasıl Kontrol Edebiliriz?

Bunu SEO analiz araçlarını kullanarak yapabilirsiniz. SEO şirketi size bu araçları tanıtmalı veya sonuçları analiz etmenize yardımcı olmalıdır.

Küçük Endüstriyel İşletmelerinin SEO'ya İhtiyacı Var Mı?

Şehrinizde veya mahallenizde daha fazla müşteriye sahip olmaya çalışan küçük veya yerel bir işletmeniz varsa, SEO çok önemlidir çünkü insanların önce sizi bulmasını ve markanızı tanımasını sağlar.

SEO'ya Endüstriyel Site Tasarlamadan Önce Mi Yoksa Sonra Mı Başlamalıyız?

Endüstriyel bir web site tasarlamak, pazarlama ve satış için başlangıç ??noktasıdır, ancak yalnızca SEO kullanarak endüstriyel site büyüyebilir ve gelişebilir. Bu konu bir web sitenin Google gibi arama motorlarının sitenin kavramlarını ve yapısını incelemesini kolaylaştıracak şekilde tasarlanması ve kodlanması gerektiği anlamına gelir.

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