Ucuz bataryalar küresel enerji sistemini dönüştürüyor

Artan enerji talebi özellikle veri merkezlerinin yükselişiyle birlikte ivme kazanırken batarya maliyetlerindeki sert düşüş bu teknolojiyi daha cazip hale getiriyor. Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji fiyat dalgalanmaları da fosil yakıtlara alternatif arayışını hızlandırarak batarya yatırımlarını küresel ölçekte öne çıkarıyor. BloombergNEF verilerine göre batarya kurulumlarının bu yıl yaklaşık üçte bir oranında artması bekleniyor ve büyümenin merkezinde Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika yer alıyor.
Maliyetler çakıldı, yatırımlar patladı
Batarya teknolojilerinin yükselişindeki en kritik faktörlerden biri maliyetlerdeki dramatik gerileme. 2018 ile 2025 yılları arasında ortalama maliyetlerin yaklaşık yüzde 75 oranında düştüğü, 2035’e kadar ise ek olarak yüzde 25 daha gerilemesinin beklendiği belirtiliyor.
Bataryalar yeni enerji çağının vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor zira güneş ve rüzgar enerjisinin dalgalı üretimi bunu zorunlu kılıyor. Bataryalar sayesinde sistem operatörleri artık elektriği ucuz olduğu anlarda depolayıp talebin zirve yaptığı saatlerde şebekeye geri verebiliyor. Bu model, geçmişte kömür ve doğalgaz santrallerinin üstlendiği rolü kademeli olarak devralıyor.
Avustralya öne çıkıyor
Aynı zamanda bu depolama sistemleri, ülkenin azalan yerli gaz kaynakları nedeniyle karşı karşıya olduğu arz sıkıntısını da geciktiriyor. Bu durum, bataryaların yalnızca ekonomik değil, enerji güvenliği açısından da kritik rol oynadığını gösteriyor.
Çin etkisi ile batarya bolluğu
Bu durum, güneş enerjisi sektöründe 2021 sonrası yaşanan süreci andırıyor. Talep artıyor, aşırı yatırım yapılıyor, arz fazlası doğuyor ve fiyat düşüşü devam ediyor.
Talebi artıran bir diğer unsur ise dolaylı olarak da olsa yapay zeka. Yapay zeka patlamsı nedeniyle veri merkezi kurulumları hız kazandı ve bu tesisler batarya talebini doğrudan artırıyor. Veri merkezleri ihtiyacı o kadar yüksek ki talebin hemen, şimdi karşılanması isteniyor. Geleneksel santralleri kurmak zaman aldığından güneş enerjisi ve batarya kombinasyonları tercih ediliyor. Veri merkezi yatırımlarıyla öne çıkan ABD’nin verilerine göre 2026’da eklenecek yeni elektrik üretim kapasitesinin yüzde 25’inden fazlasını bataryalar oluşturacak.
Yeni teknolojiler yolda
Bataryalı enerji depolama sistemlerinde enerji genellikle 1 ila 4 saat arasında depolanıyor. Ancak yeni nesil teknolojiler ile bu süreler onlarca hatta yüzlerce saate çıkarılacak. Örneğin Form Energy tarafından geliştirilen demir-hava sistemler, demirin paslanma sürecini kullanarak 100 saate kadar enerji depolayabiliyor.