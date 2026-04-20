Ucuz bataryalar küresel enerji sistemini dönüştürüyor

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde enerji altyapısı sessiz ama köklü bir dönüşümden geçiyor. Dünyanın her köşesinde dev ölçekli batarya projeleri elektrik şebekelerine bağlanmak için sıraya girmiş durumda. 2026 yılı ise bu dönüşümün hız kazandığı kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

Artan enerji talebi özellikle veri merkezlerinin yükselişiyle birlikte ivme kazanırken batarya maliyetlerindeki sert düşüş bu teknolojiyi daha cazip hale getiriyor. Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji fiyat dalgalanmaları da fosil yakıtlara alternatif arayışını hızlandırarak batarya yatırımlarını küresel ölçekte öne çıkarıyor. BloombergNEF verilerine göre batarya kurulumlarının bu yıl yaklaşık üçte bir oranında artması bekleniyor ve büyümenin merkezinde Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika yer alıyor.

Maliyetler çakıldı, yatırımlar patladı

Batarya teknolojilerinin yükselişindeki en kritik faktörlerden biri maliyetlerdeki dramatik gerileme. 2018 ile 2025 yılları arasında ortalama maliyetlerin yaklaşık yüzde 75 oranında düştüğü, 2035’e kadar ise ek olarak yüzde 25 daha gerilemesinin beklendiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlara göre artık elektrik sistemine yatırım yapan hemen herkes için bataryalar en cazip seçeneklerden biri haline gelmiş durumda. Bu eğilim yalnızca teoride değil, sahada da net şekilde görülüyor. Bu durum Türkiye için de geçerli. Halihazırda bataryalı enerji depolama için 221 GW’lık başvuru yapılmış durumda. Bunun 33 GW’lık kısmı ise onaylandı. Türkiye, bu durumuyla AB’nin önünde.

Bataryalar yeni enerji çağının vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor zira güneş ve rüzgar enerjisinin dalgalı üretimi bunu zorunlu kılıyor. Bataryalar sayesinde sistem operatörleri artık elektriği ucuz olduğu anlarda depolayıp talebin zirve yaptığı saatlerde şebekeye geri verebiliyor. Bu model, geçmişte kömür ve doğalgaz santrallerinin üstlendiği rolü kademeli olarak devralıyor.

Avustralya öne çıkıyor

Tam Boyutta Gör Kişi başına düşen batarya kapasitesinde dünya lideri olan Avustralya, dönüşümün en somut örneklerinden biri. Yeni Güney Galler’deki Waratah Süper Bataryası’nın kısmen devreye alınmasının ardından akşam saatlerindeki pik talep sırasında bataryaların şebekeye verdiği enerji miktarı gaz santrallerini geride bıraktı. Tesisin 2026’da tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Aynı zamanda bu depolama sistemleri, ülkenin azalan yerli gaz kaynakları nedeniyle karşı karşıya olduğu arz sıkıntısını da geciktiriyor. Bu durum, bataryaların yalnızca ekonomik değil, enerji güvenliği açısından da kritik rol oynadığını gösteriyor.

Çin etkisi ile batarya bolluğu

Tam Boyutta Gör Küresel batarya arzının merkezinde ise Çin bulunuyor. Elektrikli araç tedarik zincirine yapılan uzun yıllara dayanan yatırımlar, bugün ciddi bir üretim fazlası yaratarak fiyatların düşmesine neden oldu. Çin, hem üretim kapasitesinin büyük bölümünü elinde tutuyor hem de şebeke ölçekli batarya kurulumlarının yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor.

Bu durum, güneş enerjisi sektöründe 2021 sonrası yaşanan süreci andırıyor. Talep artıyor, aşırı yatırım yapılıyor, arz fazlası doğuyor ve fiyat düşüşü devam ediyor.

Talebi artıran bir diğer unsur ise dolaylı olarak da olsa yapay zeka. Yapay zeka patlamsı nedeniyle veri merkezi kurulumları hız kazandı ve bu tesisler batarya talebini doğrudan artırıyor. Veri merkezleri ihtiyacı o kadar yüksek ki talebin hemen, şimdi karşılanması isteniyor. Geleneksel santralleri kurmak zaman aldığından güneş enerjisi ve batarya kombinasyonları tercih ediliyor. Veri merkezi yatırımlarıyla öne çıkan ABD’nin verilerine göre 2026’da eklenecek yeni elektrik üretim kapasitesinin yüzde 25’inden fazlasını bataryalar oluşturacak.

Yeni teknolojiler yolda

Bataryalı enerji depolama sistemlerinde enerji genellikle 1 ila 4 saat arasında depolanıyor. Ancak yeni nesil teknolojiler ile bu süreler onlarca hatta yüzlerce saate çıkarılacak. Örneğin Form Energy tarafından geliştirilen demir-hava sistemler, demirin paslanma sürecini kullanarak 100 saate kadar enerji depolayabiliyor.

