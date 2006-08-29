Enermax Galaxy 1000W - Geleceğin güç kaynağı şimdiden

Gelişen bilgisayar teknolojileri ile beraber artan stabil güç ihtiyacı her zaman kullanıcılar için sorun olmuştur. Çok değil 2 sene öncesine kadar 300watt' lık kaliteli bir güç kaynağı herkesin ihtiyacını fazlası ile karşılayabilirken, bugün SLI yada Cross-Fire sistem kurmak isteyen biri en az 450-500Watt' lık bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Çift çekirdekli işlemciler, çift ekran kartı derken artan güç ihtiyacı artık yerini quad (dörtlü) sistemlere bırakıyor. nVidia' nın 7950GX2 ekran kartından iki tane alıp QuadSLI modunda çalıştırıp bir de çift işlemci destekli bir anakart üzerinde 2 adet çift çekirdekli işlemci kullandığınız zaman 4 işlemciye de sahip oluyorsunuz. Amd ve Intel' in tek işlemcide 4 çekirdek çözümlerinin de hazırlandığı düşünürlürse yakında quadcore işlemciler de standart hale gelecekler. Hal böyle olunca kaliteli bir güç kaynağı alayım ve birkaç sene PSU değiştirmeye ihtiyaç duymak zorunda kalmıyım diyen kullanıcılar için seçim yapmak hayli zor oluyor.

En kaliteli güç kaynağı üreticilerinden biri olan Enermax, Galaxy adı ile duyurduğu güç kaynakları ile geleceğin ihtiyaçlarını şimdiden karşılama amacında gibi. Galaxy serisi 850 ve 1000Watt' lık iki ayrı model ile geliyor. Guru3D adlı site serinin 1000Watt' lık modelini incelemiş.



Modüler kablo sistemi

Bir güç kaynağını incelerken bakılacak olan ilk şey hangi hatta ne kadar güç sağlayabildiği. Galaxy 1000W, tam olarak 5 adet 12V hattına sahip ve herbiri 17A güç sağlayabiliyor. Ekran kartı ve işlemci bilgisayar bileşenleri arasında en çok güce ihtiyaç duyanlar olduğundan dolayı ve bunlar 12V hattından beslendiği için bu değerler çok daha anlamlı hale geliyor. PSU ile beraber gelen diğer özellikler şöyle;

Smart fan : Bir adet 12cm fan (üstte) ve bir adet 8cm fan (arkada), sistem kapandıktan sonra bile psu' nun iç sıcaklığı 40 derecenin altına düşene kadar çalışmaya devam ederek, iç komponentlerin ve dolayısı ile psu' nun ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.

Quad GPU: 4 adet ekran kartını ayrı ayrı kanallardan besleyerek, onların duyduğu gücü maksimum stabilitede sağlamayı amaçlıyor. Ekran kartları ve işlemciler stabil olmayan voltajdan en çok etkilenen bileşenler olduğundan dolayı, bu özellik stabilite için maksimum verimi sağlıyor.

Power Guard: PSU' nun arka tarafında bir led ve düğme ile yer alan bu koruma sistemi, herhangi normal olmayan bir durumda sistemi kapatarak alarm vermeye başlıyor. Ve siz bu düğmeye basana kadar sistemi tekrar açmıyor.



Paketten çıkan modüler kablolar. Bu kablolar sayesinde tam 24 adet sürücü bağlanabiliyor

Galaxy, modüler kablo sistemini kullanıyor. Yani temel ihtiyaç olan kablolar haricindekiler isteğe göre takılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Kutudan çıkan kabolar ile beraber bu güç kaynağının desteklediği bağlantılar şöyle;

3x SATA 3x 4 Pin Molex (her kabloda 3 adet molex) 1x PCI-Express (2 tanesi psu üzerinde sabit) 2x 4 Pin Molex + FDD kablosu 2x2 12V gelecekteki QuadCore işlemciler için

Psu' nun üzerindeki 2 adet fan normal çalışma altında duyulmacak kadar ses üretiyorlar. Zaten normal kullanıcı için bu güç kaynağını zorlayacak kadar güçlü bir sistemi şu anda oluşturmak neredeyse imkansız gibi. Guru3D, yaptığı incelemede Conroe dual-core E6800 Extreme işlemci, 2 tane 7950GX2 (quadSLI), 2GB bellek ve 2 adet sabit disk kullanarak kurduğu sistem ile Galaxy' yi test etmiş. Bu sistem tabiki oldukça yüklü fakat hala Galaxy 1000W' ı zorlyacak seviyede değil. Zaten Guru3D' de bunun farkında, yaptıkları incelemede yük altında voltaj dalgalanmalarını incelemişler. Sonuçlardan görüleceği üzere beklendiği gibi Galaxy kaya kadar sağlam. Zaten fabrika verilerinde bu güç kaynağının 1100W' a kadar dayanabildiği belirtilmiş.



PSU' nun arkasındaki Power Guard özelliği ve güç tablosu

Metalik parlak kaplaması ile göze ve modifiye kasalara da hitap eden Galaxy serisi yazıda da belirttiğimiz gibi şu an için ihtiyaçların çok ötesinde. Ama bizi bekleyen 2 revizyon sonrası teknoloji için quad sistemler yaygınlaştıkça güç ihtiyacı bu seviyelere dayanacak gibi duruyor. Bu sebeple, Galaxy serisinin hitap ettiği kesim, ya bu işin modifiye olarak fanatikleri yada ileriye dönük güç kaynağı ile ilgili kafasında soru yaşamamak isteyenler olarak beliriyor. İncelemeler için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;

Firebal yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında Galaxy 1000W modelinin eylül ayı içerisinde stoklarında olacağını ve Avrupa ile yaklaşık aynı fiyattan (320€) satılacağını öğrendik. Bu arada Enermax ile ilgili birkaç sevindirici haber daha var. Türkiye pazarındaki potansiyelin farkında olan Enermax, ülkemize özel güç kaynakları ve orta seviye kasalar ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Böyle kaliteli firmaların Türkiye pazarına yöneldiğini görmek oldukça sevindirici.

http://www.enermax.com/english/product_Display1.asp?PrID=60