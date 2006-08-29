Enermax Galaxy 1000W - Geleceğin güç kaynağı şimdiden

En kaliteli güç kaynağı üreticilerinden biri olan Enermax, Galaxy adı ile duyurduğu güç kaynakları ile geleceğin ihtiyaçlarını şimdiden karşılama amacında gibi. Galaxy serisi 850 ve 1000Watt' lık iki ayrı model ile geliyor. Guru3D adlı site serinin 1000Watt' lık modelini incelemiş.
Modüler kablo sistemi
Bir güç kaynağını incelerken bakılacak olan ilk şey hangi hatta ne kadar güç sağlayabildiği. Galaxy 1000W, tam olarak 5 adet 12V hattına sahip ve herbiri 17A güç sağlayabiliyor. Ekran kartı ve işlemci bilgisayar bileşenleri arasında en çok güce ihtiyaç duyanlar olduğundan dolayı ve bunlar 12V hattından beslendiği için bu değerler çok daha anlamlı hale geliyor. PSU ile beraber gelen diğer özellikler şöyle;
Smart fan : Bir adet 12cm fan (üstte) ve bir adet 8cm fan (arkada), sistem kapandıktan sonra bile psu' nun iç sıcaklığı 40 derecenin altına düşene kadar çalışmaya devam ederek, iç komponentlerin ve dolayısı ile psu' nun ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.
Quad GPU: 4 adet ekran kartını ayrı ayrı kanallardan besleyerek, onların duyduğu gücü maksimum stabilitede sağlamayı amaçlıyor. Ekran kartları ve işlemciler stabil olmayan voltajdan en çok etkilenen bileşenler olduğundan dolayı, bu özellik stabilite için maksimum verimi sağlıyor.
Power Guard: PSU' nun arka tarafında bir led ve düğme ile yer alan bu koruma sistemi, herhangi normal olmayan bir durumda sistemi kapatarak alarm vermeye başlıyor. Ve siz bu düğmeye basana kadar sistemi tekrar açmıyor.
Paketten çıkan modüler kablolar. Bu kablolar sayesinde tam 24 adet sürücü bağlanabiliyor
Galaxy, modüler kablo sistemini kullanıyor. Yani temel ihtiyaç olan kablolar haricindekiler isteğe göre takılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Kutudan çıkan kabolar ile beraber bu güç kaynağının desteklediği bağlantılar şöyle;
- 3x SATA
- 3x 4 Pin Molex (her kabloda 3 adet molex)
- 1x PCI-Express (2 tanesi psu üzerinde sabit)
- 2x 4 Pin Molex + FDD kablosu
- 2x2 12V gelecekteki QuadCore işlemciler için
Psu' nun üzerindeki 2 adet fan normal çalışma altında duyulmacak kadar ses üretiyorlar. Zaten normal kullanıcı için bu güç kaynağını zorlayacak kadar güçlü bir sistemi şu anda oluşturmak neredeyse imkansız gibi. Guru3D, yaptığı incelemede Conroe dual-core E6800 Extreme işlemci, 2 tane 7950GX2 (quadSLI), 2GB bellek ve 2 adet sabit disk kullanarak kurduğu sistem ile Galaxy' yi test etmiş. Bu sistem tabiki oldukça yüklü fakat hala Galaxy 1000W' ı zorlyacak seviyede değil. Zaten Guru3D' de bunun farkında, yaptıkları incelemede yük altında voltaj dalgalanmalarını incelemişler. Sonuçlardan görüleceği üzere beklendiği gibi Galaxy kaya kadar sağlam. Zaten fabrika verilerinde bu güç kaynağının 1100W' a kadar dayanabildiği belirtilmiş.
PSU' nun arkasındaki Power Guard özelliği ve güç tablosu
Metalik parlak kaplaması ile göze ve modifiye kasalara da hitap eden Galaxy serisi yazıda da belirttiğimiz gibi şu an için ihtiyaçların çok ötesinde. Ama bizi bekleyen 2 revizyon sonrası teknoloji için quad sistemler yaygınlaştıkça güç ihtiyacı bu seviyelere dayanacak gibi duruyor. Bu sebeple, Galaxy serisinin hitap ettiği kesim, ya bu işin modifiye olarak fanatikleri yada ileriye dönük güç kaynağı ile ilgili kafasında soru yaşamamak isteyenler olarak beliriyor. İncelemeler için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;
Firebal yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında Galaxy 1000W modelinin eylül ayı içerisinde stoklarında olacağını ve Avrupa ile yaklaşık aynı fiyattan (320€) satılacağını öğrendik. Bu arada Enermax ile ilgili birkaç sevindirici haber daha var. Türkiye pazarındaki potansiyelin farkında olan Enermax, ülkemize özel güç kaynakları ve orta seviye kasalar ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Böyle kaliteli firmaların Türkiye pazarına yöneldiğini görmek oldukça sevindirici.
http://www.enermax.com/english/product_Display1.asp?PrID=60 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sonuçta cpular akıllandı güç tüketimleri azalıyor. gpularda çok olmasada tasarruf emeğe başlıyor ki iyi bir gelişme. ben gelecekte güç tüketimine bir sınırlama getiriliceğine inanıyorum (özellikle AB tarafından) ve gelecekte bu tip ürünlere ihtiyaç duyulmamasını umuyorum.
İNTE de bunu P4 lerle anladı zaten güç tüketimi arttıkça daha fazla ısı yaymaya başlıyor işlemci. fan sesi uçak sesini andırır hale geliyor.