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Enermax yeni klavyesi Acrylux'u Avrupa'da satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax yeni klavyesi Acrylux'u Avrupa'da satışa sundu
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Son kullanıcılar arasında daha çok kasa ve güç kaynaklarıyla tanınan Enermax, Acrylux adını verdiği yeni klavyesini Avrupa'da satışa sundu. 460 x 160 x 9.2 mm boyutlarında ve 817 gram ağırlığında olan yeni klavye, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile sunuluyor. Etkin kullanımın hedeflendiği yalın bir tasarıma sahip Acrylux, sıfır derece açılı düz tuş başlıklarıyla kullanıcıların hızlı yazım isteklerine cevap verebiliyor ayrıca daha rahat ve daha tepkili kullanım için Scissors teknolojisinden yararlanıyor.

2.4GHz kablosuz bağlantı desteği sunan ve iki adet AAA pil ile çalışan klavye, her iki yanında da bir adet olmak üzere toplamda iki USB portuna sahip. Kalite çıtası yüksek ürünleriyle tanınan Enermax'ın yeni klavyesi Acrylux, Avrupa'da 66.90 Avro'luk tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuluyor.

Enermax yeni klavyesi Acrylux'u Avrupa'da satışa sundu
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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı şık olmuş , eminim kullanışlıdır da ama fiyatı 30-40 euro olsaymış normal olurmuş sanki.
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freeboy 9 yıl
bu paraya gider logitech alırım klavye mouse konusunda oldukça tecrübeli bir firma
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tuzunoglu 9 yıl
usb portuna gerekli gücü nereden veriyor acaba 2 tane AAA pilden mi? :S
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RaptorFX 9 yıl
ee ne işe yarar odun gibi klavye...
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Momo-Oz 9 yıl
bi klavye kalmıstı girmediği
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CoreXXX 9 yıl
beyazı çok şık duruyor bence ama çok pahalı, ben kablosuz klavyeyi hiç sevemedim nedense bunun kablolusu çıkarsa alırım tuş aralığıda kısaymış.şu an microsoft sidewinder x6 var bende ama nedense beyaza zaafım var alırım bu ürünü
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bulo206 9 yıl
çok pahalı
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sgnr 9 yıl
Şık olmuş ama çok pahalı :D
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