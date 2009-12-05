Enermax yeni klavyesi Acrylux'u Avrupa'da satışa sundu

Tam Boyutta Gör

Son kullanıcılar arasında daha çok kasa ve güç kaynaklarıyla tanınan Enermax, Acrylux adını verdiği yeni klavyesini Avrupa'da satışa sundu. 460 x 160 x 9.2 mm boyutlarında ve 817 gram ağırlığında olan yeni klavye, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile sunuluyor. Etkin kullanımın hedeflendiği yalın bir tasarıma sahip Acrylux, sıfır derece açılı düz tuş başlıklarıyla kullanıcıların hızlı yazım isteklerine cevap verebiliyor ayrıca daha rahat ve daha tepkili kullanım için Scissors teknolojisinden yararlanıyor.

2.4GHz kablosuz bağlantı desteği sunan ve iki adet AAA pil ile çalışan klavye, her iki yanında da bir adet olmak üzere toplamda iki USB portuna sahip. Kalite çıtası yüksek ürünleriyle tanınan Enermax'ın yeni klavyesi Acrylux, Avrupa'da 66.90 Avro'luk tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuluyor.

Tam Boyutta Gör