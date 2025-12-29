Çinli Changan, Tayland'da ürettiği Deepal S05 ile Avrupa'ya açılıyor

Rayong tesisi, Changan için özel bir anlam taşıyor. Şirketin yurt dışındaki ilk yeni enerji (elektrikli ve hibrit) üretim merkezi burası. Kasım 2023’te temeli atılan fabrika için yaklaşık 1,9 milyar yuan yatırım yapıldı. Üretim ise bu yıl Mayıs ayında başladı. Şirket, kısa vadede fabrikadaki üretim kapasitesini yıllık 200 bin araca çıkarmayı hedefliyor.
Markanın beşinci modeli olan Deepal S05, ilk kez Ekim 2024’te tanıtıldı. Çin’de dört tamamen elektrikli ve iki menzil uzatıcılı (EREV) versiyonla satışa çıktı. Model; şık silueti, 0.25 Cd sürtünme katsayısı ve 4620 mm uzunluğu ile kompakt SUV sınıfında dikkat çeken bir profil çiziyor. 2880 mm’lik aks mesafesi ise iç mekânda ferahlık vadediyor.
Tüm versiyonlarda hızlı şarj standart. Bataryayı %30’dan %80’e sadece 15 dakikada doldurmak mümkün.
İç mekânda sade ama modern bir yaklaşım var. Ortada yer alan 15,4 inçlik 2.5K ekran, Qualcomm Snapdragon 8155 işlemci ile çalışıyor. Deepal OS 3.1 işletim sistemi sürücüye zaman, hava durumu ve araç durumu gibi bilgileri anlık olarak sunuyor. İki adet kablosuz şarj ünitesi, çift tonlu döşemeler ve ambiyans aydınlatma da özellikler arasında.
