    AB’den geri adım: İçten yanmalı otomobiller satışta kalabilecek

    Avrupa Birliği, 2035’te içten yanmalı motorlu otomobilleri tamamen yasaklama planını yumuşatıyor. Yeni teklife göre hibrit ve benzinli araçlar belirli koşullarla satışta kalabilecek.

    Avrupa Birliği’nde 2035’ten itibaren içten yanmalı motorlu otomobillerin tamamen yasaklanması planı önemli ölçüde yumuşatılıyor. Avrupa’nın en üst düzey yasama organlarının sunduğu yeni düzenleme önerilerine göre, benzinli ve dizel araçlar belirli koşullar altında 2035 sonrasında da satışta kalabilecek.

    Bu karar; Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW ve Stellantis gibi sektörün önde gelen markalarının yanı sıra bazı Avrupa hükümetlerinin yoğun lobi faaliyetlerinin ardından geldi. Avrupa Komisyonu’nun daha esnek hale getirdiği yeni kurallar, 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 100’lük CO2 emisyonu sıfırlama hedefini değiştiriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu’nun onayı gerekiyor.

    Yeni hedef: CO2 emisyonlarını %90 azaltmak

    AB’den geri adım: İçten yanmalı otomobiller satışta kalabilecek Tam Boyutta Gör
    Yeni teklife göre, 2035 itibarıyla yeni otomobillerin egzozdan kaynaklanan toplam CO2 emisyonlarının 2021 seviyelerine kıyasla yüzde 90 azaltılması yeterli olacak. Önceki yüzde 100’lük hedef, fiilen elektrikli olmayan araçların satışını tamamen yasaklıyordu. Komisyon, yüzde 90’lık sınır sayesinde hibrit ve içten yanmalı motorlu araçların 2035 sonrasında da pazarda kalabileceğini belirtiyor.

    Kalan yüzde 10’luk emisyon azaltımının ise biyoyakıtlar, e-yakıtlar ve Avrupa’da üretilen düşük karbonlu çelik kullanımıyla dengelenmesi öngörülüyor. Ayrıca Avrupa’da üretilen küçük elektrikli otomobiller, üreticilerin emisyon hedeflerine ulaşmasında ekstra kredi sağlayacak. Bu adım, otomobil üreticilerini Avrupa içinde daha uygun fiyatlı elektrikli modeller üretmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

    Detaylar henüz netleşmese de, “yeşil çelik” kullanan üreticilerin de emisyon hedeflerine ulaşmada ek avantaj elde edeceği ifade ediliyor. Komisyon, hedeflerin tutturulamaması halinde üreticilerin milyarlarca euroyu bulabilecek para cezalarıyla karşılaşabileceğinin altını çiziyor.

    Bitiş için kesin bir tarih yok

    AB’den geri adım: İçten yanmalı otomobiller satışta kalabilecek Tam Boyutta Gör
    Dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni tekliflerde içten yanmalı motorlu araçların satışına kesin bir bitiş tarihi konulmaması. Bu da söz konusu araçların teorik olarak süresiz biçimde satışta kalabileceği anlamına geliyor.

    Öneriler, kurumsal araç filoları için daha sıkı hedefler de içeriyor. Buna göre, AB üyesi ülkeler büyük şirketlerin yeni otomobil ve hafif ticari araç alımlarının belirli bir oranının 2030’a kadar sıfır emisyonlu olmasını şart koşacak. Bu oranın ve “büyük şirket” tanımının detayları ise henüz açıklanmadı. Komisyon, bu adımın elektrikli araç kullanımını hızlandıracağını ve ikinci el pazar yoluyla bireysel tüketiciler için daha fazla düşük emisyonlu araç sunulmasını sağlayacağını düşünüyor.

    Söz konusu düzenlemelerin, önümüzdeki yılın başında üye ülkelere sunulmasının ardından hızlı şekilde yasalaşması bekleniyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, otomotiv sektörü ve paydaşlarla yapılan yoğun görüşmelerde inovasyon, temiz mobilite ve rekabetçiliğin öncelik olduğunu vurgulayarak, Avrupa’nın küresel temiz dönüşümde liderliğini sürdürmek istediğini söyledi.

    Komisyon’un refah ve sanayi stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Stephane Sejourne ise değişiklikleri “Avrupa otomotiv endüstrisi için bir can simidi” olarak tanımladı. Sejourne, sadeleştirme, esneklik, Avrupa önceliği ve hedefli desteklerle sanayinin rekabet gücünü yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

