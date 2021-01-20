Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı

Xiaomi isminde (IC) -yani Integrated Camera- eki bulunan yeni bir Mi Notebook 14 piyasaya sürdü. Hindistan'da resmiyet kazanan cihazı önceki modellerden ayıran temel farklardan biri entegre 720p web kamerasının olması. Kamer dizüstü bilgisayarın üst ekran çerçevesinde yer alıyor.İlginizi Çekebilir POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor
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Yeni model Full HD çözünürlük ve 178 derecelik görüş açısı sunan 14 inç ekrana sahip. Gücünü ise Intel Core i5 10210U Comet Lake işlemcisinden alıyor. En üst versiyonda 512 GB SSD ve 8 GB DDR4 RAM'in yanı sıra Nvidia MX250 ekran kartı var.
10 saat pil ömrü
Dizüstü bilgisayarda iki USB 3.1 (Gen 1), bir USB 2.0, bir HDMI bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. 46 Wh'lik pili sayesinde prizden uzakta 10 saate kadar çalışabildiği belirtildi. Mi Notebook 14 (IC), 65 watt'lık güç adaptörü ile şarj oluyor.
Cihazın diğer özelliklerini stereo hoparlörler, DTS ses teknolojisi, makas klavye ve Bluetooth 5.0 desteği olarak sıralayabiliriz. Dizüstü bilgisayar 1.5 kilogram ağırlığında. Kalınlığı ise 18 mm. Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) aşağıda listelenen fiyatlarla satılacak:
- 8/256 GB + Intel UHD Graphics 620: 600 dolar
- 8/512 GB + Intel UHD Graphics 620: 640 dolar
- 8/512 GB + Nvidia MX250: 680 dolar
https://www.mi.com/in/buy/product/mi-notebook-14ic?gid=4210300002 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir
Ayrıca içerikte kameralı laptop'un bir mühendislik harikası olarak nitelendirildiğine dair bir ibare yok.
Kolaylıklar.
bakın xiaomi :)))
üçüncü dünya ülkelerinde kazıklanmaya bu kadar hevesli adam varken doğru düzgün donanım neden kullansınlar? cihazın kasasını macbook'dan arakladın mı? bakınca çakma apple gibi duruyor mu? fiyatı da 4 de 1'i mi? tamamdır..
cak ortadoguya cak hindistana gec diyorum..
nasılsa oralarda bu tarz seyleri alıp kendine yakıstırıp zevkle kullananlar ve üstelik fanlığını yapanlar var değil mi..