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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı

    Xiaomi, Mi Notebook 14 serisi kapsamında yepyeni bir model piyasaya sürdü. Satışa sunulan yeni dizüstü bilgisayar entegre web kamerası ve Intel Core i5 10210U Comet Lake işlemciyle geliyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 45 dk.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı
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    Xiaomi isminde (IC) -yani Integrated Camera- eki bulunan yeni bir Mi Notebook 14 piyasaya sürdü. Hindistan'da resmiyet kazanan cihazı önceki modellerden ayıran temel farklardan biri entegre 720p web kamerasının olması. Kamer dizüstü bilgisayarın üst ekran çerçevesinde yer alıyor.

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    Yeni model Full HD çözünürlük ve 178 derecelik görüş açısı sunan 14 inç ekrana sahip. Gücünü ise Intel Core i5 10210U Comet Lake işlemcisinden alıyor. En üst versiyonda 512 GB SSD ve 8 GB DDR4 RAM'in yanı sıra Nvidia MX250 ekran kartı var.

    Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı
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    10 saat pil ömrü

    Dizüstü bilgisayarda iki USB 3.1 (Gen 1), bir USB 2.0, bir HDMI bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. 46 Wh'lik pili sayesinde prizden uzakta 10 saate kadar çalışabildiği belirtildi. Mi Notebook 14 (IC), 65 watt'lık güç adaptörü ile şarj oluyor.

    Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı
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    Cihazın diğer özelliklerini stereo hoparlörler, DTS ses teknolojisi, makas klavye ve Bluetooth 5.0 desteği olarak sıralayabiliriz. Dizüstü bilgisayar 1.5 kilogram ağırlığında. Kalınlığı ise 18 mm. Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) aşağıda listelenen fiyatlarla satılacak:

    • 8/256 GB + Intel UHD Graphics 620: 600 dolar
    • 8/512 GB + Intel UHD Graphics 620: 640 dolar
    • 8/512 GB + Nvidia MX250: 680 dolar


    https://www.mi.com/in/buy/product/mi-notebook-14ic?gid=4210300002 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    20 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntel 10.nesil çöplerini iyi itelemisler..
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    Fortune 4 53 dk. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Dizaynı da macbook'dan araklamış yine çöpyağomi
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    U unununium 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vay arkadaş bu nasıl bir teknolojidir ya kamerayı entegre etmişler ekranın üstündeki çerçeveye. Hakikaten mühendislik harikası bir iş çıkarmışlar ayrıca bunu haber yaptığı için de editöre büyük teşekkür ederim
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    M macromedia21 (Onur SEVEN) 48 dk. ( Mesaj Silindi ) unununium
    Xiaomi cihazı Mi Notebook 14 (IC) olarak isimlendirmiş. Sonundaki IC takısı "Integrated Camera" anlamına geliyor. Şirketin ürünü bu şekilde öne çıkarması kendi bileceği iş ancak haberde bu detayın vurgulanması gerekiyordu.

    Ayrıca içerikte kameralı laptop'un bir mühendislik harikası olarak nitelendirildiğine dair bir ibare yok.

    Kolaylıklar.
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekranami entegre ?
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntelin elde kalan işlemcileri nasıl millete iteleriz



    bakın xiaomi :)))
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    özellikleri resmen çöp abi şuna 11 nesil koysun mx450 ekran kartı falan koysun 2 yıl öncesinin ultrabook özellikleri bunlar türkiyede en az 8-9 bin tl olucak bu xiomi eski xiomi değil yüzde 5 kar sözleri vardı çinli değilmi alayı aynı
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    Fortune 4 49 dk. ( Mesaj Silindi ) zdniz
    adamlar poco x3 diye telefon yapmıslar, telefonun arkasını kağıttan yapmıslar.. telefonun sesini yükseltince, telefonun arkası $ık $ık göbek atıyor titriyor fanları diyor ki, o arka tarafın kağıt olması telefonun kendi özelliği, stereo hoparlör böyle olur diyorlar..

    üçüncü dünya ülkelerinde kazıklanmaya bu kadar hevesli adam varken doğru düzgün donanım neden kullansınlar? cihazın kasasını macbook'dan arakladın mı? bakınca çakma apple gibi duruyor mu? fiyatı da 4 de 1'i mi? tamamdır..

    cak ortadoguya cak hindistana gec diyorum..

    nasılsa oralarda bu tarz seyleri alıp kendine yakıstırıp zevkle kullananlar ve üstelik fanlığını yapanlar var değil mi..
    Yanıtla +2
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Entegre kamera ne abi
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    Benim 10 yıllık dizüstünün de kamerası entegre yeni laf cambazlığı herhalde
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