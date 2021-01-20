Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Xiaomi isminde (IC) -yani Integrated Camera- eki bulunan yeni bir Mi Notebook 14 piyasaya sürdü. Hindistan'da resmiyet kazanan cihazı önceki modellerden ayıran temel farklardan biri entegre 720p web kamerasının olması. Kamer dizüstü bilgisayarın üst ekran çerçevesinde yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor

Ayrıca Bkz. "2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor"

Yeni model Full HD çözünürlük ve 178 derecelik görüş açısı sunan 14 inç ekrana sahip. Gücünü ise Intel Core i5 10210U Comet Lake işlemcisinden alıyor. En üst versiyonda 512 GB SSD ve 8 GB DDR4 RAM'in yanı sıra Nvidia MX250 ekran kartı var.

Tam Boyutta Gör

10 saat pil ömrü

Dizüstü bilgisayarda iki USB 3.1 (Gen 1), bir USB 2.0, bir HDMI bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. 46 Wh'lik pili sayesinde prizden uzakta 10 saate kadar çalışabildiği belirtildi. Mi Notebook 14 (IC), 65 watt'lık güç adaptörü ile şarj oluyor.

Tam Boyutta Gör

Cihazın diğer özelliklerini stereo hoparlörler, DTS ses teknolojisi, makas klavye ve Bluetooth 5.0 desteği olarak sıralayabiliriz. Dizüstü bilgisayar 1.5 kilogram ağırlığında. Kalınlığı ise 18 mm. Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) aşağıda listelenen fiyatlarla satılacak:

8/256 GB + Intel UHD Graphics 620: 600 dolar

8/512 GB + Intel UHD Graphics 620: 640 dolar

8/512 GB + Nvidia MX250: 680 dolar

https://www.mi.com/in/buy/product/mi-notebook-14ic?gid=4210300002

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.