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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor

    2020 yılının kötü hatıralarını konu alan web tabanlı oyun kullanıcıların büyük ilgisini çekti. 2020 oyunu Avustralya'daki orman yangınlarıyla başlayıp COVID-19 salgını ile devam ediyor.
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    Oyunlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor
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    Geride bıraktığımız 2020 yılı hatırlamayı bile istemediğimiz kötü hatıralarla dolu bir sene oldu. Max Garkavyy isimli bir geliştirici, geçen yılın en önemli olaylarını temel alan 2020 Game isimli basit ve ücretsiz bir oyun hazırladı.

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    Web tabanlı oyun 10 dakikada tamamlanabiliyor. Her yeni seviye Avustralya'daki orman yangınlarından, COVID-19 salgınının başlangıcındaki tuvalet kağıdı avına kadar 2020'de yaşanan olayları konu alıyor. Hatta George Floyd'un öldürülmesine gönderme de var.

    2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor
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    TikTok'un yükselişi ve ABD başkanlık seçimleri

    Max Garkav oyunda karantina sürecine ve olaylı ABD başkanlık seçimlerine de yer vermiş. Hatta oyunda TikTok'tan küçük bir dans bölümü bile var. Pikselli grafikler ve müzikler sizi eski atari oyunlarının havasına sokuyor.

    2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor
    Tam Boyutta Gör

    2020 oyununu buraya tıklayarak erişebileceğiniz internet sitesi üzerinden oynayabilirsiniz. Oyunu beğenenler geliştiriciye finansal olarak destek olabiliyor. Web sitesinde kullanıcıları bağış sayfasına yönlendiren bir buton var.



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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    20 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Şeref60 (Şeref Berber) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tiktakla yola devam
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doğrusu bu 2020 olayını anlamadım.

    Her yıl insanlar ölüyor, her yıl felaketler oluyor. Geçmiş 10 seneye bakın.

    Sadece 2018'de araba kazasında 1.35 milyon insan ölmüş. Peki umursayan var mı? Yok. Sadece 2018 kışında ABD'de 85.000 civarı kişinin öldüğünü söylüyorlar. Peki sallayan var mı? Yok. Geçen sene olanlara bakın.

    Peki 2020 niye bu kadar önemli oldu onu anlamadım.

    Kaynaklar:

    https://www.cdc.gov/injury/features/global-road-safety/index.html
    https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684
    https://www.statnews.com/2018/09/26/cdc-us-flu-deaths-winter/
    https://www.washingtonpost.com/national/health-science/last-years-flu-broke-records-for-deaths-and-illnesses-new-cdc-numbers-show/2018/09/26/97cb43fc-c0ed-11e8-90c9-23f963eea204_story.html
    https://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2017-2018.htm
    https://www.who.int/news/item/13-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    P proixewety 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Bu yıl herkes evinde olduğu için böyle kötü olaylarla yüzleşmek zorunda kaldık yoksa korona haricinde diğer yaşananlar kimseyi gerçekten üzmüyor. Life must go on
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    duren (Enes Durgun) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    İnsanlara korku pompalıyorlar. İlerde yapacakları şeyler için insanların onlara karşı çıkmamasını korkmasını istiyorlar.
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