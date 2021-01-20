2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor

Geride bıraktığımız 2020 yılı hatırlamayı bile istemediğimiz kötü hatıralarla dolu bir sene oldu. Max Garkavyy isimli bir geliştirici, geçen yılın en önemli olaylarını temel alan 2020 Game isimli basit ve ücretsiz bir oyun hazırladı.İlginizi Çekebilir XPG'den oyuncu sakızı geliyor: XPG Gaming Gum
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Web tabanlı oyun 10 dakikada tamamlanabiliyor. Her yeni seviye Avustralya'daki orman yangınlarından, COVID-19 salgınının başlangıcındaki tuvalet kağıdı avına kadar 2020'de yaşanan olayları konu alıyor. Hatta George Floyd'un öldürülmesine gönderme de var.
TikTok'un yükselişi ve ABD başkanlık seçimleri
Max Garkav oyunda karantina sürecine ve olaylı ABD başkanlık seçimlerine de yer vermiş. Hatta oyunda TikTok'tan küçük bir dans bölümü bile var. Pikselli grafikler ve müzikler sizi eski atari oyunlarının havasına sokuyor.
2020 oyununu buraya tıklayarak erişebileceğiniz internet sitesi üzerinden oynayabilirsiniz. Oyunu beğenenler geliştiriciye finansal olarak destek olabiliyor. Web sitesinde kullanıcıları bağış sayfasına yönlendiren bir buton var.
https://2020game.io/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir
Her yıl insanlar ölüyor, her yıl felaketler oluyor. Geçmiş 10 seneye bakın.
Sadece 2018'de araba kazasında 1.35 milyon insan ölmüş. Peki umursayan var mı? Yok. Sadece 2018 kışında ABD'de 85.000 civarı kişinin öldüğünü söylüyorlar. Peki sallayan var mı? Yok. Geçen sene olanlara bakın.
Peki 2020 niye bu kadar önemli oldu onu anlamadım.
Kaynaklar:
https://www.cdc.gov/injury/features/global-road-safety/index.html
https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684
https://www.statnews.com/2018/09/26/cdc-us-flu-deaths-winter/
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/last-years-flu-broke-records-for-deaths-and-illnesses-new-cdc-numbers-show/2018/09/26/97cb43fc-c0ed-11e8-90c9-23f963eea204_story.html
https://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2017-2018.htm
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year