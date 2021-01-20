2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor

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Geride bıraktığımız 2020 yılı hatırlamayı bile istemediğimiz kötü hatıralarla dolu bir sene oldu. Max Garkavyy isimli bir geliştirici, geçen yılın en önemli olaylarını temel alan 2020 Game isimli basit ve ücretsiz bir oyun hazırladı.

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Web tabanlı oyun 10 dakikada tamamlanabiliyor. Her yeni seviye Avustralya'daki orman yangınlarından, COVID-19 salgınının başlangıcındaki tuvalet kağıdı avına kadar 2020'de yaşanan olayları konu alıyor. Hatta George Floyd'un öldürülmesine gönderme de var.

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TikTok'un yükselişi ve ABD başkanlık seçimleri

Max Garkav oyunda karantina sürecine ve olaylı ABD başkanlık seçimlerine de yer vermiş. Hatta oyunda TikTok'tan küçük bir dans bölümü bile var. Pikselli grafikler ve müzikler sizi eski atari oyunlarının havasına sokuyor.

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2020 oyununu buraya tıklayarak erişebileceğiniz internet sitesi üzerinden oynayabilirsiniz. Oyunu beğenenler geliştiriciye finansal olarak destek olabiliyor. Web sitesinde kullanıcıları bağış sayfasına yönlendiren bir buton var.

https://2020game.io/

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